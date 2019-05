Me gusta Me gusta

Los integrantes de la banda surcoreana BTS, una de las sensaciones de la noche Foto: Agencias

Sophie Turner, poco antes de contraer matrimonio con Joe Jonas en una capilla en Las Vegas Foto: Agencias

Olivia Wilde eligió un ajustado vestido dorado metalizado para la alfombra roja de los Billboard Music Awards Foto: Agencias

La cantante Sofia Carson, con un romántico diseño lila Foto: Agencias

La actriz canadiense Colbie Smulders, de plateado Foto: Agencias

Jennifer Hudson lució un traje en tono habano con apliques de finas cadenas Foto: Agencias

Kevin Jonas y su esposa, Danielle, muy acaramelados Foto: Agencias

Paula Abdul fue la encargada de cerrar la ceremonia de los Billboard Music Awards 2019 Foto: Agencias

El look cowboy de Diplo Foto: Agencias

Becky G llevó su sensualidad latina a la red carpet del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas Foto: Agencias

Maluma fue uno de los protagonistas de la noche con su comentada presentación junto a Madonna Foto: Agencias

La cantante estadounidense Poppy, con un diseño de aires industriales Foto: Agencias

Fiel a su estilo, Cardi B mostró mucha piel en la alfombra roja Foto: Agencias

Kelly Clarkson fue la anfitriona de la entrega de premios a lo mejor de la música Foto: Agencias

Sofía Reyes, en un vestido que mezcló transparencias con bordados y volados Foto: Agencias

La actriz y cantante Chrissy Metz, protagonista de la serie This is Us Foto: Agencias

Mariah Carey optó por un sobrio atuendo para su gran noche: fue reconocida como ícono de la música e interpretó un medley de sus grandes éxitos Foto: Agencias

La cantante británica Elle Mai, otra de las ganadoras de la noche Foto: Agencias

Priyanka Chopra, una sirena en la alfombra roja Foto: Agencias

La ascendente Halsey se robó todas las miradas con su sensual outfit Foto: Agencias

Caresha Brownlee, del dúo estadounidense City Girls Foto: Agencias

Taylor Swift, la encargada de inaugurar la velada, también eligió tonos lilas Foto: Agencias

Brendon Urie, de Panic! At The Disco Foto: Agencias

Ralph Macchio, muy discreto en los Billboard Music Awards Foto: Agencias