Chano Moreno Charpentier dio a conocer "El doble", su nueva canción

El tema será parte del disco que Chano editará el 27 de este mes

Falta poco más de dos semanas para que Chano Moreno Charpentier publique su nuevo álbum solista, cuya salida está prevista para el 27 de septiembre. Mientras tanto, va anticipando algunos cortes, que también le sirven para promocionar el show que dará en el Teatro Vorterix, el 18 de octubre.

Pasado el susto que sufrió hace 15 días en Barcelona, el ex líder de Tan Biónica está en la recta final para el estreno de su álbum. El tema en cuestión que ahora presenta se llama "El doble".

La canción refiere a una historia de transformación de género (aunque más que en la letra, esto se nota en el videoclip), y el arte que acompaña al lanzamiento del single es una de las nueve imágenes que contendrá el nuevo disco.

"Almacita mía, te he extrañado tanto, que te di mi vida y dormí con diablos. Y en alguna luna, volverás brillando, como regresando, te estaré esperando. Todo esto qué pasa o que no pasa no es con vos. Es una ridícula, partícula o máquina de Dios. Es alguna ausencia que desnuda mi existencia. Y te la deja toda, toda, toda, toda para vos. Y me vuelve a seducir. La idea de salir. A ver que pasa realmente. Con la vida que viví. Con las advertencia que no di. Con lo lejos que me fui. Desde el día en que te vi. Con lo mucho y lo poco que perdí. Me robaste el alma", reza la letra de esta nueva canción de Chano .