El cuarteto sueco ABBA volverá a los escenario pero mediante un holograma, a 38 años de su disolución

ABBA lanzará cinco nuevos temas en 2021, año en el que el mítico grupo sueco hará la esperada gira holográfica que tendrá un mensaje significativo como apoyo a la industria de la música debido a la pandemia de coronavirus. Se amplía así el número de canciones inéditas, puesto que inicialmente iban a ser dos, informó Europa Press.

El plan data de 2018, cuando el grupo, compuesto por Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog y Bjorn Ulvaeus, anunció su intención de publicar dos temas inéditos a modo de regreso. Pero el proceso ha ido alargándose y, finalmente, el proyecto ha ido expandiéndose. Será el primer material nuevo de ABBA en más de 35 años.

Entre los cinco temas estarán los ya anunciados "I Still Have Faith in You" y "Don't Shut Me Down". "La decisión de seguir adelante con este emocionante proyecto de gira holográfica de ABBA tuvo una consecuencia inesperada. Los cuatro sentimos que, después de 35 años, podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y volver al estudio de grabación", ha declarado la banda en un comunicado conjunto.

En febrero de este año, Andersson, en una declaración para la web ABBA Talk, reveló que las dos canciones ya anunciadas iban a salir este año. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha trastocado todos los planes, provocando algo positivo paradójicamente, puesto que esto ha motivado a que se escriban tres temas más.

La gira holográfica mostrará a la versión joven de los cuatro componentes, evocando el espíritu de los 70. En diálogo con Deadline, Bjorn Ulvaeus explicó: "Nos fotografiaron desde todos los ángulos posibles, nos hicieron hacer muecas frente a las cámaras, nos pintaron puntos en la cara, nos midieron la cabeza".

Aunque ABBA se separó en 1982, la pasión del público por el grupo sueco no ha disminuido con el paso del tiempo. Muy recordada es la reunión de la banda en 2016 con motivo del 50 aniversario del primer encuentro entre los compositores Andersson y Ulvaeus.