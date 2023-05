Alex Ubago: los festejos por sus 20 años de carrera, su nueva gira y el motivo por el cual pasó buena parte del año en Uruguay

escuchar

Hace 20 años, un joven Alex Ubago lanzaba su primer disco sin saber que su música iba a traspasar fronteras y que su sueño de adolescente de vivir del arte iba a convertirse en realidad. Hoy, el cantante español sigue triunfando como artista, experimentando nuevos sonidos, jugando con melodías y sorprendiendo a sus seguidores.

La conversación es relajada, como él. Desde su estudio en España se conecta puntual a la videollamada para hablar un rato en exclusiva con LA NACION sobre su carrera, el lanzamiento de “Idiota”, su nueva canción, su amor por Latinoamérica y la gira de conciertos que comenzó hace poco en Barcelona y lo traerá próximamente a la Argentina.

“ Yo, en este momento, estoy agradecido con lo que tengo en mi vida y disfrutando de cada cosa que sucede y de todo lo que tengo ”, afirma el músico.

-A finales de 2021, la última vez que hablamos, estabas muy ilusionado, a punto de lanzar el disco 20 años. ¿Cómo fue sacar a la luz ese álbum tan especial?

-Ha sido y está siendo un proyecto muy bonito, porque aunque ya pasó un año del lanzamiento, continuamos con la gira que comenzó en 2022 y sigue este 2023. Estoy muy contento con cómo lo recibió la gente, cómo está yendo el tour y con todas las oportunidades que han surgido a raíz de este proyecto, así que no me puedo quejar.

-Te diste el gusto de colaborar con un montón de artistas en el disco, ¿los elegiste porque soñabas cantar con ellos o por otras razones?

-¡Sí! Para quien no lo sepa, 20 años es un álbum en donde grabé 18 de mis canciones más conocidas junto a otros artistas. Estuve acompañado de grandes amigos de la música, amigos a los que fui llamando no solo porque los quiero sino porque también tengo una admiración por ellos. También hay otros artistas con los que en algún momento de mi carrera he tenido la oportunidad de cruzarme, conocerlos personalmente y admirarlos. Que sean colaboraciones se dio de una forma muy natural y poco premeditada, no lo pensé como un disco de duetos sino que comencé invitando a algunos compañeros y fueron tan bonitas sus reacciones que terminó en esto.

-¿Cómo sentís que recibió la gente estas reversiones de temas tan populares?

-Pues la verdad es que muy bien. Obviamente siempre hay opiniones, sobre todo cuando se trata de canciones que son muy icónicas y que han conectado mucho con la gente, pero no hay una intensión de superar algo, simplemente de hacer algo distinto y actualizar a nivel de sonido esas canciones que a pesar de tener versiones nuevas respetan mucho la esencia que tenían las originales. Siento que los temas mejoraron, que suenan más potentes, pero mantienen lo que eran. A los shows en vivo también trasladamos esa fuerza del sonido nuevo. Siento que el concierto tiene más energía.

-Y ahora volvés al ruedo con una nueva canción, “Idiota”. ¿Cómo nació el tema?

-Nació de una sesión de composición que hicimos en Madrid con Manuel Lara, que es el productor del tema y quien ha trabajado con grandes artistas como Sebastián Yatra, Bad Bunny y otros más. Supe que venía a Madrid gracias a amigos que tenemos en común y por medio de ellos organicé este junte. Tuvimos unas sesiones en el estudio de las cuales salieron un par de canciones y una de ellas fue esta, que tiene una gran influencia de Manuel en cuanto al sonido. Es muy diferente a todo lo que yo había hecho hasta ahora. Me apetecía mostrar un costado distinto. Mi estilo de música, con baladas, suele ser más tradicional, pero esta es una canción que muestra un lado diferente.

-Con más de 20 años de carrera en tu haber, ¿todavía te sigue emocionando compartir canciones nuevas con el mundo?

- Sí, muchísimo, de hecho me atrevería a decir que es lo que más me emociona además de subirme a un escenario. El momento en el que compartes una canción nueva con la gente y ves su reacción es un proceso precioso que me sigue ilusionando muchísimo e incluso me sigue poniendo igual de nervioso que al principio.

"El momento en el que compartes una canción nueva con la gente y ves su reacción es un proceso precioso que me sigue ilusionando muchísimo", sostiene Alex Ubago Warner Music Argentina

-¿Al sacar una canción nueva, sentís la presión de que se convierta en hit?

-La verdad es que no me presiono mucho. Voy a ser sincero, por supuesto que uno quiere que las canciones que comparte conecten con la gente, pero no me preocupo mucho por los números. A mí me hace más ilusión ver la reacción de las personas cuando la toco en directo, los comentarios en las redes sociales o lo que dice mi entorno, todo eso me llena más que los streams. Lógicamente te hace ilusión saber que una canción está funcionando bien, pero a estas alturas no me preocupo tanto por los números sino por estar satisfecho y contento con lo que hago.

-¿En qué te inspirás a la hora de componer?

-Pues depende. A veces es obvio, sobre todo para las personas que conocen mi música, que me inspiro en el amor y en el desamor. El mundo de los sentimientos siempre ha sido el que más me ha inspirado, aunque eso le pasa al 90 por ciento de los artistas. Creo que la mayoría de mis canciones son autobiográficas, porque nacen de sentimientos propios, vivencias actuales o pasadas. Por ejemplo, “Idiota” es una canción que habla de una historia que me ha ocurrido a mí, pero hace mucho tiempo. De repente me transporto a momentos de mi vida y encuentro ahí herramientas para escribir, otras veces son sobre lo que ocurre en el momento. Y como todos, hay oportunidades en las que me robo historias de terceras personas para contarlas en primera persona.

