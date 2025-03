Los amores de Alanis Morissette: de un hombre que la duplicaba en edad a la promesa de Hollywood y su gran compañero

Canciones son amores, era el título del ciclo nocturno que conducía Nora Perlé en Radio Mitre, pero para Alanis Morissette bien podría convertirse en Canciones son (des) amores. La canadiense, que el viernes 21 estuvo en la primera jornada del festival Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro, vivió sus romances a flor de piel y en más de una ocasión lo plasmó en sus temas; algunos más melosos y otros –la mayoría- furiosos.

Ya de muy joven la estrella aprendió que el amor no era como lo soñaba. Tenía apenas 16 años cuando comenzó una relación con el actor de la serie Full House, Dave Coulier, que la duplicaba en edad, motivo por el cual se habría separado dos años después de iniciado el romance. Como buena artista, el dolor –o más bien la ira- se trasformaron en canción. Aunque nunca lo admitió abiertamente, cuando estrenó “You Oughta Know”, el primer corte de su álbum Jagged Little Pill -en el que de alguna manera inauguró su etapa adulta (el tercero y con una clave notablemente más rockera que en sus trabajos anteriores)- todas las miradas apuntaron hacia su expareja.

“Una versión mayor de mí... ¿Es pervertida como yo? ¿Te lo haría en un teatro? ¿Habla elocuentemente? ¿Tendría un bebé tuyo? Estoy segura de que ella sería una madre excelente”, cantaba con bronca la canadiense y, aunque nunca lo mencionó, él se atrevió a tomar el guante: “Cuando escuché la canción por primera vez dije: ‘Esta chica está muy enojada’. Y después me di cuenta de que era Alanis. Escuché la canción una y otra vez y dije: ‘Creo que realmente lastimé a esta persona’”. Según trascendió en ese entonces, los 16 años que los separaban habrían sido uno de los motivos que los llevaron a la ruptura.

En ese mismo disco, la canción “Your House” deja entrever otro posible final para la historia. El tema cuenta como al entrar a la casa de su novio para sorprenderlo, encuentra “lo peor que una mujer se puede encontrar” (parafraseando a Pampita al describir el escándalo del motorhome): lo habría visto in fraganti con otra mujer.

Dos años después, Alanis estuvo muy cerca del músico Ryan Adams, con quien compuso el tema “1974″. La cercanía entre ambos hizo que las especulaciones en la prensa no tardaran en llegar. ¿Eran algo más que compañeros? Las suposiciones fueron solo eso, nunca existieron pruebas de que tuvieran una relación amorosa, pero quedaron juntos en el imaginario popular. Casi treinta años después, en 2025 se los vio juntos cuando ambos fueron nominados al Salón de la Fama de los Compositores.

Dos años después, en el clip de “So Pure”, en 1998 Alanis presentó a su nuevo amor, el actor Dash Mihok. “Te amo cuando bailas. Cuando improvisas en trance. Tan puro, qué expresión”, cantaba ella mientras ambos bailaban.

En 2002 la ya consagrada cantante comenzó una relación con un joven y prometedor actor: Ryan Reynolds. La celestina de la llamativa pareja fue nada más ni nada menos que Drew Barrymore, que los unió en una fiesta por su cumpleaños. Ambos canadienses, sus orígenes los unían. Parecía que al fin ella había encontrado la paz amorosa: “Es un criatura tan solidaria. Me siento muy amada, en una especie de sueño. Siempre me siento feliz a su lado”, decía en una entrevista a la revista People.

“Estamos disfrutando mucho de esta fase. Sentimos que ya estamos casados ”, decía él. Es que luego de la novedad en los medios y de haber sido perseguidos por los flashes, habían logrado encontrar el equilibrio entre resguardar su intimidad y acompañarse a eventos y reuniones laborales. En 2004 se comprometieron pero dos años más tarde, sin haber levantado sospechas, anunciaron su separación a través de un comunicado en el que no dieron demasiadas explicaciones: ¿había terceros en discordia? ¿desgaste? ¿transitaban etapas diferentes de la vida?

La respuesta no tardó en llegar y apenas dos meses más tarde, el protagonista de Deadpool comenzó a salir con Scarlett Johansson quien un año después se convirtió en su esposa. Luego de varios meses de perfil bajo, Alanis compuso su siguiente disco, Flavors of Entanglement, que definió como sanador. La canadiense lo estaba haciendo de nuevo, una vez más plasmaba en versos su dolor y furia, como hacía más de una década.

“No son tiempos para débiles”

“En medio de mi ruptura me fui a Londres por 12 días y escribí 12 canciones. Todo fue muy inmediato y visceral. Luego volví a Los Ángeles y escribí 12 canciones más con un caballero llamado Guy Sigsworth, a quien adoro. Así que fue muy inmediato, a diferencia de cómo escribí en el pasado, de manera retrospectiva. Fue muy en el momento. Fue como una balsa para mí. La estructura de ir al estudio todos los días me ayudó mucho”, contó sobre el proceso creativo. En su tema “Torch”, relataba: “Extraño tu acercamiento a la vida y tu cuerpo en mi cama. Echo de menos tu punto de vista sobre cualquier cosa y la música que tocarías. Estos no son tiempos para los débiles de corazón”.

Pero, como dice el dicho, “un clavo saca a otro clavo” y entre 2007 y 2009 mantuvo una relación con el abogado Tom Ballanco. El mismo año de la ruptura comenzó a salir con quien después se convirtió en su marido, con quien se casó apenas ocho meses después, el 22 de mayo de 2010 en Los Ángeles. Se trata de DJ Mario Treadway. Muy rápidamente coronaron su amor con la llegada de su primer hijo, Ever Imre (14), al que le siguieron Winter Mercy (9) y Onyx (5).

La pareja no está solo unida por el amor y la música, sino también son ambos apasionados de la meditación, de hecho se conocieron en un retiro en California. En sus 15 años juntos debieron superar varias dificultades, como cuando luego de tener a su segundo hijo, ella contó que tuvo una seria depresión postparto: “Hay días en los que me siento tan debilitada que apenas me puedo mover. Cuando era chica, me imaginaba teniendo bebés junto a un increíble compañero, pero esto es algo completamente distinto”.

La familia cultiva el bajo perfil a pesar de su fama. En sus redes sociales prácticamente no comparten momentos íntimos. “Catorce años de este hombre ángel, corazón de guerrero; te amo mucho”, es lo último que ella le dedicó a él en su cuenta de Instagram en mayo del año pasado, por su aniversario de casados.

