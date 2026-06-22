Murió Pablo Más Albert, quien interpretó al “Teniente Murphy” en 100% Lucha

El luchador Pablo Más Albert, conocido por haber interpretado al "Teniente Murphy" en el programa de televisión 100% Lucha, murió este domingo a los 57 años. La noticia fue confirmada por Norberto Adrián Fernández, conocido como Vicente Viloni y protagonista del ciclo televisivo, mediante una publicación en sus redes sociales.

“Lo siento tanto, amigo mío. No tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba”, escribió Viloni al despedir a Más Albert. “Se va parte de mi vida. Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos”, agregó el luchador, una de las figuras más reconocidas del programa.

Más Albert nació el 18 de febrero de 1969 y, aunque desarrolló distintos personajes a lo largo de su carrera, quedó identificado principalmente con el Teniente Murphy, una de las figuras más reconocidas de 100% Lucha durante los años de mayor popularidad del programa.

LO SIENTO TANTO AMIGO MIO ....NO TENGO PALABRAS ESTOY DESTROZADO QUE DIOS TE CUIDE ALLA ARRIBA. YA NO ES LO MISMO PARA MI ..SE VA PARTE DE MI VIDA ...SOLO QUEDA EL CONSUELO DE QUE NOS VOLVEREMOS A VER EN EL RING DE LOS CIELOS Y VAMOS A DEMOSTRARLE A LOS ANGELES LO QUE ES LA… pic.twitter.com/F8PB2B5uRP — Vicente Viloni (@_VicenteViloni) June 21, 2026

El Teniente Murphy debutó en el programa el 1 de enero de 2006, en la primera emisión, que combinaba entretenimiento y combates coreografiados. La historia de su personaje trataba de un militar estadounidense oriundo de Utah que había desertado del ejército de su país por desacuerdos con sus políticas. Según esa trama, no podía regresar a su tierra natal hasta conquistar el campeonato de 100% Lucha, un objetivo que nunca llegó a cumplir.

A lo largo de su paso por el ciclo protagonizó algunas de las rivalidades más recordadas por los seguidores del programa. Entre ellas se destacó su enfrentamiento con Ron Doxon, un supuesto agente del servicio secreto de Estados Unidos que había ingresado al torneo para vigilar sus movimientos. En 2007 consiguió uno de sus mayores logros dentro del programa al ganar un torneo relámpago de parejas junto a McFloyd, interpretado por Carlos Kovacs.

La historia de su personaje indicaba que era un militar estadounidense que desertó del ejército de su país

Su etapa en 100% Lucha finalizó en 2008. Al año siguiente se incorporó a Guerreros del Ring y posteriormente participó del piloto de Show Catch, presentado en 2011, donde sumó un nuevo personaje llamado “La Bestia”. También realizó presentaciones en X Siempre Lucha y en otras agrupaciones del circuito argentino.

La muerte de Más Albert también fue informada por espacios vinculados a la lucha libre argentina, que recordaron su trayectoria dentro y fuera de la televisión y enviaron condolencias a familiares, amigos y compañeros. En esos mensajes se destacó especialmente su identificación con el Teniente Murphy, personaje con el que quedó asociado para varias generaciones de espectadores.

En el mismo mensaje con el que comunicó la muerte de su compañero, Viloni recordó una frase que, según contó, el Teniente Murphy repetía con frecuencia. “Como me dijiste hasta el último día: una más y va a ser la mejor. Eso lo sé, amigo. Hasta pronto. Te quiero mucho”, escribió.