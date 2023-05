Murió Tina Turner: ¿cómo era su verdadero nombre y a qué se dedicaba hoy?

escuchar

Tina Turner murió este miércoles 24 de mayo en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza. La “Reina del Rock” atravesaba una larga enfermedad en los últimos años, según indicó su portavoz en un comunicado, quien también aseguró que falleció de forma pacífica. “Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo”, concluyó.

La cantante se destacó a nivel mundial por su potente voz, sus shows en vivo, su danza y los looks osados que usaba. A lo largo de su trayectoria, vendió más de doscientos millones de discos, ganó ocho premios Grammy y consiguió un Récord Guiness por su histórico concierto de 1988 en Río de Janeiro, en el cual convocó a más de 180 mil personas en el estadio de Maracaná. Se estima que generó una fortuna de unos US$250 millones, la cual amasó con sus diez álbumes y sus giras mundiales.

Tina Turner junto a Mick Jagger, a quien le enseñó a bailar instagram @mickjagger

Aunque mundialmente se la conoce como Tina Turner, se trata de un nombre artístico. En realidad, su verdadero nombre era Anna Mae Bullock. Sin embargo, cuando inició su carrera como cantante, Ike Turner, con quien tuvo un dúo y quien también fue su marido por casi dos décadas, decidió cambiar su nombre. Según indicó la cantante en sus memorias, La felicidad nace de ti, ella protestó ante este cambio, porque en ese entonces sufría una relación abusiva por parte de Ike.

De que murió Tina Turner

Según indicó su representante, Turner atravesaba una “larga enfermedad”. Aunque no se confirmó precisamente cuál fue la causa de su muerte, Turner sufrió varias complicaciones de salud en los últimos años.

Todo empezó en 2013, cuando la cantante sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) tres semanas después de su casamiento con Erwin Bach. Tras esa situación, ella se vio obligada a aprender de nuevo a caminar.

En tanto, en 2016 le diagnosticaron cáncer intestinal. Al año siguiente, Tina Turner tuvo un trasplante de riñón tras fallas que sufría en ese órgano a causa de la medicación que tomaba para la presión sanguínea.

Como era la vida de Tina Turner hoy

La leyenda musical Tina Turner junto a su marido Erwin Bach GROSBY GROUP - LA NACION

En 2013, Tina Turner se despidió definitivamente de la música, después de dejar de hacer shows en vivo en el 2000. Ese año significó un momento de muchos cambios para la Reina del Rock, ya que finalmente se casó con su pareja desde 1986, el alemán Erwin Bach, quien es el ejecutivo de la discográfica EMI en Alemania, Reino Unido y Suiza. Además, para ese entonces ella renunció a su nacionalidad estadounidense y solicitó la suiza. Ya llevaba unos veinte años viviendo en el país europeo y fue el lugar en que residió hasta el día de su muerte.

El Château Algonquin era el hogar de la artista y su esposo en Küsnacht. Se trata de una mansión de 5500 metros cuadrados ubicada en la orilla de del lago de Zúrich. “Realmente quería un castillo, hasta que me di cuenta de lo grandes que pueden llegar a ser”, reía en su entrevista con New York Times en 2019, aunque luego aseveró que allí se sentía “serena” y que realmente tenía “todo” lo que quería. También decidió dedicar su tiempo a sus dos nietos, Randy y Raquel, hijos de Ronnie, el único hijo biológico que tuvo con Ike Turner, y colaboró activamente en acciones solidarias, especialmente contra el maltrato.

Además de los problemas de salud que experimentó en los últimos años, la cantante sufrió algunas tragedias familiares. En 2018, su hijo mayor, Craig Raymond, fue encontrado muerto a los 56 años en su domicilio de Los Ángeles. Luego se confirmó que se trató de un suicidio. “Era una persona introvertida. Era muy tímido, así que no me di cuenta, pero ahora cuando escucho nuestras últimas conversaciones, noto un cambio. Las últimas veces que hablamos, las conversaciones fueron diferentes, y no me di cuenta hasta después del suicidio”, confirmó la cantante en las primeras declaraciones públicas que hizo sobre su hijo que tuvo con el saxofonista Raymond Hill.

En tanto, el 8 de diciembre de 2022 se tuvo que despedir de su hijo Ronnie Renelle Turner, el segundo hijos que concibió con Hill, quien falleció a causa del cáncer. “Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo”, lo despidió Tina.

Qué edad tenía Tina Turner

Tina Turner murió a los 83 años de edad. Nació el 26 de noviembre de 1939 en Tennessee, Estados Unidos.

Cabe destacar que no fue hasta los 45 años que la cantante se convirtió en una sensación mundial, aunque ya llevaba varías décadas dedicándose a la música. Hace unos diez años atrás, con 74 años, que ella anunció que se despedía de la música tras más de cincuenta años de trayectoria.

LA NACION