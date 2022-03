Alessia Cara, este domingo en Lollapalooza: “Me encantaría hacer una colaboración con Nathy Peluso, soy su fan”

Desde la nieve y el frío, a punto de subirse al avión, Alessia Cara habla con LA NACION sobre su primera visita a la Argentina y la emoción de ser parte de la troupe de Lollapalooza [toca este domingo, a las 16:15, en el Hipódromo de San Isidro, en el escenario Samsung]. La cantante canadiense de 25 años, que acaba de editar su último disco, coquetea con la comida, la música y la cultura local al tiempo que confiesa que es fanática de Nathy Peluso y que le encantaría hacer una colaboración con ella. Además, la chica con orígenes italianos [su apellido real es Caracciolo], que se convirtió en una de las revelaciones de su país luego de compartir en su canal de YouTube versiones acústicas, recuerda con amor al tema de Moana, “How Far I’ll Go”, que la “puso a otro nivel” y ansia conocer al público local.

Mientras que su álbum debut, Know-It-All (2015), fue muy bien recibido, fue en 2018, año en que editó The Pains of Growing, cuando alcanzó más popularidad tras ser reconocida como mejor nueva artista en los premios Grammy y hacer una colaboración con Eros Ramazzotti [”Vale per sempre”]. Admiradora de Amy Winehouse, Cara disfruta del soul y el jazz y el año pasado lanzó su tercer álbum de estudio, In The Meantime. Ahora llega por primera vez al país.

-¿Es tu primera vez en la Argentina?

-¡Sí! Va a ser mi primera vez en América del Sur. Hace como 7 años que tengo ganas de ir, pero no había tenido la chance. Así que va a ser mi primera experiencia.

-¿Tenés alguna expectativa de lo que vas a encontrar acá?

-Muchas cosas. Sé que tienen la mejor carne del mundo. Estoy muy entusiasmada de probar su comida, de escuchar su música. Soy fan de una artista argentina, Nathy Peluso. Es una de mis cantantes favoritas. Y he escuchado sobre el público, que es el mejor del mundo. No puedo esperar a tocar allá. También me han mostrado el tango, sé que el reggaetón es muy popular allá.

Alessia Cara toca este domingo en el Hipódromo de San Isidro Universal Music

-¿Qué significa para vos ser parte del lineup del Lollapalooza?

-Es emocionante. Es uno de los lugares donde siempre había querido tocar antes. Ya toqué en Estados Unidos, pero nunca había tenido la oportunidad de ser una de las artistas que viajaba. Es un gran hito para mí. Me encanta el festival, me gusta la música y la cultura latinoamericana... Va a ser como una gran vacación para mí, más allá del concierto, porque pienso explorar y disfrutar.

-¿Diste algún show en estos tiempos tan raros y pandémicos?

-Viajé, pero no estuve haciendo shows. Éste va a ser el primero que hago desde la pandemia. En dos años es el primer concierto.

-Tenés sangre italiana, ¿cómo afectan esos orígenes en tu forma de vivir y de componer música?

-Como mucha pasta... ¡a veces demasiado! Creo que mi sangre tiene pasta y pan. Estoy muy inmersa en mis orígenes italianos. Mis dos padres son italianos, mi mamá es una inmigrante, es una parte muy importante de mi vida. La comida, música, creo que es un hecho: estoy atravesada. Mi familia ama su música, bailar y cantar, siempre ha sido una parte de mi vida.

-¿Cómo fue colaborar con Eros Ramazzotti?

-Fue muy emocionante. Él es una leyenda, no en el mundo, pero sí en Italia. Allá es un ícono. Crecí escuchándolo, mis padres crecieron escuchándolo y fue un enorme honor para mí colaborar con él y conocerlo. Mi papá lo conoció, fue tan lindo que él tenga la posibilidad de conocer a uno de sus ídolos. Es muy amable y talentoso.

-¿Tenés planes de hacer otra colaboración?

