Ricardo Montaner le tiró una toalla a Evangelina Anderson y ella enloqueció: el video del momento y la foto posterior

Evangelina Anderson presenció el cuarto y último show de Ricardo Montaner en el Movistar Arena. El cantautor, nacido en Valentín Alsina, cantó todos sus hits este domingo 8 de febrero ante un público fiel que agotó todas las localidades.

Entre la gran cantidad de presentes estuvo la modelo, quien asistió en compañía de una amiga que participó activamente en el extenso álbum de fotos y videos que subió Anderson a sus historias de Instagram.

La modelo estuvo en una zona preferencial durante el recital

La participante de MasterChef Celebrity (Telefe) reconoció abiertamente su fanatismo por Montaner cuando asistió el pasado 21 de febrero a uno de los cuatro shows que encabezan la gira “El Último Regreso Tour 2026″ y, como en esta ocasión, grabó todo lo que sucedió arriba del escenario eclipsado por la figura del intérprete.

Ricardo Montaner encabezó su cuarto show en el Movistar Arena

“Y sí, tenía que volver a verlo”, expresó Evangelina, emocionada por estar en una zona preferencial, pegada a una valla de contención que separaba el escenario de los espectadores.

La modelo asistió en compañía de una amiga al recital de Montaner

Para dar prueba fehaciente de su idolatría, la modelo grabó varios videos y hasta recitó la letra del tema llamado “El poder del amor”. “Decir que amo hasta la Luna, eso bastará... a menos que haya otra Luna en la eternidad”, citó Evangelina sobre esta pieza musical lanzada en el año 1999.

Eva Anderson asistió al recital de Ricardo Montaner

Con elogios de todo tipo para la performance de Montaner, la modelo, junto a su amiga, cantaron, se abrazaron y filmaron cada uno de los movimientos del cantante, que encabezará una gira mundial durante este año. “Que Dios te bendiga, genio. Sos mágico”, elogió Anderson al artista.

En medio de acusaciones cruzadas con Ian Lucas, con quien fue vinculada amorosamente tras compartir las grabaciones de MasterChef Celebrity, Evangelina decidió correrse de la escena para mostrar otra faceta de su persona. En medio de un Movistar Arena repleto, la celebridad cantó, a viva voz, todos los reconocidos hits como “Soy feliz”, “Tan enamorados” y “Déjame llorar”, entre otros tantos que formaron parte de su último recital en el país.

Evangelina se llevó la toalla de Montaner y se sacó una foto con su ídolo

Mientras disfrutaba “uno de los días más felices de su vida”, Evangelina tomó nota de todo lo que ocurría en el escenario hasta que el propio Montaner divisó su presencia y le entregó la toalla que usó en medio del recital.

Ricardo Montaner le obsequió la toalla a Evangelina Anderson

“Me tiró la toalla”, agradeció Anderson desde el otro lado de la valla, contenta por el regalo que le hizo su ídolo. Luego, en una foto, mostró que el retazo de tela tenía la inscripción “El Último Regreso” y tenía el nombre del artista en la parte de abajo, como si fuera una firma.

La toalla personalizada que le regaló Montaner a Eva Anderson

Para coronar su estadía en el Movistar Arena, la modelo aguardó al cierre del show para dirigirse a la zona de camarines donde esperó la salida de Montaner para darle un abrazo y sacarse una foto.

El abrazo entre Evangelina y Montaner

“Ayy”, describió la modelo, quien tenía una fuerte emoción de estar al lado del artista, que no solo le regaló la toalla sino que también una postal que guardará para siempre.