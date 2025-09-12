Amanda Seyfried confirmó que se prepara la tercera entrega de Mamma Mia! y emocionó a los fans

Mamma Mia! Vamos otra vez... y, ¿una vez más? Aparentemente sí. Después de años de rumores y especulaciones y un deseo inagotable de los fanáticos, todo parece indicar que la tercera entrega de la película musicalizada con las exitosas canciones de ABBA es un hecho. Y esta vez no surgió de un rumor de X, sino de la boca de la propia protagonista de la historia, Amanda Seyfried. La actriz sorprendió a todos al confirmar que una nueva película saldrá en el futuro, lo que no está claro es si será cercano o lejano.

En una reciente entrevista con Deadline, Seyfried fue consultada sobre si la tercera parte de Mamma Mia!, estaba en desarrollo. Su respuesta hizo delirar a los fanáticos de “Dancing Queen” y “Super Trouper”. Aunque dudó unos instantes, finalmente dijo: “Sí, lo está... sí, creo”.

Amanda Seyfried confirmó la tercera entrega de Mamma Mia!

“Lo leíste porque todos dijimos ‘sí, definitivamente’. Es nuestra forma de hacer marketing y conseguir apoyo. En esta clase de películas grandes todo se trata del tiempo del estudio. Recuerdo que hicieron Mamma Mia 2 en lugar de Wicked", comentó. Esta última película, también basada en un musical, fue una de las producciones más importantes de Universal Pictures de los últimos tiempos. La primera parte se estrenó en 2024 y la segunda saldrá en noviembre de 2025. Seyfried audicionó para el papel de Glinda, pero este finalmente fue para Ariana Grande.

“Solo podían hacer una película grande en aquel momento, así que terminamos deslizándonos hacia eso. En realidad se trata de cosas tontas como esa. Y la historia..., cosas tontas como ‘de que se tratará la historia’, las canciones y las fiestas”, comentó con ironía.

Amanda Seyfried confirmó la tercera parte de Mamma Mia!; previamente Meryl Streep expresó su deseo de retomar el proyecto Universal Pictures

Mamma Mia! se estrenó en 2008 con un elenco estelar encabezado por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Christine Baranski y Dominic Cooper y fue un éxito rotundo. La secuela, Mamma Mía! Vamos otra vez (Mamma Mia! Here We Go Again), llegó una década después con el protagónico de Lilly James y la participación especial de Cher. A partir de ese momento, los fanáticos empezaron a fantasear con la continuación de la historia. Pero no fueron solo ellos los que vociferaron su interés, sino también los propios actores.

“Estoy dispuesta a todo”, dijo Meryl Streep en diálogo con Vogue en 2023. “Si hay una idea que me entusiasme, estoy totalmente de acuerdo. Le dije a Judy Craymer (la productora) que si pudiera encontrar la manera de reencarnar a Donna, me encantaría. O podría ser como en una de esas telenovelas donde Donna regresa y revela que en realidad fue su hermana gemela la que murió”, expresó la tres veces ganadora del Oscar que actualmente está filmando la secuela de El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada).

La secuela del film, Mamma Mia! Vamos otra vez se estrenó en 2018, una década después de la primera parte Universal Pictures

Tras los dichos de Streep, en octubre de 2023 Craymer habló con Variety y aseguró que seguramente la tercera película “se hará realidad”. “Tengo el privilegio de que Universal Studios, con quienes me encanta trabajar, quiere hacerla, y tengo una historia. Simplemente, Mamma Mia siempre lleva su tiempo. Bjorn [Ulvaeus] y Benny [Andersson] siempre requieren cierto esfuerzo para convencerlos. No sé cuánto más los convencerán porque todos quieren otra película. Pero hicieron ABBA Voyage y luego quisieron descansar de ABBA. Pero se hará realidad. Hicimos la serie de televisión y ahora quizá me centre en la película. Quizás sea una segunda celebración de los 25 años“.

Si bien las declaraciones de Seyfried dieron cuenta de que próximamente se la volverá a ver en la piel de Sophie -incluso en una entrevista con ABC News en 2024 bromeó con que si su Sabrina Carpenter quería interpretar a su hija ella lo haría posible- aún no hay fecha de estreno para la tercera parte.

Por lo pronto, Mamma Mia!, está disponible para ver en streaming en Amazon Prime Video, mientras que su secuela, Mamma Mia! Vamos otra vez se puede alquilar en Apple TV. Asimismo, el musical que inspiró al largometraje, acaba de regresar a Nueva York. Se presenta en el Winter Garden Theatre de Broadway por tiempo limitado hasta el 1 de febrero de 2026.