Martín Fierro 2025: todos los looks de la gran fiesta de la TV

Nominados, invitados y demás celebridades marcan tendencia en la 53° edición de los premios que reconocen a lo mejor de la televisión argentina

Para LA NACIONCynthia Caccia
Eliana Guercio, Maru Botana y Mery del Cerro en la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2025
Eliana Guercio, Maru Botana y Mery del Cerro en la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2025Gerardo Viercovich - Collage / LA NACION
Iván De Pineda súper elegante con un smoking en verde y negro
Iván De Pineda súper elegante con un smoking en verde y negroGerardo Viercovich - LA NACION
Roberto Funes Ugarte con un traje aterciopelado para conducir la red carpet
Roberto Funes Ugarte con un traje aterciopelado para conducir la red carpetGerardo Viercovich - LA NACION
Priscila Crivocapich apostó por las transparencias con este sensual vestido de brillos
Priscila Crivocapich apostó por las transparencias con este sensual vestido de brillosGerardo Viercovich - LA NACION
A diferencia de sus compañeros, Diego Poggi optó por traje y corbata para la conducción de la alfombra roja
A diferencia de sus compañeros, Diego Poggi optó por traje y corbata para la conducción de la alfombra rojaGerardo Viercovich - LA NACION
Confeccionado en una delicada red de cuero, Maru Botana lució un audaz diseño con escote halter by Claudia Arce
Confeccionado en una delicada red de cuero, Maru Botana lució un audaz diseño con escote halter by Claudia ArceGerardo Viercovich - LA NACION
Mery Del Cerro lució un imponente vestido plateado de escote y tajo profundo de María Gorof. “Me conoce, sabe lo que me queda bien”, dijo la modelo cuyo diseño fue confeccionado a distancia, ya que hasta ayer estaba grabando la segunda temporada de Margarita en Uruguay
Mery Del Cerro lució un imponente vestido plateado de escote y tajo profundo de María Gorof. “Me conoce, sabe lo que me queda bien”, dijo la modelo cuyo diseño fue confeccionado a distancia, ya que hasta ayer estaba grabando la segunda temporada de Margarita en UruguayGerardo Viercovich - LA NACION
Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, debutando en los Martín Fierro de TV. La actriz y cantante eligió un conjunto de dos piezas con plumas en tono off white
Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, debutando en los Martín Fierro de TV. La actriz y cantante eligió un conjunto de dos piezas con plumas en tono off whiteGerardo Viercovich - LA NACION
Mora y Toti, la pareja de Margarita, posando juntos ante los flashes. El galancito de la serie de Disney+ combinó un pantalón de vestir con una chaqueta de cuero súper canchera
Mora y Toti, la pareja de Margarita, posando juntos ante los flashes. El galancito de la serie de Disney+ combinó un pantalón de vestir con una chaqueta de cuero súper cancheraGerardo Viercovich - LA NACION
Lola Albrades también optó por los tonos claros con este diseño de escote halter y falda de plumas
Lola Albrades también optó por los tonos claros con este diseño de escote halter y falda de plumasGerardo Viercovich - LA NACION
Parte del elenco de Margarita. El ciclo juvenil, creado por Cris Morena, es uno de los grandes candidatos de la noche
Parte del elenco de Margarita. El ciclo juvenil, creado por Cris Morena, es uno de los grandes candidatos de la nocheGerardo Viercovich - LA NACION
Eliana Guercio desfiló enfundada en un diseño al cuerpo de tercipelo y lentejuelas. Para que su vestido sea protagonista, la exparticipante de Bake Off llevó su cabello recogido en un rodete
Eliana Guercio desfiló enfundada en un diseño al cuerpo de tercipelo y lentejuelas. Para que su vestido sea protagonista, la exparticipante de Bake Off llevó su cabello recogido en un rodeteGerardo Viercovich - LA NACION
Donato de Santis fue uno de los primeros en llegar al Hilton. El chef, que próximamente volverá a la pantalla con MasterChef Celebrity, se diferenció con un saco en color azul eléctrico
