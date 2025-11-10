A puro baile, Guillermo y Máxima de Holanda disfrutaron del show de Lady Gaga en Ámsterdam

Lady Gaga está de gira por Europa y los reyes de los Países Bajos no quisieron perderse el extravagante show que brindó la artista norteamericana en su país.

La cantante llegó a Ámsterdam con su Mayhem Ball Tour, brindando un show el domingo pasado en el Ziggo Dome de esa ciudad. Entre los miles de fanáticos que acudieron estaban Guillermo y Máxima, que lo dieron todo desde sus butacas.

En un video que salió pocas horas después de finalizado el show, los reyes de los Países Bajos demostraron que se sabían todas las canciones de Gaga, cantando y bailando al ritmo de la música. De hecho, en el clip se los puede ver disfrutando de “Bad Romance” de pie y cantando a viva voz.

Guillermo y Máxima de Holanda disfrutaron del show de Lady Gaga

Tanto Máxima como Guillermo son habitués de diferentes eventos sociales y saben divertirse. A finales de agosto fueron junto a sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, a ver la Fórmula 1 en el Gran Premio de Países Bajos. La troupe real llegó a la carrera con atuendos descontracturados y las sonrisas que siempre los caracteriza en sus rostros. Esta no era la primera vez que asistían a un evento deportivo de gran envergadura, en otras oportunidades se los vio en compañía de otras competencias internacionales que tuvieron lugar en su país.

Máxima es conocida por disfrutar de momentos por fuera del protocolo. “Lo que sucede fuera de los muros del palacio está planeado hasta el último minuto (...). Cuando la reina Máxima aparece y se comporta de forma espontánea, es que el guion espacio para la espontaneidad; su comportamiento informal es natural, es real y a menudo no premeditado, pero rara vez se sale de lo planeado”, reza un fragmento de Máxima Zorreguieta: Madre Patria, el libro de Marcia Luyte en el cual se basó la serie Máxima, que cuenta la vida de la monarca. “La corte tuvo que acostumbrarse a que Máxima coloreara fuera de las líneas. A veces no respeta las costumbres reales; usó por ejemplo sombreros y anteojos de sol más grandes de lo habitual en la corte. Tal y como lo anunció cuando se comprometió, iba a seguir bailando“, agrega la autora neerlandesa.

Los reyes en el posado de Navidad de 2024 Remko De Waal,AFP - ANP

Esta salida junto a su esposo podría ser uno de esos momentos descontracturados. Con su estilo latino, la reina se dejó llevar por la música y bailó toda la noche sin importarle las miradas indiscretas que se dirigían hacia el palco en donde estaban los reyes, demostrando una vez más que más allá de los títulos que ostenta, vive la vida como una persona normal disfrutando y divirtiéndose cada vez que puede.

La gira mundial de Lady Gaga

Gaga está recorriendo ciudades de los Estados Unidos y Europa, en lo que es su primera gira completa de estadios desde 2018. La estrella decidió sacar de paseo su nuevo disco con un show imponente. “Hay algo electrizante en los estadios, y me encanta cada momento de esos conciertos”, declaró Gaga en un comunicado que emitió antes de comenzar el tour.

Gaga durante una presentación de su show en Los Angeles Kevin Mazur - Getty Images North America

“Con The Mayhem Ball quería crear una experiencia diferente, algo más íntimo, más cercano, más conectado, que se prestara al arte teatral en directo que me encanta crear", añadió. La gira comenzó el pasado mes de julio en Las Vegas y ya visitó Seattle, Nueva York, Miami, Toronto, Chicago, Londres, Manchester, Estocolmo, Milán, Barcelona, Berlín y Ámsterdam.

Se suponía que la gira terminaría en noviembre, pero el 9 de septiembre anunció una segunda etapa en Norteamérica que comenzará el sábado 14 de febrero de 2026 en Glendale, Arizona. Luego visitará Fort Worth, Atlanta, Austin, Washington D. C., Boston, y volverá a Los Ángeles y Nueva York. También ha reprogramado uno de sus conciertos en Miami que tuvo que cancelar y volverá a Florida.