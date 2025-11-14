La confesión de Lady Gaga: filmó Nace una estrella bajo los efectos del litio y tuvo un ataque psicótico

Si bien Lady Gaga hoy se considera “una persona sana e íntegra”, hubo un tiempo no tal lejano en el que su vida era un verdadero caos. Así lo dejó en claro en una extensa entrevista publicada por la versión estadounidense de la revista Rolling Stone en la que, con sinceridad pasmosa, se refirió a sus problemas de salud mental.

“Filmé Nace una estrella bajo los efectos del litio”, confesó la cantante y actriz en la publicación, refiriéndose al exitoso film que protagonizó junto a Bradley Cooper, que llegó a los cines en octubre de 2018.

El litio es un estabilizador del estado de ánimo que se suele recetar para controlar los síntomas del trastorno bipolar. Sin embargo, a pesar de la sinceridad con la que la artista abordó el tema, no reveló si su consumo fue recetado por un profesional, luego de recibir un diagnóstico.

En la misma entrevista, la artista reveló que durante la gira mundial de la presentación de su disco Joanne, que comenzó justo después de filmar aquella película, sufrió un brote psicótico. “Un día mi hermana me dijo: ‘Ya no veo a mi hermana’”, contó. “Y cancelé la gira. Un día ingresé en el hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba un respiro. No podía hacer nada... Me derrumbé por completo. ¡Fue realmente aterrador! Hubo un momento en el que pensé que no iba a poder recuperarme... Me siento muy afortunada de estar viva. Sé que puede sonar dramático, pero sabemos cómo puede terminar esto” agregó.

"Un día ingresé en el hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba un respiro. No podía hacer nada... Me derrumbé por completo. ¡Fue realmente aterrador!", se sinceró Lady Gaga en una entrevista Charles Sykes - Invision

La artista señaló que uno de los pilares fundamentales para su recuperación fue la ayuda que le brindó su prometido, Michael Polansky. “Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo, marcó una gran diferencia. Porque... ¿Cómo aprendés a ser vos misma con alguien cuando no sabés cómo ser vos misma con nadie?“.

La cantante reveló que cuando conoció a Polansky, en diciembre de 2019, abusaba del vino, la marihuana y los cigarrillos. “Me fumaba tres paquetes de cigarrillos y me pasaba el día sentada en el porche”, explicó Gaga. Y añadió: “Fui lo mejor que pude ser para alguien que fumó marihuana todo el día, se bebió un par de botellas de vino y se desmayó”, dijo.

Lady Gaga y su prometido Michael Polansky posan para los fotógrafos en la première de Guasón 2: folie à deux Scott A Garfitt - Invision

Polansky, un emprendedor tecnológico, inversor y filántropo formado en Harvard, ofreció entonces su punto de vista. “Nunca había conocido a alguien tan increíblemente talentoso y dotado que se sintiera tan impotente. Lo que siempre me llamó la atención fue lo desempoderada que se sentía, como si no tuviera el control de su propia vida”, expresó el emprendedor tecnológico en el mismo artículo.

Y Gaga exclamó: “¡Me ayudó a comprender que mi vida era preciosa! Él quería cuidarme, y nunca antes me habían amado de esa manera. Mi vida era importante para él; aunque no era una fiesta. Me ayudó a comprender que mi vida era valiosa”.

La cantante y el emprendedor tecnológico están juntos desde 2019 ALBERTO PIZZOLI - AFP

Con el tiempo, las cosas parecen haber mejorado. En marzo de este año, Gaga lanzó Mayhem, que fue considerado uno de los mejores álbumes de su carrera, en el que, justamente, parece haber recuperado la magia y la originalidad que la volvieron una estrella a principios de siglo. “Fueron meses y meses de redescubrir todo lo que había perdido. Y, sinceramente, creo que por eso se llama Mayhem (violencia). Porque lo que me costó recuperar esa esencia fue una locura".

Si en algún momento confesó que debajo de los escenarios se sentía muerta, ahora la artista confesó que ya no es “adicta a la adrenalina”. “Antes me encantaba esa sensación”, reconoció Gaga.