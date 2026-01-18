Julieta Ortega habló de la recuperación de Palito y reaccionó, contundente, a una pregunta directa de Mirtha

El año pasado, Palito Ortega debió suspender su agenda por un problema de salud. El sábado, en La noche de Mirtha, Julieta Ortega habló del estado de su papá y dio detalles de su larga recuperación. Además, aprovechó la oportunidad para aclarar que su familia nunca se enojó con la gran diva de la televisión argentina, como se dijo en algún momento.

Palito Ortega en septiembre del 2025 en el Palacio Libertad, durante un homenaje. Luego debió recluirse por el Hérpes Zoster Rodrigo Nespolo

Luego de un 2025 accidentado, Palito Ortega tiene planeado volver a los escenarios este 2026. Lo que lo alejó de los micrófonos fue un virus. “Tuvo Hérpes Zoster, fue muy doloroso y prolongado. Tenía la mitad de la cara paralizada, con lastimaduras y un dolor interno tremendo. Me decía que sentía como si lo estuvieran arañando por dentro. Tomó mucha medicación, pero no mejoraba. Por suerte, ya pasó y retomó su trabajo. A todos les sugiero vacunarse”, explicó Julieta Ortega hace unos días en una charla con LA NACION.

“¿Tu papi cómo está?”, le preguntó Mirtha a la actriz anoche en uno de sus programas especiales desde Mar del Plata. “Está muy bien, por suerte. Se repuso. Fue largo el tema del Hérpes Zoster. Tardó mucho”, explicó, y reveló que todo comenzó en medio de una gira y que eso obligó al cantante a posponer muchas fechas. “Eso lo tenía muy triste. Ahora está otra vez con los shows. Retomó”, confirmó.

Sobre la enfermedad, Ortega explicó que la enfermedad le afectó a su papá la cara. “Siempre es una mitad de la cara o del cuerpo. Y era en la mitad de la cara. Y era sobre todo muy doloroso. Dos meses lo tuvo”, sumó. “Hay que vacunarse”, advirtió.

La aclaración de Julieta Ortega sobre un supuesto enojo con Mirtha

Luego de hablar de la salud de Palito, Mirtha Legrand aprovechó para despejar una duda en relación al clan Ortega. “¿Estuvieron enojados conmigo?”, le preguntó a Julieta. “No, Mirtha”, respondió de inmediato la actriz. “Y no solo eso. Vi que le dijiste a Guillermina Valdés, cuando vino, que le habías mandado un mensaje a mi papá para ver cómo estaba y que no te lo había contestado. Me ocupé de que alguien te mandara un audio mío donde te decía: ‘mi papá no tiene teléfono’. O sea, que habrás mandado a un teléfono muy viejo. Hace muchos años que mi papá no tiene teléfono”, le explicó.

“Lo tengo doble. Dos veces Palito Ortega tengo en mi télefono”, reconoció la Chiqui entonces. “¿A quién le habré mandado?”, se cuestionó, entre risas. “No sé”, levantó el guante Ortega, y le avisó a la conductora que Evangelina Salazar, su mamá, si maneja celular. “Ella es la que le pasa los mensajes. Él no quiere tener teléfono”, aclaró. “¿A quién le habré mandado el mensaje?”, insistió Mirtha. “Era lindo, largo. Por el Hérpes Zoster que tuvo. Una lástima”, lamentó, y pidió un aplauso para el cantante. “Nosotros queremos mucho a tu familia”, cerró el tema Ortega.

El costo de ser la “hija de”

En la charla con LA NACION, Julieta Ortega habló del costo de ser hija de una gran estrella popular. “No íbamos de vacaciones a lugares donde había mucha gente. Mis vacaciones en Mar del Plata eran con mi abuela, mi papá nos mandaba en tren. Con él solo venía a Mar del Plata cuando se presentaba en La movida del verano, el programa de su amigo Juan Alberto Mateyko, o cuando ofrecía un show. He ido a Punta del Este dos días para acompañarlo a algún concierto. No había veraneos en este tipo de ciudades, y una sola vez fuimos a Brasil”, recordó.

En relación a cómo eran los momentos de descanso familiares, la actriz explicó: “Teníamos una casa en un country y ahí veraneábamos. Jamás iba a lugares públicos con mi papá, no conozco cómo era ir al Italpark con él. A veces nos buscaba en el colegio, pero no se bajaba del auto, y mi mamá no sé a cuántas reuniones de padres fue. Recuerdo mucho la vida puertas adentro. Era una época donde no estaba tan bueno ser hijo de un cantante popular”, sumó. Cuando le preguntaron si había sufrido Bullying, la actriz no dudó. “Sí. Era una época donde había bullying por todo, por el color de pelo, por la elección sexual o por ser hijo de un famoso. Hoy los chicos lo viven diferente”, subrayó.