"Onírico, surreal y mágico. La psicodelia es volar sin ataduras", describe Gustavo Santaolalla para descifrar el nuevo territorio musical que explora Bajofondo en su último disco, Aura. El sucesor de Presente (2013) suma pulsos ancestrales y un ambiente más eléctrico que sus anteriores trabajos. "Este álbum radicaliza más nuestro sonido", aclara el productor, antes del concierto que el grupo realizará el viernes en el Teatro Opera.

Hacía mucho tiempo que la banda integrada por Gustavo Santaolalla, Luciano Supervielle, Javier Casalla, Martín Ferrés, Adrián Sosa, Gabriel Casacuberta, Vero Loza y Juan Campodónico estaba parada por los compromisos de cada uno. Finalmente los astros se alinearon y los músicos de Bajofondo se reunieron nuevamente en Montevideo. "Nos tuvimos que hacer tiempo para grabar este disco. Fue como una misión. No teníamos el presupuesto de la compañía, pero necesitábamos hacerlo, necesitábamos mantener encendida la llama de este grupo", cuenta Juan Campodónico, el otro productor y fundador del proyecto.

Durante cinco días los músicos de Bajofondo se juntaron a improvisar en el estudio de grabación de Campodónico en Montevideo. Fueron sesiones intensas, casi sin descanso, tocando sobre aquellos bocetos de temas que aportó cada integrante vía mail. A partir de una primera selección de esas ideas musicales se lanzaron a improvisar, hasta encontrar la sonoridad definitiva de esas trece nuevas composiciones que integran el álbum, donde destacan "Caminé", una canción de giros pop con destino de hit, y "A tiempo", junto a la ascendente banda mendocina Usted Señálemelo.

"Nos metimos a hacer un disco con nada. No estaban las composiciones, ni la pre-producción que tiene un disco y solo contábamos con un par de ideas muy rústicas. Estábamos ahí las personas cara a cara y tuvo algo muy lindo plasmar eso y encender el espíritu de nuestro disco. Ese arranque fue muy básico. Gus trajo lo psicodélico y nos pasaba links de bandas para escuchar, desde los Byrds a The United States of America. No es que tomamos cosas de ahí, sino el espíritu y la sensación que tenía esa gente cuando hizo esa música psicodélica".

La combustión mágica de volver a tocar todos juntos se fusionó, antes de cada improvisación, con el ritual de Santaolalla de leer los textos de Florencio Parravicini, una suerte de Nostradamus local de la década del treinta. Las profecías de Parravicini funcionaron como disparador para el viaje psicodélico que alumbra el nuevo disco y que comienza precisamente con uno de sus enunciados: "La música eléctrica será en conjunción con la negra".

"Parravicini tenía profecías muy precisas. Hay varias que usamos en el disco. En 'Virgen del Sol' quedó una que dice: "Latinoamérica presto se arrancará la capucha del poder y verá". Justamente estamos en un momento clave de América Latina, donde hay unas figuras bastante siniestras y hay una necesidad de cambio importante. Lo loco es que cuando grabamos todo esto no estaba tan manifestado, pero hoy en día se vuelven más vigentes esas palabras. Eso le da a este álbum algo muy especial".

Ese elemento mágico que impregna el nuevo sonido de la banda llegó después de muchos años de búsqueda. Aura marca otra faceta del grupo y la posibilidad de nuevos horizontes sonoros. Santaolalla sostiene: "Siempre seguimos buscando. Nuestra intención con Bajofondo era hacer una música que reflejara quiénes somos nosotros y de donde venimos, que tuviera un estilo nuestro. Creo que lo conseguimos".

