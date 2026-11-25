Desde que el k-pop invadió el mundo, su primo, el j-pop (la “j” es de japonés) también ha dado de qué hablar. No tiene la masividad del pop coreano pero sí una variedad donde vale la pena poner la lupa.

Mientras algunos entonan “eres mi soda pop” -estribillo de Saja Boys, boyband coreana ficticia de la película Las guerreras k-pop (Demon Hunters) otros terminan con sus cabelleras despeinadas por el poder metalero del trío japonés Babymetal, que próximamente pisará el escenario porteño del Movistar Arena.

Rara avis dentro de ese fenómeno idol, que crea in vitro grupos musicales dentro de oficinas de productoras musicales asiáticas, Babymetal fue concebida con integrantes de otras bandas de pop japonés con la intención de poner un pie en otro nicho musical, esa vasta zona denominada por el término “metal”. En sus inicios, se la consideraba como las idol del heavy metal, lo que en su versión asiática terminó catalogado como kawaii metal. Para sintetizar el concepto, el kawaii metal es esa fusión entre el j-pop con el rock más duro. Y, sin dudas, el subgénero se creó casi a la medida de Babymetal desde que el grupo frecuenta los escenarios. Porque no representa una verdadera corriente musical. Son apenas un puñado de grupos los que surgieron tras Babymetal: Desurabbits, Ladybaby o Fruitpochette.

Hoy convertido en trío -integrado por Su-Metal, Mometal y Momometal- , nació en 2010 como un cuarteto, cuando por entonces también alistaba a Yuimetal, quien años después dejó la banda. Cantan temas que bien podrían ser parte de cualquier repertorio pop, con sus respectivas coreografías, pero dentro de este contexto se convierten en una especie de metal melódico, con matices que van de la velocidad del hardcore a la guturalidad del thrash, siempre con una banda soporte que termina de sostener todo ese concepto.

Lo curioso es esa transversalidad que va desde la cultura idol (aquella que nació en Japón hace casi sesenta años y hoy está actualizada al siglo XXI con una fortísima industria coreana) hasta los códigos de los conciertos metaleros.

Son muy jóvenes. Momoko Okazaki (Momometal) tiene apenas 27 años. Comenzó a subir a los escenarios cuando tenía 12 en el grupo idol Sakura Gakuin, de la productora Amuse, la misma agencia de talentos de donde salió Babymetal. De hecho, en 2019 dio el salto para integrante a la banda heavy.

El look “colegiala” -muy extendido en el mundo k-pop y j-pop- adquiere una estética más harcore cuando quienes están arriba del escenario son las Babymetal. Por un lado, debido a que la propia música se lo impone. Por otro, por la complicidad que se debe generar con el público. Las audiencias de Babymetal no conservan el mismo segmento de público afín al j-pop y el k-pop. Por el contrario, también alistan a fans del metal que tienen al negro como tono distintivo.

El público bien puede ser objeto de estudio sociológico, porque cruza fronteras, sin demasiados prejuicios. Es variado y transgeneracional. En una porción minoritaria, puede estar constituido por hombres adultos (de largas cabelleras y ropa oscura), devotos del metal clásico o de cualquiera de sus subgéneros, que llegan atraídos por la potencia de la banda soporte que tiene el trío. De hecho, hasta tiene su propio nombre. Se llama Kami Band -Kami significa dioses- y cuenta con músicos muy virtuosos, totalmente comprometidos con el proyecto y la estética. Hasta usan maquillajes y máscaras y marcan los matices de las canciones con las inclinaciones que pueden ir del heavy metal al power metal, si se lo proponen.

Por otro lado, las Babymetal arrastran a un público que responde a la cultura idol y está más habituado a la estética sonora del pop. Esa transversalidad permitió que el trío haya hecho colaboraciones con leyendas del heavy metal, como el cantante de Judas Priest, Rob Halford.

Para mediados de la década pasada, se las veía cosificadas (al decir de aquel viejo tango), como “deliciosas criaturas perfumadas”, con glamorosos vestidos oscuros de recargado barroquismo, en sus performáticas coreografías marciales, mientras que frente al escenario el público mostraba cuernitos en sus manos alzadas.

El proyecto sigue en ese curso, con ellas tres al frente, ya veinteañeras y treintañeras, con una estética absolutamente aggiornada y con una sonoridad curiosamente un poco volcada al pop punk de principios de este siglo (con su melodismo), sin perder las bases del metal.

Sus fans aportan lo suyo, si bien no se ven pogos violentos en los momentos más intensos de los shows, suelen armarse algunos circle pit, en medio del campo, mientras las chicas cantan y recrean sus estudiados pasos de baile.

El 24 de octubre de 2024, el trío se presentó por primera vez en Buenos Aires, en el marco del Knotfest Argentina, realizado en el Parque de la Ciudad. Ahora vuelve con escenario propio; el 1 de diciembre, en el Movistar Arena.

Para agendar

Babymetal. El 1 de diciembre en el Movistar Arena, Humboldt 450. Entradas desde 80.000 pesos. En venta en movistararena.com.ar