Ricardo Montaner le tiró una toalla a Evangelina Anderson y ella enloqueció: el video del momento y la foto posterior
La modelo, junto a una amiga, asistió al último recital del argentino en el Movistar Arena; todo el material que compartió en su perfil de Instagram y que generó furor en las redes
- 3 minutos de lectura'
Evangelina Anderson presenció el cuarto y último show de Ricardo Montaner en el Movistar Arena. El cantautor, nacido en Valentín Alsina, cantó todos sus hits este domingo 8 de febrero ante un público fiel que agotó todas las localidades.
Entre la gran cantidad de presentes estuvo la modelo, quien asistió en compañía de una amiga que participó activamente en el extenso álbum de fotos y videos que subió Anderson a sus historias de Instagram.
La participante de MasterChef Celebrity (Telefe) reconoció abiertamente su fanatismo por Montaner cuando asistió el pasado 21 de febrero a uno de los cuatro shows que encabezan la gira “El Último Regreso Tour 2026″ y, como en esta ocasión, grabó todo lo que sucedió arriba del escenario eclipsado por la figura del intérprete.
“Y sí, tenía que volver a verlo”, expresó Evangelina, emocionada por estar en una zona preferencial, pegada a una valla de contención que separaba el escenario de los espectadores.
Para dar prueba fehaciente de su idolatría, la modelo grabó varios videos y hasta recitó la letra del tema llamado “El poder del amor”. “Decir que amo hasta la Luna, eso bastará... a menos que haya otra Luna en la eternidad”, citó Evangelina sobre esta pieza musical lanzada en el año 1999.
Con elogios de todo tipo para la performance de Montaner, la modelo, junto a su amiga, cantaron, se abrazaron y filmaron cada uno de los movimientos del cantante, que encabezará una gira mundial durante este año. “Que Dios te bendiga, genio. Sos mágico”, elogió Anderson al artista.
En medio de acusaciones cruzadas con Ian Lucas, con quien fue vinculada amorosamente tras compartir las grabaciones de MasterChef Celebrity, Evangelina decidió correrse de la escena para mostrar otra faceta de su persona. En medio de un Movistar Arena repleto, la celebridad cantó, a viva voz, todos los reconocidos hits como “Soy feliz”, “Tan enamorados” y “Déjame llorar”, entre otros tantos que formaron parte de su último recital en el país.
Evangelina se llevó la toalla de Montaner y se sacó una foto con su ídolo
Mientras disfrutaba “uno de los días más felices de su vida”, Evangelina tomó nota de todo lo que ocurría en el escenario hasta que el propio Montaner divisó su presencia y le entregó la toalla que usó en medio del recital.
“Me tiró la toalla”, agradeció Anderson desde el otro lado de la valla, contenta por el regalo que le hizo su ídolo. Luego, en una foto, mostró que el retazo de tela tenía la inscripción “El Último Regreso” y tenía el nombre del artista en la parte de abajo, como si fuera una firma.
Para coronar su estadía en el Movistar Arena, la modelo aguardó al cierre del show para dirigirse a la zona de camarines donde esperó la salida de Montaner para darle un abrazo y sacarse una foto.
“Ayy”, describió la modelo, quien tenía una fuerte emoción de estar al lado del artista, que no solo le regaló la toalla sino que también una postal que guardará para siempre.
Otras noticias de Evangelina Anderson
Escándalo en puerta. Eva Anderson e Ian Lucas: la foto que confirma el romance secreto y la furia del youtuber contra ella
Rompió el silencio. Evangelina Anderson habló sobre las fotos a los besos con Ian Lucas
Directa. Eva Anderson contó la verdad sobre su situación sentimental y reveló cómo está su corazón
- 1
De estrella de Hollywood a villana: la polémica por el retrato de Daryl Hannah en la serie sobre John F. Kennedy Jr.
- 2
Sofía Pachano habló de su maternidad, del día que estuvo a upa de Michael Jackson y reveló que su bebé “le salvó la vida” a su papá
- 3
Gran Hermano 2026: ¿hay eliminado hoy?
- 4
Día de la Mujer: del mensaje de Icardi a la China Suárez al saludo por duplicado de Maxi López