Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron una colaboración con Jack Black

Luego de ganar cinco premios Latin Grammy en noviembre y tomarse un descanso inesperado a mediados de diciembre, el cual incluyó un comunicado en el que mencionaron que “necesitaban descansar y sanar”, Ca7riel y Paco Amoroso no solo anunciaron su vuelta sino una colaboración con Jack Black que revolucionó a todos.

Ca7triel y Paco Amoroso junto a Jack Black (Foto: Instagram/@ ca7rielypacoamoroso)

A través de su cuenta de Instagram, el dúo de trap brindó detalles de su próximo lanzamiento, “Goo Goo Ga Ga”, con fecha de estreno para este jueves 12 de marzo. Este sencillo marca el inicio de Free Spirits, un ambicioso universo conceptual. La pieza audiovisual cuenta con un cameo de lujo: el actor principal de Escuela de Rock, quien emerge de una cápsula en el “Free Spirits Wellness Center”, un centro de bienestar ficticio que servirá como el eje narrativo de toda su nueva etapa creativa.

"Bienvenidos a Free Spirits Wellness Center. Cryo-Cerebral Rebirth. Disponible el 12 de marzo”, fue el anuncio que sorprendió a todos

“Bienvenidos a FREE SPIRITS WELLNESS CENTER. Cryo-Cerebral Rebirth. Disponible el 12 de marzo”, escribieron en la descripción del posteo que los artistas publicaron en Instagram, cuenta en la que acumulan 1.2 millones de seguidores. El video también incluye un adelanto del concepto del proyecto: “Un centro que trabaja en la expansión fisiológica y psicológica de las personas que trabajan bajo presión”.

Luego, sumaron una imagen que captura la esencia surrealista y lúdica de la colaboración, en la que se ve a Jack Black en el centro de la escena, sentado en el suelo con Paco Amoroso a su izquierda y Ca7riel a su derecha. Los tres visten pijamas enterizos -celeste para el actor y grises para el dúo argentino- y llevan en sus cabezas extraños cascos de electrodos fabricados con vendas y cables, lo que refuerza la narrativa de un experimento psicológico en el “Free Spirits Wellness Center”.

La imagen que captura la esencia surrealista y lúdica de la colaboración, en la que se ve a Jack Black en el centro de la escena, sentado en el suelo con Paco Amoroso a su izquierda y Ca7riel a su derecha (Foto: Instagram/@ca7rielypacoamoroso)

La noticia generó revuelo entre los fanáticos, quienes no tardaron en expresarse al respecto. “Estoy lista para aprenderme todo el álbum”; “Se calman un poco ya se están zarpando, ¿el próximo feat lo resucitan a Prince?“; ”Naaa, Jack Black. Lpm muy bueno, cualquiera sea el pacto que hayan firmado, está teniendo mucho sentido" y “¡Esto es realmente increíble!“, fueron solo algunos de los comentarios que se vieron.

Algunos de los comentarios que recibieron tras el anuncio (Foto: Captura Instagram/@ca7rielypacoamoroso)

El origen de este concepto se remonta a una crisis personal y profesional que los músicos compartieron abiertamente con sus seguidores. Tras el éxito arrollador de su disco anterior y la posterior consagración en los Grammy, el desgaste derivó en la cancelación de su álbum “Top of the Hills”.

Fue ese quiebre el que dio paso a un renacer creativo donde la figura de Sting resultó fundamental. El exlíder de The Police no solo colaboró con ellos en el sencillo “Hasta Jesús tuvo un mal día”, sino que, dentro del relato que construyen los artistas, fue quien los introdujo en este programa de sanación de doce pasos.

El exlíder de The Police colaboró con ellos en el sencillo “Hasta Jesús tuvo un mal día” (Foto: Captura Instagram/@ca7rielypacoamoroso)

Fue precisamente bajo la guía del músico británico que Ca7riel y Paco Amoroso habrían llegado al Free Spirits Wellness Center. Mientras que en su primera aparición con Sting se los vio en un ambiente minimalista siguiendo una “guía de cuatro pasos para una escucha consciente”, la llegada de Jack Black parece elevar la apuesta hacia una estética mucho más bizarra y futurista.