Donato de Santis fue uno de los primeros en llegar al Hilton. El chef, que próximamente volverá a la pantalla con MasterChef Celebrity, se diferenció con un saco en color azul eléctricoGerardo Viercovich - LA NACION
Marisa Andino posó con parte del staff del noticiero de elnueve. La conductora fue otra de las invitadas que se animó a los colores claros con este diseño de corset y falda de tul
Marisa Andino posó con parte del staff del noticiero de elnueve. La conductora fue otra de las invitadas que se animó a los colores claros con este diseño de corset y falda de tulGerardo Viercovich - LA NACION
Teté Coustarot espléndida con un vestido con escote de plumas de Atelier Olivera
Teté Coustarot espléndida con un vestido con escote de plumas de Atelier OliveraGerardo Viercovich - LA NACION
Ulises Apóstolo, uno de los finalistas de Gran Hermano, le puso color a la noche con un saco y moño en color verde
Ulises Apóstolo, uno de los finalistas de Gran Hermano, le puso color a la noche con un saco y moño en color verdeGerardo Viercovich - LA NACION
El doctor de los famosos, Guillermo Capuya, también dijo presente en esta fiesta de la televisión
El doctor de los famosos, Guillermo Capuya, también dijo presente en esta fiesta de la televisiónGerardo Viercovich - LA NACION
Alejandra Rubio, periodista y miembro de Aptra, realzó su propuesta con una estola de piel negra
Alejandra Rubio, periodista y miembro de Aptra, realzó su propuesta con una estola de piel negraGerardo Viercovich - LA NACION
Alejandra junto a su padre Cacho Rubio. El periodista llegó con su clásica chalina blanca, un símbolo de este tipo de premiaciones
Alejandra junto a su padre Cacho Rubio. El periodista llegó con su clásica chalina blanca, un símbolo de este tipo de premiacionesGerardo Viercovich - LA NACION
Milett Figueroa, nominada a Mejor Jurado por Cantando 2024, impactó con un vestido strapless fourreau con falda lápiz, íntegramente bordado en cristales de roca by Claudia Arce
Milett Figueroa, nominada a Mejor Jurado por Cantando 2024, impactó con un vestido strapless fourreau con falda lápiz, íntegramente bordado en cristales de roca by Claudia ArceGerardo Viercovich - LA NACION
Súper elegante, Claudio Rígoli en un smoking negro de la firma francesa Azzaro. Un broche de oro con brillantes y gemelos a tono sumaron distinción a su look. El conductor de elnueve asistió acompañado por su mujer, Elisa Comparin, que optó por un vestido escote halter en tonos nude
Súper elegante, Claudio Rígoli en un smoking negro de la firma francesa Azzaro. Un broche de oro con brillantes y gemelos a tono sumaron distinción a su look. El conductor de elnueve asistió acompañado por su mujer, Elisa Comparin, que optó por un vestido escote halter en tonos nude Gerardo Viercovich - LA NACION
Evelyn Von Brocke brilló con un modelo en gris plata. Las mangas transparentes y su clutch en forma de cilindro sumaron elegancia a su diseño
Evelyn Von Brocke brilló con un modelo en gris plata. Las mangas transparentes y su clutch en forma de cilindro sumaron elegancia a su diseñoGerardo Viercovich - LA NACION
Otro que llevó el glamour a la red carpet fue Daniel Gómez Rinaldi. Su blazer a tono con el galardón no pasó desapercibido ante los flashes
Otro que llevó el glamour a la red carpet fue Daniel Gómez Rinaldi. Su blazer a tono con el galardón no pasó desapercibido ante los flashesGerardo Viercovich - LA NACION
Un vestido en verde esmeralda fue el elegido por Pilar Smith para esta gran ocasión. La periodista se cruzó con Evelyn Von Brocke en la alfombra roja y se sorprendió ante el parecido de sus looks
Un vestido en verde esmeralda fue el elegido por Pilar Smith para esta gran ocasión. La periodista se cruzó con Evelyn Von Brocke en la alfombra roja y se sorprendió ante el parecido de sus looksGerardo Viercovich - LA NACION
Por Cynthia Caccia
