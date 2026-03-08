Día de la Mujer: del mensaje de Icardi a la China Suárez al saludo por duplicado de Maxi López

Este domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha, también conocida como el 8M, se instauró para visibilizar la lucha histórica y reivindicar los derechos adquiridos por parte de la población femenina a nivel global.

Todos los años se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo Twix Production

Esta jornada está marcada para la reflexión, para la elaboración de ideas y el debate de las mismas en distintos ámbitos de la sociedad. Este año, en Argentina, las agrupaciones feministas y organismos sociales determinaron trasladar la celebración al lunes 9 en pos de visibilizar los reclamos de la población femenina en una jornada hábil y fomentar el cese de tareas en los espacios laborales.

A raíz del 8M, distintas celebridades del mundo del espectáculo decidieron elaborar un mensaje personalizado en sus cuentas de Instagram. Dos de los más destacados fueron Mauro Icardi para María Eugenia “La China” Suárez y Maxi López a su esposa Daniela Christiansson.

El mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez

El futbolista del Galatasaray reposteó una imagen de la China Suárez quien exhibió un ramo de flores gigante. “Te amo con todo mi corazón”, indicó la modelo y actriz. Acto seguido, Icardi devolvió las muestras de cariño e hizo alusión al 8M: “Feliz día, mi amor. 8 de marzo”.

El ida y vuelta amoroso entre Mauro Icardi y La China Suárez

Por duplicado: el saludo de Maxi López a su esposa y mamá

Maxi López, de destacada participación en MasterChef Celebrity (Telefe), recordó en el Día de la Mujer a su esposa Daniela Christiansson y a su mamá María.

Maxi López y su esposa Daniela Christiansson

En primer lugar, con una selfie junto a la modelo sueca, López se refirió a Christiansson, con quien tuvo dos hijos llamados Elle y Lando. “Feliz 8 de marzo, hermosa”, indicó el exjugador de River.

Maxi López saludó a su mamá por el 8M

Luego, en otras postales, incluyó a su hija Elle y a su mamá para darle un cierre a su exposición en las redes sociales: “Feliz día, María y a todas las mujeres en su día”.