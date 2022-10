Ana Fontán, entre el tango no tradicional y su rol como jurado en el programa de Marcelo Tinelli

Luego de formar parte de un proyecto cercano al Papa Francisco, la actriz y cantante protagoniza el show Por siempre tango en el Teatro Avenida, junto a Néstor Fabián y Ariel Ardit

Pablo Mascareño LA NACION

escuchar

“La reapertura de un teatro tan emblemático, con una historia tan fuerte, tiene un peso muy grande y una carga de emocionalidad extra”, reconoce la actriz y cantante Ana Fontán en el inicio de la charla con LA NACION, en referencia a la sala del Avenida , el ícono de la Avenida de Mayo donde este viernes 7 y sábado 8 de octubre se ofrecerá Por siempre tango, el espectáculo producido por Héctor Cavallero en el que Fontán desgranará algunos de los clásicos del género junto a Néstor Fabián y Ariel Ardit.

“Por siempre tango es un título muy fuerte que tiene que ver con lo que proponemos junto a la gran Orquesta Aeropuertos Argentina 2000. Con Néstor Fabián y Ariel Ardit somos muy distintos, pero hemos generado una buena química preservando las identidades de cada uno. De los cantores de la actualidad, Ardit, con su impronta gardeliana, es el número uno y qué decir de Néstor Fabián que ofrecerá sus clásicos”, sostiene Fontán, quien actualmente f orma parte del jurado de cien artistas de Canta conmigo ahora, el formato que conduce Marcelo Tinelli en eltrece.

Ana Fontán ingresó al jurado de la versión local de All together now, a cargo de Marcelo Tinelli gentileza Ana Fontan

-En Por siempre tango, ¿cómo te insertás entre los estilos de Néstor Fabián y Ariel Ardit?

-Yo soy la diferente, vengo de otros ámbitos y no me considero una cantante de tangos tradicional ni pretendo serlo , eso está muy lejano a mí. Mi encuentro con el tango viene de otra manera y no como la cantora usual.

-¿Qué vas a cantar junto a Ardit y Fabián?

-Es un gran desafío y me pone muy ansiosa la posibilidad de cantar temas que jamás formaron parte de mi repertorio. Lo que para una cantante de tangos tradicional es obvio, porque se trata de clásicos, para mí no lo es. Voy a interpretar “El choclo”, “La Cumparsita”, “Adiós, Nonino”, con letra de Eladia Blázquez, y haré un popurrí en homenaje a Tita Merello a veinte años de su muerte.

-Una buena mixtura entre lo clásico y Piazzolla, que también ingresó a esa categoría con sonidos muy diferentes a los fundacionales.

-Astor Piazzolla ha sido un rupturista, me parece que la letra de Eladia Blázquez, que no es tan conocida, genera mucho atractivo.

-Las creaciones de Astor Piazzolla hoy forman parte de lo que se escucha de nuestra música en el exterior.

-No hay país en el mundo donde no suene “Adiós Nonino” o “Libertango”.

Uno de los pilares del espectáculo del Avenida es el acompañamiento de la Orquesta Aeropuertos Argentina 2000: “La agrupación surgió por iniciativa de Eduardo Eurnekian y está conformada por jóvenes talentos que pertenecen a distintos sectores sociales. Son chicos que se han formado para ocupar el lugar que ocupan”, afirma Fontán.

-Más allá de lo musical, la orquesta brinda una posibilidad de pertenencia a un espacio.

-Tiene un perfil social muy fuerte e insoslayable. Está conformada por jóvenes de entre 15 y 22 años de edad, que pudieron acceder a becas de estudio y que concursan anualmente para ser seleccionados por el maestro Néstor Tedesco.

-Un proyecto integrador.

-Absolutamente, que va en busca de lo inclusivo, del estudio, de mejorar la autoestima. Y, además, los chicos pueden acceder a una formación de excelencia.

L a Orquesta Aeropuertos Argentina 2000 está integrada por 41 músicos, quienes fueron seleccionados por el maestro Néstor Tedesco entre 1600 chicos egresados del programa “Orquestas Infanto - Juveniles de la ciudad de Buenos Aires”.

Ana Fontán junto al reconocido Néstor Fabián y el gardeliano Ariel Ardit gentileza Ana Fontan

Ciudadana del mundo

Como ciudadana italiana, Ana Fontán estuvo trabajando en la Casa Argentina en Roma con un concierto en homenaje a Astor Piazzolla, Eladia Blázquez, Mina y Milva. Además, continúa presentando El pozo, film de Rodolfo Carnevale en torno a la problemática del autismo, donde interpretó a una joven con esa condición. Vía streaming, hace pocas semanas colaboró, como representante argentina e italiana, con el proyecto de Caritas Italia Dedicato alle mamma Ucraine, Papa Franceso, donde interpretó “Honrar la vida”.

-Trabajaste en numerosos musicales, ¿ese rol quedó relegado ante la cantante de repertorio?

-Participé en muchísimas obras, durante más de una década, hasta el 2010. Ese año me convocaron para la película y eso me llevó a viajar para presentarla por diversos lugares del mundo, lo cual me alejó de la posibilidad de hacer temporadas de muchos tiempos.

Gestora de sus propios materiales, también incursionó en el teatro de texto y en la dramaturgia. En la ciudad de Washington protagonizó Las polacas, el profundo material de Patricia Suárez, uno de los títulos más reconocidos de la dramaturga.

Ana Fontán, en la versión musical de Las polacas, en Washington Prensa - LA NACION

-¿Contás con un productor que te acompañe en el desarrollo de los proyectos?

-Me interesa la autogestión, pero nunca nada se hace en soledad, así que de acuerdo al proyecto, me rodeo de equipos.

En el 2018, al frente de Morir y vivir en Buenos Aires, estuvo en el Festival de Tango de Granada, cerrando el encuentro en la misma fecha en la que se presentaba Susana Rinaldi. Se trató de una versión musical de aquello que había presentado un año antes en el Centro Cultural San Martín porteño.

-El tango, ¿es profeta en su tierra?

-No hay país donde uno no se encuentre con el tango, ya sea con músicos y cantantes hasta milongas, por eso es Patrimonio de la Humanidad. Algo hay de eso que vos planteás, pero las nuevas generaciones somos parte de un movimiento muy fuerte que hace que el tango siga vivo en nuestro país . Desde Argentina, el tango se impone en el mundo.