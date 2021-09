Alanis Morissette rechazó el documental en el que revela el abuso que sufrió cuando tenía 15 años

“Esta no es la historia que accedí a contar”. Con estas palabras, que se incluyen en una declaración llena de cuestionamientos, la cantante canadiense Alanis Morissette hizo público su rechazo a Jagged, el documental de HBO que narra aspectos destacados de su carrera artística y que abrió una controversia muy fuerte hace pocas horas al estrenarse en el Festival de Cine de Toronto (TIFF 2021).

En el documental, Morissette contó que fue abusada por varios hombres cuando tenía 15 años y que luego sufrió presiones constantes de la industria musical para mantener esos hechos en secreto. Ahora, tomando aparente distancia de la situación, la cantante afirma que Jagged incluye “implicaciones y hechos que simplemente no son ciertos”, pero evitó dar detalles y revelar cuáles de ellos son falsos.

“Acepté participar en un ensayo dedicado a celebrar los 25 años de Jagged Little Pill y fui entrevistada en un momento de mucha sensibilidad, porque estaba atravesando en plena pandemia mi tercera depresión post-parto. Quedé envuelta en una falsa sensación de seguridad y la agenda lasciva de la entrevista quedó a la vista inmediatamente después de ver el primer corte de la película. Entonces fue cuando supe que nuestras visiones sobre los hechos eran diferentes de una manera muy dolorosa. Esta no es la historia que accedí a contar”, señala la declaración de Morissette.

La cantante se mostró arrepentida de haber confiado “en alguien que no merecía ser de confianza” y aseguró que no participará de ningún tipo de acto o presentación relacionada con el lanzamiento de Jagged, cuya fecha de estreno en HBO todavía no fue anunciada. “Lo hago por dos razones: primero, porque en este momento estoy de gira, y segundo, porque al igual que muchas “historias” y biografías no autorizadas que se divulgaron a lo largo de los años, esta incluye implicaciones y hechos que simplemente no son ciertos”.

El documental forma parte de una serie de seis documentales sobre figuras o temas musicales titulada Music Box, que incluye entre otros Woodstock 99: Peace, Love and Rage (disponible en HBO Max) y Listening to Kenny G, dedicado al popular saxofonista, que también tuvo su estreno mundial en TIFF 2021.