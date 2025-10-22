LA NACION

En fotos: de las transparencias de Naomi Watts y Sarah Paulson al festejo de cumpleaños de Kim Kardashian

Las celebrities se reunieron en la premier parisina de Todo Vale, la nueva serie de Ryan Murphy que llega al streaming a principios de noviembre

Naomi Watts acaparó todas las miradas con un sensual look de ValentinoBERTRAND GUAY - AFP
Después de la presentación mundial de Todo Vale (All’s Fair) en Los Ángeles, el elenco estelar de de la nueva serie de Ryan Murphy se trasladó a París. Tomadas de la mano, Glenn Close, Sarah Paulson, Teyana Taylor, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts y Naomi Watts brillaron en la premier que se celebró ayer en la capital francesaBERTRAND GUAY - AFP
Las protagonistas de este drama legal, que llega a Disney+ el próximo martes 4 de noviembre, se mostraron alegres y muy compinches en la alfombra roja. El día del estreno, la plataforma de streaming lanzará tres episodios, y luego sumará uno nuevo cada martesBERTRAND GUAY - AFP
El evento coincidió con el día en que Kim Kardashian cumplió 45 años. La empresaria e influencer arribó acompañada por su equipo de seguridad y estilismo, y luego en la red carpet se unió con una invitada muy especialBERTRAND GUAY - AFP
La creadora de Skims lució un diseño vintage de Dior por John Galliano perteneciente a la colección primavera-verano 2000. Se trata de un vestido confeccionado en satén azul bebé con un sutil estampado floral, escote pronunciado, cintura ceñida y falda sirenaBERTRAND GUAY - AFP
Kardashian estuvo acompañada por su madre, Kris Jenner, que también optó por un diseño vintage. En su caso se trató de un vestido con mangas largas y volados by Oscar de la Renta que data de de 1993BERTRAND GUAY - AFP
Naomi Watts, otra de las figuras que protagoniza la serie, acaparó todos los flashes con un conjunto Valentino Alta Costura compuesto por una falda voluminosa, body de encaje y chaqueta corta con el detalle de un moño XL a contratonoBERTRAND GUAY - AFP
Luego, la actriz británica decidió sacarse el blazer para lucir el body de encaje semitransparente en todo su esplendorBERTRAND GUAY - AFP
Sarah Paulson llevó un traje blanco semitransparente de la colección prêt-à-porter primavera 2026 de SchiaparelliBERTRAND GUAY - AFP
Más allá de las transparencias, lo que realmente llamó la atención del look de Paulson fueron los accesorios: unos pendientes de piedra de sal a tono con un collar XL de latón bañado en oroBERTRAND GUAY - AFP
La distinguida y sofisticada Glenn Close lució un traje Balmain de la colección primavera 2026 con apliques de cristal. El blazer, de hombros marcados, apenas dejaba al descubierto el soutien de la actriz, que complementó su outfit con un minibolso con brillos, también de la casa francesaBERTRAND GUAY - AFP
Niecy Nash-Betts deslumbró con un vestido de cuero Porsche Cooper de silueta esculpida, que complementó con un sombrero y guantes largosBERTRAND GUAY - AFP
La acriz y cantante Teyana Taylor deslumbró con un vestido Schiaparelli de la colección primavera 2026 de cuello halter, confeccionado en malla metálica dorada, con detalles de un llamativo efecto de tela rasgada hecho con bordado de cristal BERTRAND GUAY - AFP
Para su maquillaje, la protagonista de Todo Vale eligió un delineado dramático tanto en sus ojos como en sus labiosBERTRAND GUAY - AFP
La actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu dijo presente con un total look en doradoBERTRAND GUAY - AFP
La diseñadora Amina Muaddi, que viste con su marca de zapatos de lujo a celebrities como Kim Kardashian y Rihanna, dijo presente en la alfombra rojaBERTRAND GUAY - AFP
Durante la velada, Kim Kardashian fue sorprendida con una torta de cumpleaños a la francesa: una enorme torre de profiteroles con los colores que marcan la estética de la serie, y unas bengalas para añadir más brillo a la noche. Sus compañeras de elenco se acercaron a cantarle el feliz cumpleañosBackgrid UK/The Grosby Group
Después de pedir tres deseos, la empresaria sopló las velitas mientras todos los presentes registraban ese momento en sus teléfonos celularesBackgrid UK/The Grosby Group
También la homenajearon con una rosa roja, que llevó al momento de las fotosBackgrid UK/The Grosby Group
Al finalizar el evento, Kim fue a celebrar su cumpleaños al cabaret parisino Crazy Horse, y nueamente optó por una pieza vintage para lookearse: un diseño de alta costura Givenchy de la colección primavera-verano 1997, en manos de Alexander McQueen, que en la pasarela llevó nada menos que Naomi Campbell x.com/favspopculture
