Bruce Springsteen presentó vía zoom su nuevo disco, Letter to You

En el mediodía de hoy, Bruce Springsteen presentó vía zoom y para la prensa mundial su nuevo disco, Letter to You. Compuesto por doce canciones, el álbum llegará a las plataformas digitales el próximo 23 de octubre. Ya tiene dos adelantos, disponibles desde el 24 de septiembre: la canción que da nombre al disco, "Letter to You" y "Ghosts".

Estimulado, compuesto y "conmovido" por la muerte de su amigo George Theiss, el penúltimo integrante del que él considera su primer grupo, The Castiles, esta obra marca el reencuentro en estudio de la "banda de bar más grande del Planeta", la E Street Band.

Como en los años 80, como no sucedía desde Born in the USA, Springsteen y la E Street Band registraron en vivo cada una de las doce canciones del álbum. Lo hicieron en el estudio de El Jefe y su esposa, Patti Scialfa, y lo hicieron en tiempo record: sólo cinco días les demandó la faena. "Los muchachos insistieron en que no hiciéramos demos, que la banda tocara directo, para captar la frescura del momento. Así que una vez que estuvimos todos juntos en el estudio les mostré las canciones, las tocamos y listo, al final de cada día teníamos dos o tres temas ya grabados. ¡Todo un record para la banda!", relata Bruce Springsteen desde su estudio de grabación, rodeado por al menos una decena de guitarras. De riguroso vestuario de jean, porta una de sus clásicas camisas con los últimos tres botones abiertos. La consola, la cabaña de madera y unas ventanas por donde asoma el sola completan la escena.

Una cabaña nevada

En ese lugar, en el estudio familiar de Colts Neck, Nueva Jersey, no solo Springsteen y la E Street Band grabaron, en pleno invierno, un álbum que repasa y revisa los comienzos de El Jefe en la industria musical ("hay letras de 1972, 1973, cuando me decían que era el nuevo Bob Dylan", apunta) sino que se registraron cada una de las imágenes de Bruce Springsteen's Letter to You, el documental que estará disponible en Apple TV + el mismo día que el disco, el 23 de este mes.

Dirigido por Thom Zimny (el mismo que documentó el álbum anterior de Bruce, Western Stars y de Springsteen on Broadway), el film se ofrece como un tributo a la imperecedera E Street Band. "La idea era que me volviera invisible, que no se dieran cuenta que yo estaba ahí para captar el proceso de la banda creando, tocando y compartiendo momentos muy íntimos", cuenta Zimny.

Zimny supo cómo captar la esencia de la banda. Lo que pasaba frente a sus ojos era más sencillo de captar con una cámara que con palabras. "Estar listos para cuando se presentara la oportunidad", concluye Springsteen. Y así es como el director los retrató: sonrientes, repasando historias, homenajeando la memoria de sus amigos Danny Federici y Clarence Clemons y, sobre todo, inspirados, marcando tres y recurriendo a la magia.

