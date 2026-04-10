The Rolling Stones: una publicación que incluye a la Argentina alimenta la expectativa frente al inminente anuncio de la banda

“Esta serie de listas de reproducción va más allá de los grandes éxitos de The Rolling Stones y destaca las canciones que se escuchan en los 30 países más populares: ¡Bajo los Éxitos! Cada semana se publican 5 nuevas listas de reproducción: las primeras son Argentina, Francia, México, Reino Unido y Estados Unidos. Algunas canciones se repiten en todo el mundo, pero cada país tiene su propio toque único de los Stones. Escuchalas en Spotify o toca los temas destacados".

Con este posteo que el grupo hizo en redes sociales echó un poco de fuego a la expectativa que se está generando por el posible anuncio que Mick Jagger, Keith Richards y compañía harían este sábado, en relación a un futuro lanzamiento discográfico o a una gira de conciertos (o ambos).

Mientras se esperan novedades, tanto el periodismo especializado como los influencers y miles de fanáticos alrededor del mundo arriesgan teorías sobre lo que se conocerá próximamente.

La pagina web que proporciona pistas sobre las novedades de The Rolling Stones

Por ejemplo, a principios de este año se especuló con la idea de que, si bien el problema de artritis que padece, no le permitiría a Keith Richards emprender una larga gira de conciertos, existiría una posibilidad de “residencias” en determinados países. Y si se observa en detalle para qué países están destinadas estas primeras playlist de Spotify se cae en la cuenta de que tres de ellos son los que fueron mencionados por medios británicos como escenarios potenciales de la vuelta del grupo a los tours: Reino Unido, los Estados Unidos y la Argentina. Además, este posteo menciona a Francia y a México.

Si bien habrá playlist para todos los países donde hay fans stones, esta primera entrega abrió la puerta a la conjetura. Según datos proporcionados en enero de este año por la editora del Daily Mail Alison Boshoff, la banda de Richards, Mick Jagger y Ron Wood había barajado la posibilidad de cambiar sus giras de largo aliento por mini residencias en ciertos países. “Pocos han hecho giras más grandes, mejores o más lucrativas que los Rolling Stones. Pero se está aceptando discretamente que sus días de esas giras podrían haber terminado, con la cancelación de una gira europea planeada para este verano para promocionar un nuevo álbum de estudio -escribió la editora-. En su lugar, puedo revelar que los Stones planean tres ‘mini residencias’, también para este verano [invierno en el hemisferio Sur]: una en el Reino Unido, otra en Estados Unidos y otra en la Argentina, donde cuentan con una enorme y ávida base de fans. La idea es que tengan una semana de trabajo y luego dos semanas de descanso entre conciertos".

Las sospechas se reavivaron esta última semana, cuando aparecieron carteles en Londres con un código QR que dirigía a una página web en la que figuraba agendada una fecha: 11 de marzo de 2026. Pronto se develará el gran misterio. Mientras tanto, continúan las especulaciones sobre los inoxidables artistas.