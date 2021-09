Argentina-Bolivia: quién es Luck Ra, el trapero que cantará con Jimena Barón en el show previo de las Eliminatorias

Hoy los números son como pergaminos: el cordobés Luck Ra tiene 21 años, más de 400 mil seguidores en Instagram, y ya supera las 150 millones de visualizaciones en YouTube y las 50 millones de escuchas en Spotify, con canciones propias y en colaboración con otros artistas. Y estas cifras son necesarias para acceder a escenarios de lo más especiales, como el show previo del partido que la Selección argentina disputará frente a Bolivia hoy por las Eliminatorias del Mundial de Qatar. Impulsado por el tema “El Campeón”, Luck Ra se ganó ese lugar y estará acompañado por J Mena.

“El campeón”, con la producción musical de Renzo Luca, es la canción oficial de Argentina Campeón de la Copa América 2021. “Trato de no pensar porque si pienso en la gente que va a estar viendo, me vuelvo loco. Solo voy a dar lo mejor, que es lo que se merece la Selección y la gente. Una vez en la cancha, veré qué puedo hacer y cuáles serán mis límites”, cuenta a LA NACION, en la previa del partido de la Argentina.

Desde que Facundo Almenara Ordoñez se convirtió en Luck RA sus logros se multiplican. A pesar de que tiene 21 años, lleva cuatro haciendo música y compartiéndola. Lanzó sus primeros temas en 2017 y desde entonces trabajó con artistas como Seven Kayne, Kodigo, Peke 77, TOBI, Rusher King y Lautaro López. Le gusta el fútbol. Jugó en Huracán de Córdoba entre los 8 y los 12 años y, a pesar de una lesión de rodilla que no lo dejó seguir por ese rumbo, se recuerda como un “8 sólido que recorría toda la cancha”. Los partidos que vinieron después tuvieron que ver con la música. El Guitar Hero, una banda de rock (dice que lo echaron, por eso se convirtió en solista), la creación del personaje con el que se identifica, Luck Ra; el trap, el rap y el reggaetón.

Para algunos es Facu, para otros es Luck Ra. “Desde que empecé como solista busqué dos palabras que quedaran piolitas y, básicamente, el Luck Ra viene de ahí. No tiene mucha historia y con el tiempo le empecé a tomar cariño”, asegura.

Su hit “Te Mentiría” estuvo varias semanas en el Top 50 de Spotify de la Argentina. Sumó más de 20 millones de escuchas y 14 millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno, el 20 de febrero de este año. Tiene cuatro Live Studio Sessions vía Twitch que compartió con invitados como O.N.I.R.I.A, Tobi, Falke 912 y Asan. También registró colaboraciones con Lil Cake y Oscu. Uno de sus singles más recientes se llama “No es así”, estrenado a finales de julio pasado, con producción de Renzo Luca y Mauro de Tommaso. En el último tiempo también fue invitado a participar en uno de los musicales de los premios Gardel, donde compartió una versión del tema “Pupilas lejanas”, de Los Pericos, con Oscu y Agus Padilla.

“Todo lo que me gustó o por lo que sentí pasión, decidí llevarlo al siguiente nivel. Voy a aprender a cantar y a tocar la guitarra, me dije. Cuando lo hice, me propuse hacer una banda. Los sueños no tienen límite, no tienen techo. Es como soñar en grande”, dice entusiasmado.

Para un músico como Luck Ra, que actualmente vive una exposición muy grande, a veces las cosas pasan antes de que se puedan soñar: “Mi próximo objetivo es llevar la música a otro nivel. Si bien hay mucha gente que me apoya, me encantaría dar shows en otros lugares. Lo mismo que ahora, pero más. Tengo una mecánica de trabajo en la que estoy a mil todos los días. Amo hacer esto que hago aunque lleva un ritmo de vida que hace que hoy estás con algo y mañana tenés que estar el doble de dispuesto para que todo siga así. En este estilo vida no se para, pero eso también significa que las cosas están ocurriendo. Los desafíos son bienvenidos”.

-¿Tu éxito y el de otros colegas depende mucho de qué tan enfocados están en lo que hacen y de mucho trabajo?

-Si bien hoy soy solista, tengo un equipo atrás. Todo pasa por mi filtro y a veces debato en mi propia cabeza lo que puede estar bien o mal, pero es una mecánica que me gusta. En el camino se encuentra gente que va para el mismo lado y eso es tirar para adelante.

-¿Por más que una canción hable de trasnoche y alcohol, hay que madrugar y trabajar mucho, ¿no?

-Bueno, a mí me gusta mucho el fernet. No creo que para hacer una obra de arte uno tenga que estar en sus cabales. Sí hay que ser consciente de que hay que tener un buen producto para mostrarlo al público.

Luck Ra cantará "El campeón" Toto Pons

-¿Cuáles son las claves que tienen los artistas de tu generación?

-La ambición. El sueño es cantar, rapear, ser músico. Creo que fui fan de músicos que hoy son colegas. Gente que empezó de cero y que tiene mucha ambición. Lo que mejor que se tiene hay que trata de explotarlo. A lo mejor no saben tocar la guitarra súper bien, pero hacen letras excelentes. O te encontrás con muchos productores. Todo es muy nuevo y para el público más chico esto es novedoso. El género crece cada vez más.

-¿El desafío en corrientes nuevas como el trap es mostrar la propia personalidad del artista?

-Al día de hoy la música que hago es bien distinta a la que escucho (o con la que me crié: Gorillaz, Audioslave, Pearl Jam, Rage Against The Machine), pero creo que esa cultura musical con la que me crié está. El sentimiento que se maneja en el rock, creo que también está en el trap o el reggaetón.

-Así como generaste un link con “Me gustas tu”, de Manu Chao, también se pude dar con un tema como “Like a Stone”, de Audioslave?

-No todavía. No sé qué hacer con ese, pero tengo una canción que todavía no salió, pero se viralizó, “Qué casualidad”, que fue un guiño a “Sweater Weather”, de The Neighbourhood, aunque no tan literal como fue “Me gustas tu”, de Manu Chao. Audioslave por ahora no.

-¿Pronóstico para el partido de la Argentina?

-Confío en un 2 a 0.

-¿Y tus próximas jugadas?

-El sábado canta la K’onga, que es una banda de cuarteto, de Córdoba, en el Gran Rex. Me invitaron a cantar “Te mentiría”, una versión de cuarteto que explotó.

-¿Tenés alguna conexión con el cuarteto?

-Mi familia es del rock, pero escucho cuarteto cuando ando de caravana con mis amigos. Me gusta la pasión que tiene el cuarteto.

-¿Cómo surgió “El campeón”?

-Fue un momento épico. Estábamos en el estudio y dijimos: “Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Hay que aprovechar esto al ciento por ciento y ser abarcativos, para que a la mayoría de la gente le guste. Es ponerse en la cabeza del jugador y también en la cabeza del hincha. Ahora se prende J Mena para cantar conmigo.

Jimena Barón cantará junto a Luck Ra antes del partido de la Argentina frente a Bolivia

LA NACION

