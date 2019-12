Alanis Morissette y Jimmy Fallon cantaron de incógnito en el subte de Nueva York

Alanis Morissette y Jimmy Fallon cantaron juntos en el subte en Nueva York Crédito: NBC

En el subte de Nueva York uno se puede encontrar de todo, incluso a Alanis Morissette y Jimmy Fallon cantando juntos. En el episodio de este miércoles por la noche de The Tonight Show, mostraron el momento en que los artistas, disfrazados para que nadie los reconozca, interpretaban en una de las estaciones los temas "Little Drummer Boy" y "You Oughta Know", uno de los mayores hits de la cantante canadiense.

Al momento de la actuación, Morissette llevaba una peluca rubia, un sombrero de cowboy, anteojos y un gran tapado de piel, mientras que Fallon se puso una barba falsa y bigote, un gorro de lana y una campera de cuero.

La primera en cantar fue ella, quien entonó junto a un guitarrista y un percusionista la canción "Little Drummer Boy". El conductor la acompañó con un pequeño tambor que llevaba colgado en su cuello e hizo algunos coros vocales.

Al comienzo, aquellos que pasaban apurados no prestaban atención al show, sin embargo, cuando Alanis comenzó a cantar muchos se pararon a observar. Eventualmente una multitud se había agolpado para escuchar a la cantante, que no fue reconocida por la gente.

En medio de los aplausos, Fallon les deseó felices fiestas a todos mientras se sacaba el sombrero y la barba, revelando su verdadera identidad. Ni bien los reconocieron a ambos, la gente comenzó a pedirle a Morissette que interpretara el hit "You Oughta Know", y la artista accedió.

Ya con las identidades reveladas, cada vez más personas se sumaron al espectáculo callejero y cantaron junto a ellos mientras bailaban y grababan con sus teléfonos el momento.