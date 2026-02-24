Ahora se paga: en su temporada 2026, el Teatro Colón cobrará sus programas de mano e impulsará la descarga digital gratuita

Los tradicionales programas de mano que ofrece el Teatro Colón en sus funciones de ópera, ballet y conciertos seguirán siendo de mano, pero para ver desde la pantalla de los celulares.

Los tradicionales, impresos, seguirán existiendo, sin embargo, el gran coliseo argentino de la lírica apuesta a reducir el costo papel al implementar este nuevo sistema; y lo puso dentro de un proyecto llamado Colón Verde.

“A partir de ahora, los contenidos del programa de mano de las producciones estarán disponibles en formato digital con acceso mediante QR -informaron desde el Teatro-. El Colón, como tantas otras casas teatrales del mundo, se suma a regular la cantidad de programas de mano en papel que imprime, de acuerdo a la demanda que surja por parte del público. Esta iniciativa surge en el marco de Colón Verde, la política de sustentabilidad de la institución, orientada a promover prácticas más sustentables en la operación del Teatro y a fortalecer una relación responsable con el patrimonio y el futuro”.

Ópera, conciertos y ballet: todas las obras del Teatro Colón tendrán programas de mano en versión digital PRENSA TEATRO COLON / JUANJO BRUZZA

Para que el público tenga acceso a los programas de mano y sus contenidos completos existe dese ahora la opción digital, accesible mediante código QR impreso en una tarjeta que le será entregada gratuitamente al ingresar a cada una de las funciones. También podrán ser consultados desde el teléfono móvil al momento de cada función, así como antes o después de la experiencia.

Aunque no reemplaza al tradicional programa de mano, cada una de esas tarjetas será diseñada para que tenga un “valor coleccionable”. Así presentan el proyecto desde el Teatro.

Tendencia internacional

¿Puede haber algún tipo de resistencia en el público más tradicional? Es probable. Pero hay dos datos a tener en cuenta. Por un lado, los programas de mano impresos seguirán existiendo. La diferencia es que ahora tendrán una especie de “precio de tapa”. Por otro, la tendencia internacional es hacia el programa digital.

El Teatro Colón ofrece la posibilidad de adquirir el programa impreso por compra anticipada, a través de la web institucional y mediante venta presencial, antes de cada función, en diversos puestos que se hallarán antes del ingreso a la sala. También en la Tienda del Teatro.

“Colón Verde es una decisión de gestión: cuidar recursos, reducir residuos y modernizar la experiencia del público sin resignar contenido ni calidad. El programa completo sigue siendo gratuito; la tarjeta con los datos fundamentales de cada función se distribuye gratis con el QR y el libro impreso pasa a ser una edición más cuidada para quienes elijan llevarse ese objeto como parte del recuerdo”, explicó Gerardo Grieco, Director General del Teatro Colón.

En cuanto a los que sucede en otras salas, en general se tiende a reducir costos de papel; de llevar todo al plano digital. Desde el comienzo de la postpandemia, un teatro vecino, como es el Municipal de Santiago de Chile, no imprime sus programas. Incluso en Buenos Aires, el Teatro San Martin los ofrece en formato digital.

En Europa la tendencia es bien extendida. Salas como la Scala de Milán, la Ópera de París o la Royal Opera House ofrecen programas digitales con una edición papel paga, a partir de los 10 euros (y las 10 libras en el caso del Reino Unido).

En Buenos Aires, aunque el precio de los programas no está definido, según pudo saber LA NACIÓN, rondaría los 15.000 pesos.

Teatro Colón

En el Colón el sistema comenzará a implementarse a partir del próximo, sábado, cuando la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires suba al escenario para comenzar a festejar sus 80 años.

A lo largo del año, la Filarmónica ofrecerá 19 conciertos en su ya tradicional ciclo de abono y 8 conciertos extraordinarios, con la participación de solistas y directores. Los programas incluirán diez composiciones que se presentarán en carácter de estreno en nuestro país.

La temporada comenzará con La voluntad infinita, concierto centrado en la monumental Sinfonía n.º 7, Leningrado, de Dmitri Shostakovich, con la dirección del estadounidense James Conlon. El programa se ofrecerá en dos funciones: el sábado 28, a las 20:00 horas (abono) y el domingo 1 de marzo, a las 17 (extraordinaria).

Luego, el sábado 7 de marzo, a las 20, con su directora titular, Zoe Zeniodi, la Orquesta presentará el programa Tres siglos, tres voces, que incluirá los estrenos argentinos de la Sinfonía en do mayor de Marianne von Martinez y del Concierto para piano y orquesta de Amy Beach, con la participación de la pianista rusa Asiya Korepanova como solista. En la segunda parte se escuchará la Sinfonía N°1 de Robert Schumann.