Billy Joel: "Ser rockero es un trabajo medio Peter Pan"

El cantautor habla acerca de cumplir 70, componer música que no va a grabar y cuenta por qué nunca hará una gira de despedida Crédito: Jesse Dittmar/The New York Times

Andy Greene SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2019 • 16:24

Billy Joel no saca un disco de canciones nuevas desde 1993, pero eso no le impidió agotar las entradas de sus shows en el Madison Square Garden todos los meses durante los últimos cinco años, ni llenar estadios verano tras verano. "Me subo al escenario y digo: 'No tengo nada nuevo, así que vamos a tocar las mierdas de siempre'", dice Joel por teléfono desde su casa en Palm Beach, Florida. "Y el público grita: '¡Sí!'. Yo estoy ahí en el estadio, viendo a 30.000, 40.000, 50.000 personas, y pienso: '¿Qué hacen acá? ¿Por qué ahora?'. Creo que soy un anacronismo. No quedan muchos como yo. Hay algo raro, lo cual le da valor".

¿Te entusiasma tocar en el Garden en tu cumpleaños número 70?

Tengo sensaciones encontradas. Por un lado, estoy feliz de estar vivo. Por el otro, no sé cuánto festejo merezco por esto. O sea, es una noche de trabajo. No podés comer torta, no podés hacer nada.

Aun así, 70 años es todo un hito.

Este es un trabajo medio Peter Pan. Empezás cuando sos joven, rockeás, y después hacés eso el resto de tu vida. Te volvés un poco miope respecto de tu edad. Yo veo fotos mías en el Garden de hace poco y pienso: "Eso no se ve bien". Estoy viejo, se me cayó el pelo. Nunca fui un ídolo adolescente, y ahí estoy en el escenario haciendo lo mismo que cuando tenía 16 años.

Muchos de tus colegas se tiñen el pelo y hacen lo que pueden para verse jóvenes. ¿Alguna vez te tentó hacer lo mismo?

Si yo tratara de parecer una estrella de cine sería ridículo. Siempre fui un tipo poco atractivo, y no voy a cambiarlo. Cirugía plástica, peluca, qué sé yo. No tiene nada que ver con la música.

Tus hijas más chicas tienen tres y un año. ¿Esta vez la paternidad es diferente para vos?

La diferencia es que ahora la gente cree que soy el abuelo de mis hijas. Las llevo a la escuela y me dicen: "Oh, tu nieta es preciosa". Yo les digo: "OK, gracias". No es tan diferente. No sabía que iba a volver a ser papá, pero estoy feliz. Me mantiene joven.

¿Por qué casi nunca tocás "Captain Jack"?

No envejeció bien. El Capitán Jack fue degradado a Soldado Jack. En las estrofas solo hay dos acordes, y es una canción agotadora si pensás en la letra. El chico está sentado en la casa masturbándose. El papá está muerto en la pileta. Vive una aburrida existencia suburbana, hasta que se droga. Una de las últimas veces que la canté, pensé: "Esto es deprimente". El único alivio es cuando empieza el estribillo.

¿Te ves haciendo una gira de despedida?

No. La manera como me imagino que se dé es que una noche sienta que ya no lo puedo hacer bien, que no alcanzo las notas, que no tengo la energía física, que no tengo ganas. Y esa noche me voy a dar cuenta de que es hora de terminar. Quizás lo decida en ese momento mismo que es mi último recital. Aunque mi agente después me va a decir: "Si hacés más shows podemos ganar mucha más plata".

Las biopics de estrellas de rock son hoy algo grande. ¿Te imaginás una película de Billy Joel?

No tengo la suficiente objetividad para eso. Una vez, iba a escribir una autobiografía, y lo hice. No tenía la suficiente cantidad de sexo, drogas y rock & roll según la editorial, así que les devolví el dinero del adelanto. Les dije: "Váyanse a la mierda, así soy yo". No sé si soy tan interesante. Yo viví mi vida. No quiero ser redundante.

Donald Trump y vos tienen la misma edad, los dos nacieron en las afueras de Nueva York. ¿Eso hace que lo entiendas mejor?

No. Para mí es de un planeta totalmente diferente. Sé que nació en Queens, pero él nació con una cuchara de plata en la boca. Su padre era rico y le dio mucho dinero. No sé si él siente empatía por la gente que no vive así.

En 2017, te pusiste una estrella amarilla en un recital luego de que Trump dijera que la gente que marchó en Charlottesville era "gente muy buena". ¿Qué te hizo hacer eso?

Estaba enojado. Es pura mierda. No hay nazis buena gente. La generación de mi padre peleó una guerra para terminar con el nazismo. Cuando ven a estos tipos con una esvástica, me sorprende que no salgan a la calle a golpearles la cabeza con un bate de béisbol.

¿Estás cansado de que te pregunten si vas a volver a hacer música nueva?

Es una pregunta justa. Sigo componiendo, solo que no la grabo, y no es en formato canción. Tengo mucha música que nadie escuchó, y quizás nadie escuche. Para mí, lo que importa es el proceso creativo, no los rankings.