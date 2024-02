escuchar

Shakira revolucionó las redes este jueves con el anuncio de su nuevo álbum, el cual lanzará en marzo. La última vez que lo hizo fue en 2017 con El Dorado, que contó con éxitos como “Chantaje”, “Me enamoré” y “Amarillo”. Después de seis años y una serie de canciones sueltas y colaboraciones con otros colegas, trabajó en un proyecto que aparenta ser prometedor, en especial, por su nombre, que porta un mensaje que la marcó tras la separación de Gerard Piqué: Las mujeres ya no lloran.

Desde su Instagram, la mamá de Milan y Sasha compartió un carrusel con fotos que componen parte de lo que será su álbum. Además, junto a estas representativas escenas de los temas que de seguro darán de qué hablar, publicó un texto profundo en el que reflexionó sobre lo que significó esta producción para ella y el trabajo que le llevó darle un cierre. Cabe recordar que este lanzamiento viene en el marco de su gira internacional 2024, que generó gran entusiasmo entre todos sus seguidores.

Todo comenzó tres días atrás, cuando Shakira publicó un video en el que se enseñaron imágenes de ella en plena grabación, al igual que un resumen de los clips que sacó con Karol G y Bizarrap. Allí indicó: “Estén atentos”.

Shakira anunció que su nuevo álbum se lanzará el 22 de marzo (Fuente: Instagram/@shakira)

Recientemente, subió una seguidilla de fotos y redactó: “Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”. Y luego se refirió a la sensación que le causó su proyecto: “La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico”.

El anuncio que publicó Shakira en Instagram (Fuente: Instagram/@shakira)

Hacia el final, concluyó: “Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

Shakira aseguró que este álbum la volvió más resiliente (Fuente: Instagram/@shakira)

Cabe recordar que Shakira vivió momentos de tensión cuando descubrió que Gerard Piqué le fue infiel a mediados de 2022 con la publicista Clara Chía. Sin embargo, su deuda con el fisco en España y el juicio que enfrentó y declinó en una condena millonaria no la frenaron. Reconoció sus errores, superó su angustia, se mudó de Barcelona a Miami -ciudad en la que se instaló con sus hijos- e inició un nuevo rumbo en su carrera. El último tema que compuso y que seguro elegirá para que integre este nuevo disco es “Acróstico”, que grabó con Sasha y Milan.

En tanto, quienes no tardaron en reaccionar al anuncio de la oriunda de Barranquilla, Colombia, fueron sus fans, que llenaron la sección de comentarios con un sin fin de elogios y deseos de buena suerte. “Venís a consagrarte como la reina”; “¿¿Para marzo?? ¡Mami sube esa vaina ya mismo chica!“; “Se viene el Tour del año”; “Mis oraciones fueron escuchadas”; “Por fin, la loba ha vuelto”; “La reina latina, sin dudas” y “Amén”, fueron algunos de los mensajes que se plasmaron en referencia al inminente álbum.

El origen del álbum: ¿Las mujeres ya no lloran?

Las mujeres ya no lloran surgió de un contexto que marcó un antes y un después para Shakira tras la separación con Gerard Piqué. Aquel junio del 2022, todo pareció oscuro para la cantante, que desde su fortaleza en Barcelona poco salía al mundo y con angustia evitaba a los medios de comunicación europeos que esperaban al acecho una reacción de ella.

Shakira y Bizarrap unieron sus talentos en la sesión #53

Y claro, la reacción de Shakira fue pública y masiva, con la sesión número 53 de Bizarrap, el productor argentino que eligió para decir en un tema todo lo que no pudo frente a una cámara. En simples rimas, presentó un fuerte discurso contra su ex, batió récords en Spotify y también aprovechó el marketing para ofrecer productos con la frase célebre de esa canción: Las mujeres ya no lloran. Lema que se convirtió en el nombre del último álbum y una referencia clara para aquellas que, como la colombiana, atravesaron una cruda infidelidad.

LA NACION