Rumores de romance entre Sophie Turner y Chris Martin: cita secreta y las pistas de una relación inesperada

La actriz de Game of Thrones, Sophie Turner, y el cantante de Coldplay, Chris Martin, estarían comenzando una relación. O al menos esto aseguran los medios británicos.

La noticia fue revelada por el Daily Mail, que contó que la mujer de 29 años tuvo una “cita secreta” en un club nocturno con el músico de 48, luego de que ella terminara su noviazgo con Peregrine ‘Perry’ Pearson, con quien estuvo en pareja durante dos años. Él, por su parte, también estaba soltero tras finalizar su romance de ocho años con Dakota Johnson en junio pasado.

Sophie Turner, durante su reciente paso por la Semana de la Moda de París THIBAUD MORITZ� - AFP�

Martin pasó el verano europeo en Londres, en donde brindó una serie de conciertos en Wembley como parte de la gira Music Of The Spheres de Coldplay. Durante sus días en la capital británica, habría coincidido con Turner, que venía de separarse de su ex tras protagonizar una escandalosa pelea en un evento social aristocrático.

Turner siempre fue fan de la banda de Martin; de hecho, hace unos años se la vio llorando al recibir un mensaje de cumpleaños de Chris, un video que consiguió su entonces marido, Joe Jonas. En el pequeño clip, incluido en la serie Cup of Joe, de 2020, puede observarse la sorpresa que genera en ella ver a su ídolo hablándole a cámara.

En un video publicado en redes sociales, se puede ver como Jonas le pasa su teléfono a la actriz y le dice: “Hay alguien que quiere felicitarte por tu cumpleaños”. Con las manos en la cara, sorprendida, Sophie grita: “¡Es Chris Martin!“.

En 2020, Chris Martin grabó un video para saludar a Turner por su cumpleaños

“Soy Chris, de Coldplay. En nombre mío y de los miembros aún más guapos de nuestra banda, quería desearte que tengas un día estupendo. Te envío todo mi cariño y espero que lo estés pasando genial”, le decía quien ahora sería su novio. “Gracias por ser tan increíble, adiós”, culminaba lanzando un beso a la cámara.

Sophie parecía emocionada mientras contenía las lágrimas al ver a su ídolo saludándola. “No voy a llorar adelante de la cámara”, dijo, antes de devolverle el teléfono a Joe Jonas.

Los amores de Turner y Martin

Tanto Turner como Martin vienen de un matrimonio fallido y un noviazgo que no llegó al altar. La actriz se casó con el músico Joe Jonas en 2019; durante su corta relación tuvieron dos hijas: Willa, de cuatro años, y Delphine, de dos.

Joe Jonas y Sophie Turner Evan Agostini - Invision

La ex pareja finalizó su ruptura en septiembre de 2024, poco más de un año después de que la estrella de los Jonas Brothers presentara la solicitud de divorcio. Mientras se hacían los trámites para la separación legal, y entre ellos se disputaban la forma de criar a las niñas entre Estados Unidos e Inglaterra, ella comenzó a salir con Peregrine ‘Perry’ Pearson, un aristócrata británico heredero de Michael Pearson, cuarto vizconde de Cowdray.

Según se pudo saber, la actriz lo habría conocido en la aplicación de citas para millonarios y famosos, Raya. Se los vio por primera vez juntos en el Festival de Glastonbury. A mitad de este año, fuentes cercanas a ambos dijeron que tuvieron una gran discusión tras una boda de la alta sociedad británica, en donde fueron vistos discutiendo y peleándose entre besos apasionados en la pista de baile.

Chris Martin y Dakota Johnson The Image Direct/The Grosby Grou

Mientras tanto, la estrella de Coldplay estuvo en pareja con Gwyneth Paltrow, con quien tuvo dos hijos: Apple, de 21 años, y Moses, de 19. Tras separarse de la ganadora del Oscar en 2015, comenzó a salir con Dakota Johnson en el 2017.

Chris y Dakota se comprometieron en secreto varios años después, pero en junio de este año, se confirmó que la pareja había decidido separarse tras casi una década juntos. “Su relación terminó hace mucho tiempo, pero no han sido capaces de dar el paso de hacerlo oficial”, contó un conocido de ambos. “Dakota mantuvo viva la llama para que estuvieran juntos porque lo quería mucho y quería mucho a sus hijos”, añadió.