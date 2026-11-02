Ángela Leiva renueva su repertorio y suma su voz como compositora

Artista: Ángela Leiva. Álbum: Ángela. Canciones: “Amnesia”, “Qué hubiera pasado”, “Sin servicio”, “Gato”, “Mi eterno rencor”, “2x3”, “Una reina no tendrás”, “No me esperes”, “Y yo que valgo tanto”, “No me derrumbo”, “Ni perdón ni permiso”. Sello: Universal Music

“Creer en mí se ha vuelto mi bandera”, canta Ángela Leiva en la canción que cierra su nuevo álbum. La frase funciona como una declaración que no sólo condensa el espíritu del disco, sino que también puede leerse a la luz de los casi 18 años de carrera de la cantante.

Hay otro gesto significativo en el título: Ángela se llama igual que su primer álbum. La elección no parece casual. Después de casi dos décadas de recorrido, la artista vuelve a presentarse sólo con su nombre, en una suerte de reencuentro con sus comienzos y, al mismo tiempo, de inauguración de una nueva etapa. Se trata de su primer álbum junto a Universal Music, un lanzamiento que llega en una etapa de crecimiento artístico y con la mirada puesta en una mayor proyección internacional. También representa un trabajo en el que tuvo una participación más comprometida como autora, una dimensión que, según contó, le permitió involucrarse de otra manera en las canciones y darle forma a un disco que siente como parte de su evolución.

En palabras de la propia artista: “Es un disco para homenajear y encontrarme con esa Ángela que fui, que era una niña cuando empezó”. En ese recorrido, el amor propio aparece como el hilo conductor de un repertorio que combina canciones de desamor, ironía y baile con otras de tono más introspectivo. El regreso a aquella primera versión de sí misma no implica desconocer todo lo que cambió, sino recuperar algo de la ilusión inicial desde el lugar que ocupa hoy como artista y mujer.

Musicalmente, el álbum encuentra su identidad en la cumbia, con una producción fresca y moderna, que incorpora matices del pop latino. Con un groove sostenido y un pulso bailable, las bases rítmicas tropicales y las melodías pegadizas sostienen un repertorio pensado para bailar, incluso cuando las letras se detienen en las heridas. Hay lugar tanto para el despecho como para el humor, la ironía y la reivindicación personal. La madurez no aparece como un alejamiento de las raíces, sino como otra manera de habitarlas.

“Amnesia” abre el disco con la ilusión de volver a enamorarse, entre el deseo de que el corazón se cure y olvide las decepciones, y la conciencia de las propias debilidades, que pueden llevar a repetir una y otra vez las mismas historias. El tono sentimental de la interpretación acompaña una base bailable, que combina la cumbia romántica con elementos del pop latino y comienza a dar forma a este relato. “Qué hubiera pasado” se mueve en un registro más nostálgico, sin abandonar la identidad tropical del álbum. Ahí aparecen las preguntas que quedan después de una historia inconclusa, pero con una reflexión más cerca de la superación que de la melancolía.

Aunque el desamor también puede convertirse en una excusa para recuperar el disfrute. En “Sin servicio”, la idea de poner el “corazón en modo avión” se condensa en un estribillo pegadizo y un ritmo de cumbia pop, para dejar atrás malas experiencias y simplemente divertirse, porque, como sentencia la artista, “el amor es peor que un vicio”. “Dicen que la que busca siempre encuentra / Y en tu piel yo vi más de la cuenta / Solo mentiras salen de tu boca / Y ese olor a engaño que tiene tu ropa”, canta en “Gato”, que lleva el reproche a un terreno más filoso. La contundencia de la letra encuentra correspondencia en su interpretación, que explota la potencia vocal de Ángela y transforma el despecho en una canción de carácter desafiante, confrontando a quien engaña y siempre consigue salir bien parado. Con frases directas e irónicas, el tema tiene potencial para sumarse a ese repertorio de expresiones que el público termina haciendo propias, como ocurrió con “Amiga traidora”.

Pero el álbum no presenta el amor propio como una fórmula que resuelve inmediatamente las contradicciones del desamor. En “Mi eterno rencor”, junto a Nicolás Choca, líder de la banda uruguaya The La Planta, conviven el deseo de volver a encontrarse con alguien y el resentimiento por lo que dejó esa relación, en una tensión que se aleja de las certezas para admitir que el duelo no siempre es lineal.

El desencuentro amoroso también encuentra espacio para el humor y la celebración. En “Y yo que valgo tanto”, junto a Los Caligaris, la afirmación del propio valor se transforma en una escena compartida, a través de un intercambio que incorpora ironía y autocrítica al relato de una ruptura y que cruza el tono festivo de la banda cordobesa y la expresividad vocal de la cantante. El resultado refleja la complicidad artística entre los intérpretes y lleva el mensaje de amor propio a un terreno más lúdico, sin convertirlo en una declaración solemne.

Uno de los desvíos del recorrido aparece en “Una reina no tendrás”, una balada pop romántica en la que la artista cambia el pulso y deja más espacio para la interpretación vocal, en una canción que conserva la nostalgia por un amor que se fue, pero la combina con la certeza de que alejarse era lo mejor. Es uno de los momentos en los que el álbum pone menos énfasis en el movimiento de la pista y más en la voz como vehículo de la emoción.

Esa dimensión más introspectiva se prolonga en “No me derrumbo”, uno de los puntos más altos del disco, que contiene una de las letras que más refleja su historia personal: “Llovió sobre mi sombra y no me fui / El frío me abrazó, pero seguí / Perdí la fe, después la descubrí/ Cuando entendí que del dolor construí”. Un himno a la resiliencia, a un renacer y a la transformación, condensando el camino de atravesar el dolor sin quedar definida por él. “Ni perdón ni permiso” retoma esa postura desde otro lugar. Entre la vulnerabilidad y la determinación, creer en sí misma deja de ser una aspiración para convertirse en una bandera y una convicción que atraviesa el cierre del álbum.

En Ángela, volver a las raíces es también revisar el camino recorrido. La cumbia sigue siendo el territorio desde el que la cantante cuenta sus historias, pero ahora esas historias se enlazan con una mirada más consciente sobre su propia experiencia y con una participación autoral que acompaña su crecimiento artístico. El título compartido con su primer álbum traza un puente entre la que soñaba con cantar y la artista que hoy busca proyectarse hacia una nueva etapa. Entre canciones para bailar, heridas que todavía persisten y una renovada confianza en sí misma, Ángela Leiva encuentra en este disco una forma de reafirmar su identidad.