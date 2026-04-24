La obsesiva preparación de Nicole Kidman para interpretar a su personaje de Operativo: Lioness: “Como una tesis en la CIA”

En más de una oportunidad Nicole Kidman dejó en claro que se toma muy en serio su trabajo, y que suele investigar en profundidad las problemáticas de sus personajes, pero esta vez dio un paso más allá. Ahora contrató a un grupo de especialistas que analizan cada una de las palabras que le toca decir en la serie Operativo: Lioness.

Kidman y Zoe Saldaña protagonizan la serie de Taylor Sheridan sobre un programa encubierto de la CIA que intenta infiltrarse en organizaciones terroristas, y los diálogos están repletos de jerga técnica que la actriz no llegaba a comprender.

Serie Operativo: Lioness, con Nicole Kidman

“Por eso, cuento con un equipo que investiga cada término que utilizo para que sepa de qué estoy hablando”, reveló la actriz en el evento The Icons of Taylor Sheridan’s Universe de Paramount+, celebrado en la ciudad de Nueva York el miércoles.

Kidman aclaró, de todos modos, que la verificación de datos “la realizan Taylor y todo su equipo”, pero que ella optó por contar con con una segunda instancia, de asesoramiento “personalizado”. “Tenemos que entender absolutamente todo lo que decimos. Tiene que salir de nuestra boca con total naturalidad. Hay que entenderlo todo, y tiene que ser como si fuera algo que usáramos a diario, cosa que obviamente no hacemos”, explicó.

“Ha sido increíblemente emocionante, porque es como si de repente estuviera haciendo una tesis en la CIA”, agregó Kidman, y contó que para dominar sus líneas, ella y sus compañeros Michael Kelly y Morgan Freeman ensayarán juntos las líneas y analizan todo en detalle.

“¿Qué significa eso? Descifrémoslo. Definición, definición, definición, para que entendamos constantemente de qué estamos hablando. Y es denso", explicó.

Nicole Kidman, Genesis Rodríguez, Morgan Freeman y Zoe Saldana en la presentación de la segunda temporada de la serie CHRIS DELMAS - AFP

Operativo: Lioness es una serie de suspenso y espionaje creada por Taylor Sheridan para Paramount+. La trama se inspira en un programa real del ejército de los Estados Unidos y sigue a Joe, una jefa de la CIA interpretada por Zoe Saldaña, quien lidera una unidad de élite encargada de combatir el terrorismo desde una perspectiva poco convencional.

El programa Lioness recluta a agentes femeninas para infiltrarlas en los círculos íntimos de los objetivos de alto valor. Al ganarse la confianza de las esposas, hermanas o hijas de estos líderes terroristas, las agentes logran acceder a información y lugares que serían inalcanzables para los operativos masculinos. La historia se centra especialmente en Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira) una marine con un pasado difícil que es enviada a una misión de alto riesgo para acercarse a la familia de un peligroso financista del terrorismo.

Zoe Saldaña también se refirió a la dificultad de decir y entender los diálogos Paramount+

A lo largo de sus episodios, la serie explora no solo el peligro constante de las misiones de campo, sino también el peso psicológico y ético que enfrentan las protagonistas. Joe debe lidiar con la presión de Washington, representada por figuras poderosas como Kaitlyn Meade (Kidman), mientras intenta mantener a flote su vida familiar. El resultado es un drama intenso que combina la acción militar con los complejos sacrificios personales que exige el mundo del espionaje moderno.

Sheridan, que antes de dedicarse a escribir para televisión trabajó como actor, es también un “increíble entrenador de actuación” en el set, indicó Kidman. “Con una sola llamada, te da cuatro palabras para explicarte cómo interpretar la escena” indicó.

Saldaña también se refirió a la dificultad de encarar los diálogos de la serie, pero no solo se lo toma con calma, sino que lo vive como una oportunidad superadora: “Me ayuda a abordar mi dislexia y mi ansiedad“, consideró.

Saldala en una escena de la Operativo: Lioness

“Tiene diálogos muy extensos. Son muy prolijos. Hay una cadencia en la forma en que quiere que se digan los diálogos en las escenas. Y me atreví a creer que tal vez podría lograrlo. Pero eso requirió muchas más horas de preparación, lo cual, con el apoyo de mi esposo y mi familia, pude hacer”, le dijo la actriz a People en 2024.