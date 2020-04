Ca7riel extraña tocar en vivo y le cuesta pensar en nueva música durante el aislamiento. Se compró una Play Station especialmente para pasar la cuarentena Fuente: RollingStone - Crédito: Ignacio Sánchez

Cuando la cuarentena era un hecho al que solo le faltaba la oficialización, Ca7riel no tenía casa. Andaba con su valija "de acá para allá" viviendo a un ritmo un frenético hace alrededor de un año, cuando junto con Paco Amoroso se convirtieron en una pieza clave de la escena trap argentina. "Tengo un problema con encontrar casa, porque cuelgo y después no encuentro", dice desde el otro lado del teléfono. "Ahora me vine por Palermo. Me tiraron un lugar 'promoción coronavirus', hasta que termine la cuarentena". Ahí pasa sus días en soledad, con lo justo y necesario: su valija, unos parlantes, la computadora y una PlayStation que compró para la ocasión. "La Play fue un sueño que tuve toda mi vida. Me parece una cosa impresionante. No veo películas, no escucho música, juego a la Play. Me parece que está todo ahí, es un película interactiva. Las historias que tiene, no lo puedo creer".

¿Y cómo estás llevando estos días? ¿Qué hacés además de jugar a la Play?

Hago ejercicio, muevo un rato. Transpiro un poco porque sino me vuelvo loco. Trato de grabar, pero no llego a nada que me convenza. Como que la vibra mundial me llega y no puedo crear algo que no tenga que ver con el coronavirus. También trato de hacer algún feed para Instagram, pero me mido para no cansar a la gente. Ahora se consume mucho, pero no hay tanto material. Entonces invento cosas.

Como el "We Are The World" marihuanero. ¿Cómo nació ese video?

Empecé a pedir video a mis amigos, para subir cosas. ¿Qué voy a hacer, amigo? Estoy acá encerrado, solo, no me sale un canción... Necesito subir algo a Instagram, que es lo más fácil del mundo si tenés las herramientas. Y ahí tenía las herramientas, mis amiguitos tienen un montón de likes todos y, bueno, fue eso: un posteo al feed de Instagram, un flash. Nacho Elizalde (productor de contenidos digitales) me había pedido hacer el video con esa idea y le dije de hacerlo con los traperos, que iban a ser muchos y nos íbamos a reír. Le escribí a todos, que se coparon al toque, hice el video y se lo mandé.

También publicaste un remixes con 777, tu otro proyecto. ¿Los estuviste produciendo ahora?

No. La historia es que no me llegaban mails hacía como seis meses y no sabía qué pasaba, porque no leo los carteles de Internet. Y una de las datas era que tenía llena la casilla. Entonces empiezo a borrar y veo fotos y archivos. Ahí estaban estos remixes, que son de hace tres años. Era mucho mejor que ahora en ese tiempo, Catriel estaba re famélico de algo. Estaba en radio BitBox y los remixes son de ese programa, de una sección que se llamaba "Un buen tema lo hago mierda". Son mis canciones favoritas que las encontré a capela y las produje de cero. Están tal cual las hice tres años.

¿Cómo afecta este parate a tu carrera?

A nivel laboral se paró todo mal. Podría hacer mil canciones ahora, pero no las puedo vender. Nadie las va a comprar ahora. Veníamos tocando en vivo todos los fines de semana y eso me super sirve, tocar en vivo es un descarga. Yo no voy a terapia, no hago nada. Gritar, sudar, ser un manija arriba del escenario libera. Y extraño a los pibes, a la banda. Pero la verdad es que me extrañaba mucho a mí. Re necesitaba un poquito la soledad. Necesitaba estar conmigo un ratazo, ver quién mierda era. Siento que estaba perdiendo eso. Es re loco, como ahora nadie necesita nada de mi ni me llaman. Nadie puede ganar plata conmigo, nadie necesita entradas ni nada y nadie me habla. Soy absolutamente igual a todes. Como siempre. Pero bueno, me compré la Play.