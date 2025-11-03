Chris Martin sorprendió a Tini Stoessel en Tecnópolis: las fotos y videos de un encuentro único

Chris Martín sorprendió a Tini Stoessel en el concierto de este domingo celebrado en Tecnópolis. Ante una multitud que sacó una entrada para ver en acción a la intérprete, el líder de la banda Coldplay apareció en escena, emocionó a la anfitriona y ambos cantaron dos temas para el delirio de los presentes.

Tini recibió la visita sorpresiva de Chris Martin quien cantó "Carne y Hueso" y "We pray" para el deleite de los presentes en Tecnópolis

Tras un sentido abrazo de bienvenida, Chris Martin y Tini entonaron las estrofas de la canción “We pray”, el tema musical que forma parte del último disco de Coldplay llamado Moon Music y del cual colaboró Stoessel, en septiembre de 2024, formando parte del videoclip oficial en las calles de Dublín, Irlanda.

Sentado enfrente del piano, el vocalista deslumbró al público con la sonoridad del tema que fue acompañado con el tenor de voz característico de Tini. Mientras miles de fanáticos filmaban con su celular, la artista se tomó un tiempo para abrazar a su colega que viajó especialmente al país para participar del espectáculo llamado Futttura.

Chris Martin sorprendió a Tini en su recital celebrado en Tecnópolis

Una vez que culminó la pieza musical, los fanáticos recibieron un nuevo mimo con la interpretación de “Carne y Hueso”, uno de los temas emblemáticos de Tini, que fue reversionado con la guitarra acústica de Martin. Desde el comienzo al fin de la pieza musical, las lágrimas y los gritos de pasión se apoderaron de la escena al ser uno de los hits del CD Cupido, lanzado en el año 2023.

La sinergia entre Tini y Chris Martin reflejó la gran amistad que mantienen. La relación comenzó en el año 2022 cuando la creadora de la “Triple T” estuvo presente en uno de los 10 shows que hizo Coldplay en el estadio Monumental. En aquel momento, Tini colaboró con la canción “Let Somebody Go” y, luego, como sucedió este domingo, vocalizó “Carne y Hueso”, junto al resto de la banda británica.

"Carne y Hueso", el tema que interpretaron Tini y Chris Martin

Además de la presencia internacional de Chris Martin, la noche deparó más sorpresas con la aparición de Juanes, quien interpretó el clásico “Fotografía”; acto seguido, el dúo Miranda! irrumpió en el escenario principal de Tecnópolis para vocalizar el tema “Me gusta”. Cada una de las colaboraciones le proporcionó un color diferente a una noche repleta de condimentos.

Como no podía ser de otra forma, Tini Stoessel lució varios vestuarios y se llevó todas las miradas. Uno de los looks que más sobresalió fue el que utilizó junto a Chris Martin con un conjunto negro de cuero, acompañado de una campera corta de plumas y unas botas altas, a tono.

La gira de Tini Stoessel continúa con cuatro fechas más en este 2025

Con un éxito rotundo en cuanto a las ventas de entradas, Tini brindará cuatro funciones más en Tecnópolis -7, 8, 15 y 16 de noviembre- y posteriormente, el tour seguirá en otros países de Sudamérica como Santiago de Chile (6 de febrero de 2026), Montevideo, Uruguay (21 de febrero), Asunción, Paraguay (8 de marzo), Córdoba (21 de marzo) y Tucumán (1° de abril).

De esta forma, la cantante, quien atraviesa una relación con Rodrigo de Paul, continúa mostrando su vigencia y suma nuevas funciones para agigantar su figura en la industria musical.