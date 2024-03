Escuchar

Tenía 14 años cuando pensó que su amor por la gastronomía podía ir más allá de la cocina de su casa y así fue; pero nunca imaginó que su pasión la llevaría a vivir una experiencia que hoy, a sus 24 años, le parece un sueño hecho realidad. Lucía Scarpa se convirtió en la chef preferida de una de las voces del momento, Valentín “Wos” Oliva, y su día a día preparado los platos para el artista la convirtieron en una gran figura de TikTok. En diálogo con LA NACION, reveló su recorrido gastronómico y cómo es ejercer un trabajo que muchos quisieran tener.

Para Lucía, la gastronomía llegó a su vida por medio de una convicción: ser vegetariana. Comenzaba a transitar la adolescencia y decidió dejar de consumir carne como parte de la corriente que avala la protección de los animales, lo que incluye no percibirlos como alimento. Ante esta decisión, su madre le indicó que debía ser ella misma quien adaptara sus comidas bajo estos lineamientos. En ese momento, descubrió su gran pasión.

Lucia es la chef privada de Wos (Foto Instagram @dolcelulucatering)

La joven tomó el desafío y no pensó que esa primera incursión la insertaría a un mundo que rápidamente se convirtió en su vocación y, más tarde, en un proyecto laboral. “Me metí en la pastelería y empecé a vender tortas en mi barrio y a mis conocidos”, recordó.

Pese a que con el paso del tiempo la gastronomía ocupada un gran espacio entre sus intereses, tras terminar el secundario y tomar la decisión de continuar sus estudios en la Universidad, se autoconvenció que la opción más viable para su futuro era ser arquitecta, una forma de cumplir con el “mandato” social de estudiar una carrera “prestigiosa”. Sin embargo, a punto de dar ese paso, se arriesgó y cambió su decisión. “Mi mamá me dijo que lo mío era la gastronomía, ella me impulsó”, recordó sobre aquel momento decisivo.

Una carrera con grandes saltos

En 2017, Lucia comenzó la carrera de chef profesional en el Instituto Argentino de Gastronomía. Con las prácticas profesionales empezó a ver él detrás de grandes estructuras y supo que las cadenas de restaurante no eran su destino laboral. En medio de sus primeros conocimientos detrás de las cocinas, le llegó una oportunidad que no creía que tendría con tal solo 19 años: tener su restaurante en España.

La propuesta parecía irreal. Todo fue gracias a su tío -que se dedica al rubro textil en Europa-, quien repartió un pedido en una casa con un patio de ensueños y la dueña le dijo que se imaginaba allí un restaurante. Él pensó en Lucía y fue el lazo para contactarlas. Las dos emprendedoras se pusieron de acuerdo y, pese a sus miedos, la joven se arrojó a la aventura acompañada de su madre. El jardín de la Coquette, ubicado en Mallorca, en las Islas Baleares, es una realidad donde, durante la temporada de verano, ofrece comida saludable.

La joven chef tiene su emprendimiento de viandas (Foto Instagram @dolcelulucatering)

El resto del año, la joven chef tiene su emprendimiento de viandas saludables y también se dedica a la pastelería. Además, brinda servicio para eventos privados. Es a través de su negocio que uno de sus platos llegó a un productor musical, precisamente el de Valentín Oliva.

“Me contactaron de la producción de Wos para que yo le venda viandas para él. Se ve que le costaba llegar a su casa y cocinarse, no comía nada. Yo les ofrecí las viandas y me las compró. Eran las mismas que ofrecía a todos, con el menú semanal, que iba variando”, recordó sobre aquel momento. Las comidas cautivaron al músico, quien dio un paso más con una propuesta especial para Lucía: le propuso ser su chef personal mientras grababa su tercer disco.

En diciembre del 2023, mediante el mismo productor del músico, le llegó el ofrecimiento y ella no dudó en aceptarlo. “Me dijo que se instalarían en un campo y que necesitaban resolver el tema de la comida. Si podía ir todos los días para cocinarles el almuerzo y la cena”, puntualizó. La joven no vaciló en decir que sí, “agarró sus cuchillos” y se lanzó a la aventura.

