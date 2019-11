Cambio climático: Coldplay no saldrá de gira para promocionar su nuevo disco

La banda publicará mañana Everyday Life

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2019 • 17:37

Suena raro pensar que los grandes conciertos de la gira de una banda de rock puedan ser determinantes en el cambio climático y, por ese motivo, el grupo decida no realizar un tour de recitales. Puede ser más creíble que un anuncio de este tipo sea producto de una estrategia de marketing o de una toma de posición frente al cambio climático, y un intento de que se tome consciencia. En este caso sí, la popularidad del grupo será determinante en el resultado del efecto que cause. Lo cierto es que Coldplay, que este viernes lanza Everyday Life, su octavo álbum de estudio, anunció que no piensa salir de gira para tocar las canciones del disco.

Durante una entrevista, el cantante de la banda, Chris Martin, se refirió a que en un futuro Coldplay ofrecería conciertos "ambientalmente sostenibles". Y eso fue asociado al hecho de que, por el momento, el grupo no planea giras. Su último tour fue durante 2016 y 2017 para promocionar el álbum A Head Full of Dreams que, casualmente, se inició y finalizó en la Argentina.

"No haremos gira con este álbum. Estamos tomándonos un tiempo durante el próximo año o quizás también el siguiente para determinar (no sólo) cómo nuestra gira puede ser sostenible sino cómo puede ser activamente beneficiosa", dijo Martin a la BBC en Jordania, donde dará dos conciertos. Además, el lunes ofrecerá otro show en el Museo de Historia Natural de Londres, para promocionar el disco. El cantante, que participará de la gira Gracias Totales Soda Stereo anunció que las ganancias se destinarán a la fundación benéfica ambiental ClientEarth.