Wos estrenó el EP Tres puntos suspensivos. También llegaron nueva música y nuevos videos de Lady Gaga, Green Day, Fito Páez, Lali y Aterciopelados Crédito: Malena Fradkin

Wos - Tres puntos suspensivos

Suena como: rap centennial

Ideal para: esperar el cambio de fase

Reportándose desde el confinamiento, Wos publica Tres puntos suspensivos , un EP digitado a la distancia junto a Evlay en composición y producción -con quien ya había trabajado en Caravana , su disco debut editado el año pasado- en el que expone sus vaivenes emocionales en plena pandemia y sigue expandiendo su rap de esencia rockera. "Estoy verde y no me dejan salir de acá / Si salgo la puedo quedar.", canta soltando un guiño a Charly en "40", sobre una guitarra eléctrica empastada de distorsión en un track de apenas un minuto y cinco segundos. En "Alma dinamita" explora su costado romántico sobre una atmósfera tenue, con destino de hit; y en "Algo del vacío" sella dupla junto a su hermano mayor, Manu Oliva, para un track de puro existencialismo urbano.

Lali - Lo que tengo yo

Suena como: fitness-pop

Ideal para: mantenerse en forma

"Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti, el problema es que a ti se te nota mucho más que a mí", incita Lali en su nuevo simple, sobre una base de reggaetón pop caliente. Con una coreografía para ser replicada de a millones a través de TikTok, el video -dirigido por Lali junto a Guido Adler y Lautaro Espósito-, está protagonizado por varios de sus amigos, entre Argentina, Brasil e Israel, bailando desde sus respectivas casas. "Esta canción nace de las ganas de compartir música para divertirnos y movernos", escribió Lali. "Es un video que hacemos todos desde nuestras casas, sin la presión de los cuerpos hegemónicos".

Lady Gaga y Ariana Grande - Rain on Me

Suena como: una salida entre amigas

Ideal para: una disco en casa

Como segundo adelanto de Chromatica, sexto disco de estudio que saldrá el 29 de mayo, Lady Gaga lanza "Rain On Me" junto a Ariana Grande, una canción de bit elevado, calibrada a mitad de camino entre el pop y el dance. "Una vez sentí que estaba llorando tanto que pensé que nunca pararía. Pero en lugar de luchar contra eso, pensé en aprovecharlo. Puedo hacer cosas difíciles", escribió Gaga a modo de presentación del simple, desde su cuenta de Instagram. El nuevo material (del que también pudo escucharse "Stupid Love", lanzado en febrero pasado), contará con 16 canciones y varias colaboraciones de peso, como un entrañable cruce junto a Elton John.

Green Day - Dreaming

Suena como: otro cover de cuarentena

Ideal para: un pogo mental

Desde hace ya varias semanas que Billie Joe Armstrong entretiene a sus seguidores con "No Fun Mondays", un segmento que alimenta a través del canal de YouTube de Green Day con versiones personales de canciones que lo han marcado a lo largo de su vida. Sin embargo, esta vez el cantante sorprende acompañado por sus compañeros de banda, Mike Dirnt y Tré Cool, para hacer una poderosa versión de "Dreaming", canción de Blondie publicada en su cuarto disco de estudio, Eat to the Beat , lanzado en octubre de 1979.

Aterciopelados - 15añera

Suena como: cumbia colombiana

Ideal para: suavizar distancias

Sobre el cierre del mes de las madres -celebrado en buena parte del continente-, Aterciopelados publica "15añera", un nuevo sencillo en el que Andrea Etcheverri entabla un divertido cruce generacional junto a su hija adolescente Milagros, en el que exponen esa etapa en donde las distancias y diferencias parecen pronunciarse a niveles inesperados. "Mi 15añera, te pones ñera, todo es pelea, cualquier cosita te desespera / Mi 50tona, mamá cansona, por todo lloras, te ponen loca esas hormonas / Te adoro, pero no te soporto y estoy segura que tú a mí tampoco. La brecha generacional nos tiene a punto de estallar", cantan a dúo sobre una cumbia multicolor. El video, realizado en cuarentena, cuenta con videos de sus fans y madres e hijas cercanas a la banda.

Fito Páez - La canción de las bestias

Suena como: una fábula lyncheana

Ideal para: un lapso de psicodelia hogareña

A dos meses de la salida de La conquista del espacio , su último disco, Fito lanza el video de su segundo corte, "La canción de las bestias", un experimento de psicodelia hogareña hecho a distancia junto a los artistas Max Rompo, Alex Pippa e Ivan Zimerman. "Me filmé con el teléfono, aquí en casa. Hice varios planos largos, planos cortos, hice algunos macros con ojos, manos, boca", cuenta Fito. "Al material que filmé le sumaron otros materiales filmados por ellos, utilizaron extractos de ojos, jugaron con una suerte de deformaciones del rostro, hubo muchos procesos, y todo lo hicimos en 10 días. Era un video urgente, una manera de divertirnos."