Bandalos Chinos debutó en el Movistar Arena con su pop refinado y una sorpresiva visita

Y la fecha tan esperada finalmente llegó. Considerado uno de los grupos más relevantes de la escena indie pop local de la última década, Bandalos Chinos arribó anoche a su anhelado primer Movistar Arena en el momento justo e indicado. Ni antes ni después. Sin prisa, aunque tampoco sin pausa, más bien paso a paso, la banda oriunda de Beccar edificó una carrera ascendente que pronto fue ganando adeptos tanto aquí como en el exterior, fruto de sus sucesivas y cada vez más convocantes giras, especialmente por tierras mexicanas.

Con 16 años sobre sus espaldas, y luego de haber atravesado una severa crisis interna y planteamientos varios, la agrupación se reconfiguró por completo. Y así lo confirma en Vándalos, su último álbum de estudio, que marca un punto de quiebre, además de oficiar como pretexto perfecto para montar el que quizás haya sido el show más trascendente de toda su trayectoria.

Bandalos Chinos en el Movistar Arena Leandro Frutos

Sin abandonar del todo su ya característico pop refinado y elegante, sus nuevas composiciones aún conservan el seductor pulso bailable y de ribetes funky que a esta altura constituye sin dudas su sello distintivo. Sin embargo, y seguramente como parte de ese cambio de piel mencionado en el párrafo anterior, todas parecen estar inmersas en una oscura y nocturna atmósfera electrónica, donde las texturas profundas y los sonidos sintéticos disparados por Salvador Colombo tomaron la delantera. En ese sentido, los iniciales “Una señal”, “El ritmo” y “Comando juntar” (los tres primeros estrenos de un total de diez) asomaron como claros ejemplos de su evolución musical a lo largo de una noche intensa y que supo mantener el clima de pista de baile y con sabor a consagración, más allá de algunos claros en las plateas más elevadas.

Flanqueados por dos enormes escalinatas al mejor estilo teatro de revistas que desembocaban en una extensa pasarela en altura, tanto el diseño lumínico como las visuales de fondo, el vestuario de los músicos y la puesta en escena en general respetaron a rajatabla la estética en riguroso blanco y negro que domina el arte del disco presentado para la ocasión.

Bandalos Chinos en el Movistar Arena Leandro Frutos

De esta manera, como en un juego permanente de luces y sombras e inquietantes claroscuros, la banda devenida en septeto por la inclusión de Fermín Ugarte (productor artístico de Vándalos) en teclados y guitarras fue desarrollando un concierto con espíritu festivo y de discoteca y en el que no faltó el papel picado plateado cayendo sobre las cabezas de un público conformado mayormente por adolescentes y familias enteras. Tampoco estuvieron ausentes las esperadas escalas de En el aire (2016), BACH (2018) y El big blue (2022), parte de sus anteriores producciones discográficas, a través de contagiosas versiones de “Mi fiesta”, “Cállame”, “El club de la montaña”. “Isla” y “Veccar”. Por su parte, y más allá de una sonoridad actual y contemporánea, el saxo del invitado Pablo Vidal (El Kuelgue) puso en evidencia la inocultable impronta ochentosa que también gira alrededor de la propuesta de Bandalos Chinos, particularmente cuando sonaron las irresistibles “Super V” y “Tu órbita”.

Atravesando una etapa de notoria madurez musical, Tomás Verduga (guitarra), Matías Verduga (batería), Iñaki Colombo (guitarra y sintetizador) y Nicolás Rodríguez del Pozo (bajo), junto a los ya citados Salvador Colombo (sintetizador) y Fermín Ugarte (teclados y guitarra), se mostraron como una sólida, aceitada y a la vez versátil estructura instrumental capaz de seducir y sorprender con matices y arreglos plenos de ingenio y buen gusto.

Bandalos Chinos en el Movistar Arena Leandro Frutos

En tanto, navegando entre el optimismo y la melancolía, las historias románticas desgranadas por el agradable, sensible, afinado y melódico registro vocal de un Goyo Degano, dueño además de sutiles, sugerentes y parsimoniosos movimientos sobre el escenario calaron hondo y repercutieron en la audiencia que coreó de modo aplicado todas y cada una de las letras. Si bien en algunos pasajes su voz quedó un tanto opacada y sepultada por la vorágine sonora de sus compañeros, también vale decir que lució en todo su esplendor en temas tales como “El temblor”, “Viajes en el tiempo” y el exquisito “Demasiado”, con la impactante imagen de miles de celulares en alto alumbrando cada rincón del Movistar Arena y conformando decididamente el momento más emotivo de la velada.

Los delicados acordes de piano a cargo de Tomás Verduga sumados a la sentida interpretación de Degano en “Revelación I” no sólo marcaron el inicio del tramo final del espectáculo sino que luego devino en el trance dance e hipnótico de “Revelación II”, una pieza que, de algún modo, linkea con la misma búsqueda sonora perseguida por Babasónicos en estos últimos años.

Bandalos Chinos en el Movistar Arena Leandro Frutos

“Esto es un flash. Muchas gracias por haber venido”, exclamó el cantante a modo de despedida. Acto seguido, y ante la sorpresa generalizada, Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! se apoderaron del escenario y junto a Goyo regalaron una agitada y febril versión de “Departamento”, uno de los grandes hits del grupo, que dejó al público sin aliento.

“Vámonos de viaje” y “Te amo” hicieron caer el telón de una gran e inolvidable noche para Bandalos Chinos, quienes antes de emprender una nueva y extensa gira por distintos puntos de Latinoamérica, Estados Unidos y España, indudablemente acaban de escribir uno de los capítulos más importantes de su historia. Una historia que continúa en ascenso y parece desconocer su techo.