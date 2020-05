Ariana Grande publicó una foto como adelanto de su tema con Lady Gaga y estallaron las redes Fuente: Archivo

Dos estrellas de la música pop estadounidense se unieron para lanzar una canción en conjunto, y sus fans no aguantan más la ansiedad por escuchar el resultado final. Ariana Grande y Lady Gaga serán las protagonistas de uno de los próximos hits del 2020, que saldrá a la luz el viernes 22.

A través de su cuenta de Instagram, Grande dio un pequeño adelanto de lo que será esta colaboración. "Lágrimas caen sobre mi cara. ' Rain on me ' 22/05", escribió al subir una foto en blanco y negro de ella junto a su colega. En tan solo 4 horas, la imagen cosechó más de dos millones de "me gusta", anticipando el éxito que tendrá el tema.

Utilizando sus propias redes, Gaga también dio un pequeño adelanto de lo que vendrá. "El agua es miseria", escribió junto a una foto en color junto a Ariana. En otra publicación, dejó al descubierto una frase que adelanta un poco de que se tratará la tan esperada canción. "Prefiero estar seca, pero por lo menos estoy viva".

Durante una entrevista con la revista Paper a comienzos de este año, Gaga anticipó que iba a estar grabando junto a una estrella femenina del pop una canción que celebra todas las lágrimas derramadas. "Son dos mujeres teniendo una conversación sobre como seguir adelante y como estar agradecidas por lo que hacen", explicó.

"Rain on me" formará parte del nuevo álbum de Lady Gaga , Chromatica , que saldrá completo a finales de mayo y será el sexto de su carrera. Entre las colaboraciones que se podrán escuchar en este disco se encuentran una canción con Sir Elton John y otra con la banda de K-pop Blackpink .

A fines de febrero, la cantante presentó la primera canción de este disco, "Stupid Love", que fue su primer single en salir a la luz después de cuatro años . Se trata de un alegre tema de pop bailable cuyo videoclip mezcla influencias como un mundo post apocalíptico similar al de Mad Max , los intensos colores de los Power Rangers y una historia que se siente sacada de un libro de ciencia ficción pulp de los '50.