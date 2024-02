escuchar

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 fue una de las canciones que lideró el ranking mundial, sobre todo por el contenido de la misma, en la que Shakira apuntó contra su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, y su novia, Clara Chía Martí. De la mano de Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, lograron que aquel tema se convirtiera en uno de los más escuchados del año. Debido a esto es que este jueves 22 de febrero el músico obtuvo tres premios Lo Nuestro 2024, y uno de ellos fue por aquella music session.

Shakira y Bizarrap durante su presentación en The Tonight Show de Jimmy Fallon @shakira/Instagram

Al subir al escenario del Kaseya Center en Miami, Florida, el joven argentino pronunció unas palabras de agradecimiento por el galardón y dejó a sus fanáticos en suspenso. “Muchas gracias, entiendo que este premio es votado por el público, así que se lo quiero dedicar a la gente, a Shakira, que le agradezco por abrir su corazón en mi estudio. Es impresionante todo lo que generó esta canción este año y estoy muy orgulloso de trabajar con ella”, comenzó diciendo mientras era ovacionado por los presentes.

Y ante tanto éxito por aquella colaboración, aprovechó para anunciar una inesperada noticia: “Seguramente, bueno, muy pronto se viene algo que trabajamos con ella también, nuevo”. Y cerró: “Le quiero mandar un saludo muy grande, es una gran inspiración para mí, y también felicitar a todos los ternados a Canción del Año que son artistas impresionantes. Muchísimas gracias, y gracias al público”.

Shakira y Bizarrap entraron al Top 10 del Billboard hot 100 @Shakira/Instagram

Sin embargo, el artista no mencionó si aquella producción será incorporada en el nuevo disco de la intérprete de “Las caderas no mienten”, cuyo lanzamiento está previsto para el 22 de marzo. De lo que se sabe hasta ahora, el álbum “Las mujeres no lloran” incluirá 16 canciones, entre las cuales ocho serán inéditas, siete se han conocido meses atrás y un remix sin confirmar.

“Estoy muy emocionada porque finalmente puedo compartir con ustedes todo lo que hemos trabajado en estos últimos tres años”, dijo al lanzar aquellas siete canciones, las cuales acumularon más de 3.7 millones de reproducciones en Spotify.

Luego de haber dado la vuelta al mundo con la Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la cantante y el productor discográfico se convirtieron en grandes amigos. En marzo del año pasado, fueron invitados a The Tonight Show, el programa estadounidense que conduce Jimmy Fallon. “Muchísimas gracias por la invitación @jimmyfallon, era mi primer entrevista en inglés, traté de hacer lo mejor posible jaja. Gracias también a vos @shakira por tu forma de ser conmigo, te quiero y admiro”, escribió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 20.9 millones de seguidores.

Cabe destacar que dentro de la terna como Canción del año estaban “Ambulancia” por Camilo & Camila Cabello, “Despechá” de Rosalía, “Ella Baila Sola” por Eslabón Armado & Peso Pluma, “Lala” por Myke Towers, “Me Enrd” de Prince Royce, “Nunca y Pico” en colaboración por Yandel, Maluma & Eladio Carrión, “Sé que estás con él” por Silvestre Dangond, Reik & Boza, “Un X100to” del Grupo Frontera & Bad Bunny, “¿Y qué tal si funciona?”, por Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga, además de Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53.