Mientras vivía este gran sueño, Lucía decidió compartir sus nuevas rutinas gastronómicas en TikTok, manteniendo en resguardo la identidad de su comensal, para respetar su privacidad. Sus videos se viralizaron rápidamente y, aunque muchos trataban de adivinar la identidad del artista, ella no lo reveló hasta el que creyó que era su último día laboral junto a él.

Los platos para el músico

“¿Para qué quieren un chef privado?”, fue una de las preguntas que se hizo Lucía ante la sorpresa que se llevó cuando conoció el menú que -desde el entorno del músico- le dieron como guía para las comidas que debía preparar. Es que los pedidos estaban relacionados con comidas sencillas, desde pastas hasta guiso de lentejas y milanesas. Pero la respuesta era sencilla: el equipo de trabajo estaba concentrado en terminar el disco.

Ese listado fue una guía de referencia para la chef, que se propuso adaptarlos de acuerdo a sus conocimientos culinarios y buscando hacer combinaciones de sabores, que sean una placer para de degustación. “Busqué hacerlos a mi estilo, más gourmet. Y con el emplatado y decoración que a mí me gusta mucho, es el arte que hay que ponerle”, afirmó sobre el trabajo que realizó en primera instancia.

“Cuando pasaron las semanas, me fui dando cuenta sobre los gustos. Me daba cuenta como se sorprendían por las comidas, así que tenía margen. Pensé en un plato de ñoquis, pero presentarlo dentro de una cabuttia, y fue jugando con eso, desde lo básico”, explicó sobre cómo planeaba cada una de las comidas.

En cuanto a la interacción de la chef con el cantante, indicó que tal como le habían anticipado, todo el equipo estaba concentrado en la grabación y producción del álbum, que será lanzado a mediados de marzo, pero por supuesto que a la hora de almorzar tenía una cordial comunicación con el cantante de “Melón Vino”, a quien caracterizó como una persona tímida. “Yo iba, cumplía con mi trabajo. Siempre con una sonrisa y con mis recomendaciones. Igual, estando ahí escuché algunos temas y pensé en lo tremendo que era”, aseguró.

“Él me parece un groso total. Nunca me mostré cholula ni le pedí nada. Pero el último día dije: ‘tengo que irme de acá con una foto’. Así que le pedí una y me dijo que sí, también les pregunté si podía compartirlo, porque lo que había subido a TikTok era solamente contando que era chef de un famoso. Y bueno, me dijeron que sí”, recordó sobre el día que dejó su “vergüenza” atrás. Por su parte, Wos le dejó su “Me gusta” en la publicación.

Los pedidos de Wos eran platos como milanesas y fideos (Foto Instagram @dolcelulucatering)

En cuanto a la reacción de los usuarios, si bien son pocos, la joven detectó que algunos comentarios apuntaron al tipo de técnicas que emplea en la cocina. En ese sentido, si autodescribió como “atípica” respecto a un chef tradicional, ya que si bien cuenta con los conocimientos requeridos, afirma que, por ejemplo, si corta una cebolla de otra forma a la indicada, no pasa nada, el sabor es el mismo.

Pero la historia no terminó ahí. Días más tarde, Lucía fue sorprendida con un nuevo pedido por parte del artista: le solicitaron sus servicios gastronómicos para diversos eventos que organiza. Además, esto la llevó a recibir diversas propuestas por parte de reconocidas figuras del ambiente.

La joven de 24 años comparte en redes sociales sus experiencias laborales (Foto Instagram @dolcelulucatering)

En cuanto su futuro, la chef de 24 años tiene en claro cuál es su meta: tener su restaurante en la Argentina. Poder ofrecer un lugar en el que se pueda saborear los más ricos sabores sin ser exclusivo, con una carta amplia y variada para no dejar afuera a quienes tienen una patología alimentaria, y sin excederse con los precios.

Y si de soñar se habla, Lucía se imagina preparándole alguno de sus platos a Lionel Messi y teniendo la posibilidad de agasajar al mejor jugador del mundo, lo que sería un honor para ella. Hoy, con sus recientes experiencias, sabe que no hay nada que peder si de cumplir metas se trata.