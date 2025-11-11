Tan Biónica vuelve a Vélez con su nuevo disco y sus clásicos: cuándo es el show y cómo adquirir las entradas

Tras la serie de shows despedida que realizó el año pasado, Tan Biónica acaba de anunciar que volverá a subirse a los escenarios. La cita esta vez es en el estadio Vélez el 27 de marzo del año próximo, donde presentará oficialmente su nuevo álbum.

La banda integrada por Chano Moreno Charpentier y su hermano Bambi, junto al baterista Diega Lichtenstein y el guitarrista Seby Seoane promete una noche cargada de emoción con los temas que marcaron a toda una generación y las nuevas canciones que ya suenan entre los grandes éxitos del año.

El grupo regresa a uno de los escenarios más emblemáticos del país, tras el éxito de su gira La Última Noche Mágica, que en 2023 convocó a más de medio millón de personas en la Argentina, Latinoamérica y Europa. En esta nueva etapa, Tan Biónica busca reencontrarse nuevamente con su público y celebrar el lanzamiento de su reciente material discográfico.

Después de una década sin estrenar canciones, su flamante disco El Regreso supone el inicio de una nueva fase para la banda. El álbum, compuesto de diez temas, incluye colaboraciones con destacados artistas y, a pocos días de su lanzamiento, ya superó los 12 millones de reproducciones en plataformas digitales y colocó todo su repertorio dentro del Top 50 de Spotify Argentina.

Tan Biónica lanzó "El Problema Del Amor", su nueva canción

Entre los temas más destacados del disco figuran composiciones como “Tus Cosas”, junto a Airbag; “Boquitas Pintadas”, con Nicki Nicole; “Mi Vida”, junto a Andrés Calamaro, y la canción “El Problema del Amor”.

El concierto en Vélez será la primera oportunidad para escuchar en vivo los temas de este nuevo trabajo, junto a los himnos que marcaron la historia de la banda, como “Ciudad Mágica”, “La melodía de Dios” y “Obsesionario en La Mayor”.

Según destaca la producción, la banda prepara un espectáculo de gran producción con proyección de visuales, un gran despliegue de escenografía y sonido de última generación.

La preventa de entradas comenzará mañana miércoles 12 de noviembre, a las 12, de forma exclusiva para clientes BBVA Visa, a través de la plataforma EnigmaTickets.com, y con la posibilidad de pagar los tickets en seis cuotas sin interés si se utilizan ciertas billeteras virtuales. Una vez agotado ese cupo, se habilitará la venta general con todos los medios de pago disponibles en la misma plataforma.