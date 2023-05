Guillermo Francella dijo que no donará para la colecta de Independiente y Santi Maratea le hizo un pedido

escuchar

Santi Maratea continúa con su objetivo de llegar a los $800 millones en la colecta que inició el 26 de abril pasado para contribuir a saldar la deuda que tiene el Club Atlético Independiente. La noche de este miércoles, el influencer mostró que la cifra de lo recaudado ascendió a $792.113.866 e instó a Guillermo Francella a aportar, luego de que el actor se negara. “¿Me vas a negar $80?”, señaló.

Francella, quien se encuentra en los primeros puestos de HBO Max tras protagonizar el film Extorsión, es un fiel seguidor de Racing Club, el rival eterno del Rojo. Aunque mostró su compasión por la situación que atraviesa su rival, dijo que no donará dinero. “A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así”, señaló. Y apuntó: “Yo lo viví con Racing y sufrí mucho, un club que tendía a desaparecer y que le pasó lo que le pasó por las conducciones que tuvo. No me gusta que le pase eso. La verdad que me da mucha, mucha pena”.

Francella dijo que no donaría para la colecta de Maratea y lo justificó

En tanto, al ser consultado si donaría para la colecta que inició Maratea, el actor fue contundente con su respuesta. “No, porque nos verduguearon toda la vida. Nosotros vivimos lo que vivieron ellos y nos lastimaron mucho. Siempre cargadas y, nosotros, nunca tuvimos peso en la AFA. No hay una persona que no conozca eso”, advirtió.

Este miércoles, Maratea volvió a insistir al protagonista de Granizo para que realice una donación a través de las redes sociales. “¿Le podríamos mandar esta historia a Francella? Es un ídolo total, yo lo amo. No lo conozco, ojo, nunca hablé en la vida, pero me cae bien”, expresó y destacó: “Dijo que no aportaría para esta colecta, pero, amigo, ¿me vas a negar 80 pesos?”.

Santi Maratea insistió a Francella para que aporte en la colecta de Independiente

Todo se debió al objetivo que puso el influencer de alcanzar los $800 millones en las próximas horas. Así, creó un link en el que se podrían aportar $80 y se necesitarían 100 mil personas; otro con $160; y un último con $320.

El cruce con Flavio Azzaro: “Vengan de a uno”

En los últimos días, Santi Maratea se mostró alejado de las redes sociales y, según explicó luego, fue debido a una “saturación de lo mediático”. En tanto, el periodista Flavio Azzaro publicó en su perfil de Twitter una canción de cancha, de la cual modificó su letra y la adaptó contra el influencer. “Maratea, Maratea, Maratea se borró... se llevó toda la guita y al Rojo lo ca...ó”, recitó.

La respuesta de Santi Maratea a Flavio Azzaro

Fue una publicación que no sentó del todo bien al influencer, quien, tras su regreso a las redes sociales, compartió un contundente descargo. “No les voy a negar que parte de por qué desaparecí es que me saturé. Una auténtica saturada de la operación de los medios, acá atrás todo el día, y cualquier cosa que digo la llevan para cualquier lado”, señaló Maratea. En tanto, con su ironía característica, apuntó: “Y lo que pienso es... Vengan de a uno. Todos reciben sueldos y se organizan para venir a darme. Por lo menos, si vinieran de a uno...”.

