"Hola a Todos. ¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser". Así comienza Soda Stereo Manifiesto, el texto que escribieron Charly Alberti y Zeta Bosio para anunciar el lanzamiento de otra "burbuja en el tiempo", otro reencuentro entre la banda más grande de América Latina y su público. Pero esta vez se trata de Gracias Totales-Soda Stereo, un show que celebrará la obra del trío en un formato inédito y con una gran puesta visual e ingeniería sonora propios de los grandes shows de estadio.

El primer show se llevará a cabo el 29 de febrero en Bogotá, Colombia y a Buenos Aires llegará el 21 de marzo. El lugar elegido es el Campo Argentino de Polo y la producción es de PopArt Music. Entre esas fechas, la gira de Gracias Totales-Soda Stereo pasará por Santiago de Chile (Estadio Nacional), el 7 de marzo, y Ciudad de México (Foto Sol), el 12 de marzo. La gira podría extenderse a otros países e, incluso, podría sumar nuevas fechas en estas primeras plazas anunciadas. A partir de este domingo 6 de octubre habrá una preventa exclusiva para los clientes de un banco y el viernes 11 se habilitará la venta general.

En el más hermético de los silencios Charly Alberti y Zeta Bosio ensayan desde hace tiempo para este retorno. Ya cuentan con varios músicos que serán de la partida en escena. Los primeros confirmados son Richard Coleman y El Zorrito Fabian Quintiero, es decir dos aliados históricos de Soda Stereo.

En cuanto a la voz, Gustavo Cerati será homenajeado por un seleccionado de cantantes de la escena latinoamericana. Su hijo Benito Cerati, Richard Coleman, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri (Aterciopelados), Fernando Ruiz Díaz (Vanthra; Catupecu Machu), Rubén Albarrán (Café Tacuba), Juanes, León Larregui (Zoé), Mon Laferte y una participación que sorprenderá a muchos: la del cantante de Coldplay, Chris Martin. Claro que hay un antecedente entre la banda de Martin y Soda Stereo y es la interpretación de Coldplay del clásico "De música ligera", en sus shows de 2017 en el Estadio Único de La Plata, en el cierre de su gira A Head Full of Dreams.

La idea es que cada cantante participe en directo en al menos un show y que en el resto de la gira lo haga en video. Este formato también se utilizará para la interacción entre Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Zeta Bosio y Charly Alberti, en la sesión de fotos previa al estreno de Séptimo Día, el espectáculo del Cirque du Soleil

El Manifiesto completo

"Hola a Todos. ¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Podemos evocarlo, invocarlo. Sin ayer, sin mañana. Ahora. Yendo más allá. Convirtiendo en posible lo imposible. De esa materia se hacen los sueños. Somos un puñado de canciones, solo eso y nada menos que eso, que parecen atravesar el tiempo y las generaciones. ¿Y si existe un lugar en el que estemos de nuevo todos juntos? Tenemos un imperioso deseo. Y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás. En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarnos. Para agradecer con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar. Gracias Totales". La firma es de Charly y Zeta y las últimas palabras son las del nombre de este show celebratorio: Gracias Totales-Soda Stereo.

De esta forma y a través de sus redes sociales, Charly y Zeta quisieron comunicar a los fans de Soda el nuevo sueño que se ponía en marcha. Tras el espectáculo del Cirque du Soleil, Séptimo Día, que giró por Latinoamérica, por algunas de las muchas ciudades en las que tocó el trío, la expectativa por abrazar de alguna manera el legado de la banda no sólo estaba vigente sino que había aumentado y llegado a una nueva generación. Ahora nace la posibilidad de reencontrarse en un estadio, con la complicidad de la tecnología y, sobre todo, de los sueños, de un nuevo sueño stereo.

La gira

29 de febrero: Bogotá, Colombia; Estadio El Campín

7 de marzo: Santiago de Chile; Estadio Nacional

12 de marzo: Ciudad de México; Foro Sol

21 de marzo: Buenos Aires; Campo Argentino de Polo

Preventa exclusiva a partir del domingo 6 de octubre. Venta general a partir del viernes 11 de octubre.