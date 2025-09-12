Qué se sabe de la tercera entrega de Mamma Mia!

La actriz Amanda Seyfried confirmó el desarrollo de la tercera entrega de Mamma Mia!. Sus declaraciones en una entrevista reciente avivan las expectativas de los fanáticos sobre la continuación de la exitosa saga musical. La información surge después de años de especulaciones sobre el futuro de la franquicia basada en las canciones del grupo sueco ABBA.

La confirmación oficial y los detalles del proyecto

Amanda Seyfried, quien interpreta a Sophie en la saga, dio la respuesta más esperada por los seguidores. En una entrevista con el medio especializado Deadline, la actriz aseguró que una nueva película está en camino. Ante la consulta sobre si la tercera parte estaba en desarrollo, dudó unos instantes y luego afirmó: “Sí, lo está... sí, creo”.

Seyfried también ofreció un panorama sobre los procesos internos de una producción de esta magnitud. “Lo leíste porque todos dijimos ‘sí, definitivamente’. Es nuestra forma de hacer marketing y conseguir apoyo. En esta clase de películas grandes todo se trata del tiempo del estudio”, explicó.

La actriz recordó un antecedente con la productora Universal Pictures. “Recuerdo que hicieron Mamma Mia 2 en lugar de Wicked”, comentó. La adaptación del musical Wicked fue una de las producciones más importantes del estudio en los últimos años, con una primera parte estrenada en 2024 y una segunda programada para noviembre de 2025. Seyfried audicionó para el papel de Glinda, que finalmente obtuvo Ariana Grande.

Con cierta ironía, la actriz minimizó la complejidad de la trama como un factor decisivo. “Solo podían hacer una película grande en aquel momento, así que terminamos deslizándonos hacia eso. En realidad se trata de cosas tontas como esa. Y la historia..., cosas tontas como ‘de qué se tratará la historia’, las canciones y las fiestas”, detalló.

El regreso de Donna: el deseo de Meryl Streep

El interés por una nueva película no proviene solo de los fanáticos. Meryl Streep, la icónica protagonista de la primera cinta, también expresó públicamente su entusiasmo por retomar el papel de Donna Sheridan. “Estoy dispuesta a todo”, dijo la actriz en un diálogo con la revista Vogue en 2023.

El personaje de Donna muere antes de los eventos de la segunda película, Mamma Mía! Vamos otra vez (2018), pero Streep tiene ideas para su regreso. “Si hay una idea que me entusiasme, estoy totalmente de acuerdo. Le dije a Judy Craymer (la productora) que si pudiera encontrar la manera de reencarnar a Donna, me encantaría. O podría ser como en una de esas telenovelas donde Donna regresa y revela que en realidad fue su hermana gemela la que murió”, propuso la tres veces ganadora del Oscar.

La visión de la productora y el rol de ABBA

Judy Craymer, productora de la saga, reforzó las posibilidades de una continuación. En octubre de 2023, en una entrevista con Variety, aseguró que la tercera película “se hará realidad”. Craymer confirmó el interés del estudio. “Tengo el privilegio de que Universal Studios, con quienes me encanta trabajar, quiere hacerla, y tengo una historia”, afirmó.

No obstante, la productora señaló que el proceso requiere paciencia, principalmente por la participación de los miembros de ABBA. “Simplemente, Mamma Mia siempre lleva su tiempo. Bjorn [Ulvaeus] y Benny [Andersson] siempre requieren cierto esfuerzo para convencerlos. No sé cuánto más los convencerán porque todos quieren otra película”, explicó.

Craymer añadió que los músicos quisieron un descanso de ABBA tras la producción del espectáculo ABBA Voyage. “Pero se hará realidad. Hicimos la serie de televisión y ahora quizá me centre en la película. Quizás sea una segunda celebración de los 25 años”, concluyó.

