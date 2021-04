Brian May aseguró que Queen trabaja en nuevas canciones y en un eventual disco

Brian May y Roger Taylor vienen, desde hace unos meses, trabajando en una canción nueva de Queen. Pero, al parecer, el proyecto se habría extendido y ahora, en una entrevista con la revista Guitar Player, el guitarrista confirmó que existe la posibilidad de un nuevo disco de la banda.

“En realidad, Adam [Lambert, el vocalista que tomó el puesto de Freddie Mercury en el grupo], Roger y yo estuvimos en el estudio probando cosas, solo porque aparecieron. Pero hasta este punto, no sentimos que nada de lo que hayamos hecho haya presionado el botón de la manera correcta. Así que no es que estemos cerrados a la idea, es solo que aún no sucedió”, explicó el guitarrista de la mítica banda británica.

May, Taylor y Lambert se han presentado en vivo durante más de una década, pero nunca registraron nuevo material. De hecho, el último álbum de estudio de Queen es Made in Heaven (1995), un puñado de temas que Freddie grabó antes de su muerte, en 1991, pero no llegó a ver publicados.

“Para ser honesto, la vida dio un giro en el que es muy difícil explorar una vía como esa. Las cosas pueden cambiar, pero no creo que sea muy rápido”, agregó sobre cómo la pandemia del coronavirus modificó las reglas del juego.

Una de las últimas noticias en torno a la banda fue la reprogramación de sus shows. A través de un comunicado Queen anunció que Rhapsody Tour, que debía comenzar en mayo, pasaría para el próximo año. “Bajo las continuas restricciones por el coronavirus en toda Europa, no hay forma posible de que la gira pueda continuar este año”, dijeron y agregaron: “La perspectiva de no poder volver a tocar y experimentar esas maravillosas audiencias nos rompe el corazón”.

Ante esta noticia la banda explicó que lo más importante es la seguridad y que esperan que en la primavera de 2022 las cosas mejoren en el mundo. La gira comenzará, entonces, el 30 de mayo de 2022 en el estadio O2 de Manchester y seguirá en Glasgow, Londres y Birmingham.

May, quien encontró una grabación de los primeros shows de Queen en 1970, se plantea la posibilidad de publicarla. Si bien en un principio le pareció que era “ruda” ahora fantasea con compartir esa parte de la vida de la banda cuando Freddie “tenía toda la voluntad, el carisma y la pasión, pero todavía no sabía cómo aprovechar esa voz”.

