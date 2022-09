Beach House: el dúo que se formó en una ciudad que le escapa a las modas y que moldeó un sonido que enciende los festivales

escuchar

“La música, en general, es nocturna, y la nuestra no es la excepción”, cuenta Alex Scally, una de las dos mitades que conforman Beach House, el dúo de dream pop formado en Baltimore que se presentará el 13 de noviembre en Primavera Sound. “Por eso en los festivales exigimos de antemano tocar de noche. Un show nuestro con la luz del día nos parece un desperdicio, necesitamos de la oscuridad y que haya cierto sentido de dramatismo y una densidad que solo existe cuando ya se puso el sol”.

Formados en 2004 por Alex Scally y Victoria Legrand, Beach House se hizo pronto un lugar en la escena del indie internacional acoplados al retro imperante de la época pero sin responder de manera directa a los clichés de banda de garage, guitarras escuálidas y chupines que tuvo a The Strokes primero y a Arctic Monkeys después como grandes referentes del momento. Al surgir de una escena alejada del radar y de las imposiciones del mainstream, Scally y Legrand dieron con una lectura propia del dream pop que fue abrazada de inmediato por el público y la crítica.

La noche, el momento ideal para ver a Beach House, ya sea en un festival o en un show propio Gentileza Primavera Sound

A menudo referenciada como una de las ciudades más violentas de los Estados Unidos -sobre todo después de la excelente serie The Wire, que trata con híper realismo los entramados del crimen organizado y la corrupción locales-, Baltimore sigue siendo la base de operaciones para Beach House. “The Wire revela una parte muy real de nuestra ciudad, que obviamente tienen la mayoría de las ciudades pobres del país”, dice Scally. “Pero por supuesto que tiene otras cosas. Fui a escuelas públicas aquí y tuve una gran educación. Aprendí música, tocamos y nos formamos acá. Baltimore es un lugar extraño y hermoso, tiene sus problemas y también buenas cualidades”.

“Creo que cada ciudad tiene sus particularidades”, explica Scally. “Baltimore, como muchas otras ciudades, se mantiene independiente de las modas y eso de alguna manera formó nuestro estilo. Cuando vas a una gran metrópoli esperás que haya una gran variedad de gente pero finalmente pareciera que todos están unificados por una especie de acuerdo tácito de qué es lo que está en boga, desde la ropa a los lugares a dónde ir. Se que lo que digo es una generalización y hay diversidad también allí, pero sí creo que hay como una voz guía en las grandes ciudades que en las ciudades chicas no existe. Acá en Baltimore hay como una rareza y una independencia que están naturalizadas. Nunca vamos a ser cool ni ser parte del ruido de la industria, pero tenemos nuestras cosas”.

Con ocho discos de estudio, Beach House desarrolló una carrera con muy pocos pasos en falso. Once Twice Melody, un álbum dividido en cuatro capítulos con un total de 18 canciones, es su trabajo más reciente. El sonido sin estridencias pero liberado de las formas se mantiene como sello del grupo que cuenta con seguidores a lo largo de todo el mundo. Desde sus inicios, el dúo fue bien recibido por la prensa musical global, y si bien la benevolencia es la norma en las últimas décadas para el ejercicio de la crítica, cuesta encontrar bandas que en todo este tiempo hayan tenido tanta aceptación en cada uno de sus lanzamientos. Y Beach House es una de ellas.

Sobre las críticas y las etiquetas

“No le prestamos atención a las críticas”, afirma Scalli. “Pero lo que me parece interesante es la forma en la que la opinión de la gente sobre un disco cambia con el tiempo. Comparar como ese disco es percibido cuando sale a cinco, diez, cuarenta años después es muy interesante. Muchos reescribirían sus reseñas si pudieran, porque tal vez en ese momento no estaban preparados los oídos para escucharla. Y no hablo de nuestra música en particular, nos sentimos afortunados y agradecidos por el trato que nos dan, pero creo hay algo que no deja de ser raro en la crítica, que al fin de cuentas es la opinión de una persona un día determinado”.

Alex Scally y Victoria Legrand nacieron y crecieron en Baltimore, la ciudad que se hizo famosa en todo el mundo gracias a la serie The Wire Gentileza Primavera Sound

Y si bien Scally reniega también de las etiquetas y los estilos, entiende que son parte del juego y no rechaza por completo nada de ello. “La gente siente necesidad de inventar géneros”, dice. “Y no me parece mal, pero no me pasa. No siento que tenga la necesidad de aplicar esas divisiones sobre un artista o sus discos, pero entiendo que ayudan a navegar ante tanta oferta. Con la etiqueta de dream pop no nos llevamos ni bien ni mal. Pero me cuesta un poco ver cuál es el hilo conductor, los Cocteau Twins fueron el gran dúo de dream pop y me encantan, pero no siento que tengamos mucho que ver con ese sonido. Nosotros hacemos música y que la llamen como quieran”.

Primavera Sound

Primavera Sound Buenos Aires tendrá varias instancias desde la inicial Road To Primavera, que contará con los shows de Jack White, Pixies, Cat Power y Las ligas Menores, el 14 de octubre en Costanera Sur. Las restantes son:

*Primavera en la Ciudad. Del 7 al 11 de noviembre, con una serie de shows y actividades que pondrán el foco en el descubrimiento de nuevos talentos argentinos y de diversas partes del mundo. “Primavera en la Ciudad será la cuna de talentos emergentes, un espacio para conocer nuevos artistas y proyectos musicales”, señala la gacetilla de prensa que se difundió este miércoles.

Arctic Monkeys, Björk y Lorde lideran el primer Primavera Sound porteño Archivo

*Primavera Sound: la bienvenida. El miércoles 9 de noviembre, en Costanera Sur, el festival presentará un mega espectáculo que le dará la bienvenida a este parque como locación principal. Se presentarán Björk, Julieta Venegas, Javiera Mena y Peces Raros, entre otros.

*Primavera Sound en Costanera Sur. Un fin de semana de cierre, el 12 y el 13 de noviembre, con los shows de Travis Scott, Arctic Monkeys, Lorde, Charli XCX, Interpol, Mitski, Phoebe Bridgers, Beach House, Arca, Father John Misty y una extensa lista de bandas locales.

Los tickets están a la venta en ALL ACCESS.