-Me ha tocado conversar con artistas que tienen miedo a repetirse y caer siempre en lo mismo, aunque eso les funcione, ¿a vos te pasa eso a la hora de componer?

-¡Por supuesto! He tenido diferentes momentos en mi vida y en mi carrera, momentos en donde he dicho: “Esta canción ha tenido mucho éxito, voy a buscar algo de ese estilo”, hasta que te das cuenta de que eso no sirve para nada, porque ya lo hiciste y nunca vas a poder hacer lo mismo. Además, yo creo que la gente tampoco quiere que hagas lo mismo, no puedes copiarte a ti mismo. Creo que lo bonito de un artista es precisamente la búsqueda y el ir siendo honesto y sincero con lo que necesitas expresar y la manera en la que necesitas expresarlo en cada momento. Entonces, si bien he tenido etapas en donde busqué repetir fórmulas de éxitos, ahora estoy en un momento de mi vida en donde no me preocupo tanto por eso y simplemente me dejo llevar y trato de experimentar cosas nuevas, trabajar con gente joven, entender otras maneras de hacer música en cuanto a arreglos, producción y composición y hacer lo que me apetece.

-El del artista es un camino que suele tener muchos altibajos, ¿cómo manejás esos momentos?

-Estoy en un punto en donde lo llevo muy bien, disfrutando el momento que estoy viviendo sin preocuparme tanto. Tengo la suerte de tener una cantidad importante de oyentes que escuchan mis canciones cada día en Spotify. Hace poco arrancamos la gira en Barcelona con entradas agotadas y sigo teniendo un público fiel. A veces somos avaros y uno tiende a querer más y a sentir que todo es poco. Realmente me considero un tipo muy afortunado por lo que he logrado en la música y también en mi vida personal, porque mi familia es mi mayor logro y hoy puedo disfrutar de las dos cosas. Hoy hago un concierto sold out y al día siguiente me levanto a las 7 de la mañana para llevar a mis hijos al colegio, sacar a pasear a la perra e ir al supermercado, y amo las dos cosas.

-Me contabas que arrancaste tu gira por España, ¿qué sentís al volver a subirte al escenario y encontrarte con la gente una vez más?

-Es maravilloso, el escenario es una de las partes que más disfruto de esta profesión. Este año no había tocado aún porque estaba haciendo televisión y volver a los conciertos ha sido un subidón tremendo. Además estoy disfrutando como nunca, porque lo bueno de ponerse mayor es que vas coleccionando un repertorio de canciones que hace que la gente que viene conozca todos los temas y los cante conmigo. Además, tengo a mi banda que está conmigo desde hace muchos años y hoy sonamos mejor que nunca.

Su amor por Latinoamérica

"El escenario es una de las partes que más disfruto de esta profesión", expresa Alex Ubago Warner Music Argentina

Durante 2023, Ubago recibió una propuesta laboral que lo llevó a mudarse temporalmente a Latinoamérica. El cantante es parte de la nueva temporada de La Voz Kids en Uruguay y, gracias a eso, se pasó gran parte del año en el país vecino.

-¿Te gusta ser jurado de un concurso de música televisivo?

-Sí, no es algo que esté muy acostumbrado a hacer, pero tuve la oportunidad de vivir la experiencia de La Voz en varios países. Esta es la primera vez que me toca la versión kids y está siendo una experiencia maravillosa la de combinar la música con los niños, porque yo soy muy niñero y disfruto de ver cómo viven todo. El talento que hay es increíble, no solo en Uruguay donde estoy ahora, sino en todas partes. Alucinas con el talento de los pequeños, que son muy chiquitines porque tienen entre seis y dieciséis años, y muchos de ellos son chavales que no se habían subido nunca a un escenario y de repente te dejan con la boca abierta.

-Ser parte de La Voz Kids Uruguay hizo que pasaras mucho tiempo en Latinoamérica. ¿Te gusta venir para estos lados?

-Con mi primer disco ya tuve la oportunidad de venir para Latinoamérica, o sea que llevo 20 años viajando para allá a presentar mis trabajos y a hacer conciertos. Voy continuamente a México, Argentina, Chile, Colombia y demás países, y me encanta. Este año he pasado un mes y medio en Montevideo y lo he disfrutado un montón. En Argentina he llegado incluso a vivir largas temporadas, con mi mujer y mi primer hijo, cuando hacíamos giras largas por el país. Tengo muchísimos amigos por allá, me siento muy querido cada vez que voy y también muy a gusto.

-¿Cuándo vamos a tenerte nuevamente por acá?

-Creo que en noviembre de este año, aunque todavía no puedo anunciar fechas concretas porque mi oficina está terminando de cerrarlas. Pero sí puedo decirles que estamos armando la gira por Latinoamérica para la segunda mitad del año, arrancando en agosto en un festival en México y a partir de septiembre comenzando a viajar a Colombia, llegando a Argentina, Chile, Uruguay y Perú en noviembre más o menos y luego terminando el año por Centroamérica. Tengo muchas ganas de ir para allá. No sé cuántas ciudades visitaremos esta vez, así que aquellos que quieran conocer más detalles que sigan atentos a mis redes sociales porque muy pronto se viene el anuncio.