-No tengo nada planeado, pero me encantaría. Me gusta hacer colaboraciones. Ahora es tan fácil conocer personas y hacer algo juntos. Hablando de Argentina, me encantaría hacer algo con Nathy Peluso. Creo que ella es increíble, es tan talentosa... Quién sabe, quizá algún día. Sería divertido.

-¿La conociste?

-No, no nos conocemos en persona, pero sí online.

-¿Qué música escuchás? ¿Quiénes son tus referentes?

-Soy muy fan de Amy Winehouse. Ella aborda el jazz, el soul y siempre me sentí interpelada por su voz y su estilo de cantar, por su música en general. Amo el jazz, el soul, todo lo que sea acústico, la bossa nova, la música latinoamericana.

-Los músicos canadienses de a poco van rompiendo las fronteras ¿Qué sentís al pertenecer a esta nueva generación de artistas que viene pisando fuerte?

-Crecí rodeada de tantos artistas canadienses que amo tanto: Avril Lavigne, Nelly Furtado, Alanis Morissette, Michael Bublé, ¡hay tantos artistas talentosos! Estoy tan contenta de que en estos últimos años tengamos la chance de brillar. Siento que por mucho tiempo la música canadiense estaba como escondida, pero siempre hubo talento. En los últimos años gente como The Weeknd y Drake realmente ayudaron a abrir las puertas a la música canadiense. Estoy contenta de que la gente se esté dando cuenta de cuánto talento hay acá. Estoy tan influenciada por la música canadiense... ¡en Toronto hay tanta música!

Alessia Cara hizo el tema de Moana, "How Far I'll Go" AP

-En los últimos años han aparecido muchas artistas pop, ¿Qué es lo que tiene que tener para vos una artista para trascender?

-Es una pregunta interesante. Cuando pienso en lo que pasó conmigo, pienso en gente que fui conociendo y pienso en qué tenemos en común y por qué ciertas personas logran destacarse y es difícil de saber. No creo que exista una fórmula específica. Creo que mucho tiene que ver con las personas que te cruzás y con lo que estabas destinado a ser. Creo en el destino y en tener un propósito y que, por alguna razón, fui elegida para esto. Lo que hace de alguien un buen artista es ser completamente honesto y abierto porque el público siente la autenticidad y eso lo conecta. Ser honesto hace que hagas cosas reales tanto para gente en Canadá como en Argentina o Japón. Somos todas personas al final del día, entonces que alguien pueda hacer música que conecta a tanta gente es una cosa hermosa y creo que eso hace que crezcan los artistas.

-¿Qué significó cantar el tema de Moana para tu carrera?

-Fue emocionante, ¡fue tan divertido! No esperaba que la película fuera lo grande que fue. Sabía que era Disney, pero no me imaginaba lo que iba a generar. Fue un shock lo que generó la canción. Estoy tan orgullosa de ser parte de una historia que habla del empoderamiento femenino. El personaje central es una mujer que no necesita hombres que la salven, no está en apuros, ella es la que se salva a sí misma y salva a las personas. Es un gran mensaje para los más jóvenes. Es un honor haber sido parte. Esa canción explotó, aún es algo que tengo en mí. Es el gran salto de mi carrera.

-¿Cómo fueron estos últimos 2 años en tu vida?

-Fueron difíciles, por primera vez el mundo tuvo que afrontar el mismo problema en el mismo momento. Fue aterrador ver ese dolor colectivo y esa confusión. Fue un desafío estar en casa tranquila, no tener esa adrenalina del tour. Fue ir de 100 a 0 y eso me asustó. Me obligó a concentrarme en el momento y a disfrutar de las cosas que importan: la familia, la salud y la felicidad, estar en el hoy sin pensar en el mañana o el ayer.

¿Y en lo creativo?

-Hice un disco. Primero no estaba muy conectada con la creatividad, estaba más triste y asustada. Pero cuando empezó a pasar el tiempo mi mente empezó a fluir y me enfoqué en el álbum, en la creación. El disco refleja mi estado mental, fue como una catarsis, la luz después del túnel.