A los 81 años, Ian Gillan se recupera de una exitosa cirugía que lo obligó a cancelar varios shows de Deep Purple

“Queridos amigos, hoy me sometí a una cirugía que resultó exitosa. Ahora tengo que descansar, para recuperarme completamente y asegurarme de estar lo más bien posible antes de volver al trabajo, gracias a todos por su paciencia y comprensión. Realmente lo agradezco y me disculpo por todas las molestias. Saludos, IG”. Con estas palabras el cantante Ian Gillan se comunicó con sus fans, desde que la última semana fue hospitalizado de urgencia y debió cancelar próximas presentaciones del grupo Deep Purple.

Si bien no se ha revelado la naturaleza exacta de la emergencia médica ni de la posterior intervención quirúrgica, no ha sido una cuestión menor ya que el resto de la gira europea, que estaba programada hasta noviembre, ha sido pospuesta.

“El evento se pospone a una fecha por determinar. Se ofrecerá más información próximamente”, dice en varias de las páginas web de salas alemanas donde el grupo tenía actuaciones previstas por estos días. De hecho, también en las próximas semanas contaba con compromisos agendados en el Reino Unido.

Deep Purple, en un reciente show europeo

Por el momento, el tramo latinoamericano, cuyo inicio está previsto para diciembre, sigue adelante según lo programado. Es por esto que los fans argentinos esperan que el cantante esté en condiciones de subir al escenario del Movistar Arena el próximo 10 de diciembre. Ya el 5 de ese mes deberá estar en Brasil para un show en San Pablo. Luego Santiago de Chile y más tarde Buenos Aires, antes de su última parada de 2026, en México.

La señal de alerta fue dada a finales de la última semana. “Con gran pesar, Deep Purple debe anunciar que no podrá actuar, tal como estaba previsto, esta noche en el QI Arena (Leipzig) ni mañana por la noche en el Sporthalle (Hamburgo). Esto se debe a una urgencia médica que afecta a Ian Gillan, quien actualmente se encuentra hospitalizado”, decía en las primeras líneas del comunicado que se podía leer el último sábado en las redes de Deep Purple, sobre el cantante, de 81 años. “Somos conscientes de que este anuncio se produce con muy poca antelación y compartimos la decepción de todos nuestros maravillosos seguidores por no poder actuar en Leipzig y Hamburgo. Deep Purple y su equipo están trabajando para encontrar una fecha adecuada en la que reprogramar ambos conciertos. Todas las entradas adquiridas serán válidas para las nuevas funciones. Con todo nuestro cariño y respeto. Deep Purple”.

Dos días después apareció otro comunicado en el que se anunciaba la postergación del resto de la gira europea, pero esa vez con la firma del propio Gillan.

“Gracias por todos los buenos deseos y apoyo de los últimos días, significan mucho. Tuve un problema médico mientras estaba en Leipzig que requirió atención urgente en el hospital. Esperaba poder tener todo resuelto para aguantar hasta el final de la gira, pero hay riesgos muy serios de hacerlo. Como resultado, y siguiendo el consejo de mi equipo médico, hemos tomado la decisión de posponer el resto de la gira europea/Reino Unido hasta nuevo aviso. Siento mucho cualquier inconveniente que esto pueda causar, pero es lo mejor para todos. Gracias por su comprensión. Saludos, IG”

Deep Purple es una de las bandas británicas más antigua que sostiene una actividad constante. Con dos docenas de discos publicados en casi sesenta años de carrera, en julio pasado publicó su más reciente producción, Splat! Tras el estreno, regresó a los escenarios con su flamante material y los temas clásicos de su repertorio, esos que no pueden faltar en ninguno de sus conciertos.

En nuestro país se presentó una decena de veces. El próximo año se cumplirán treinta años de su primera visita. Fue un show que ofrecieron en el Estadios Obras. Desde entonces, regreso y actuó en diferentes contextos. En 1999 para presentar su álbum Abandon. En 2008 para celebrar sus cuatro décadas de vida, con un show en el Luna Park. También pasó por festivales como el Masters of Rock, realizado en el Parque de la Ciudad.