Tan Biónica agotó un Vélez y suma una nueva fecha: cuándo es el show y cómo adquirir las entradas

Tras agotar en horas el show anunciado para el viernes 27 de marzo en el estadio de Vélez, Tan Biónica acaba de anunciar una segunda fecha para el sábado 28, en la que presentará oficialmente su nuevo álbum, El regreso.

La banda integrada por Chano Moreno Charpentier y su hermano Bambi, junto al baterista Diega Lichtenstein y el guitarrista Seby Seoane promete dos noches cargadas de emoción con los temas que marcaron a toda una generación y las nuevas canciones que ya suenan entre los grandes éxitos del año.

“Hola, amigos, ¿cómo están? Nosotros muy felices y agradecidos con ustedes porque agotaron el Vélez en tres horas, y nos acaban de avisar que agregamos una nueva función el sábado 28 de marzo", dice Chano, secundado por sus compañeros de banda, en un video que subieron a la cuenta oficial de Instagram de la banda.

El grupo regresa a uno de los escenarios más emblemáticos del país, tras el éxito de su gira La Última Noche Mágica, que en 2023 convocó a más de medio millón de personas en la Argentina, Latinoamérica y Europa. En esta nueva etapa, Tan Biónica busca reencontrarse nuevamente con su público y celebrar el lanzamiento de su reciente material discográfico.

Tan Biónica lanzó "El Problema Del Amor", su nueva canción

Después de una década sin estrenar canciones, su flamante disco El Regreso supone el inicio de una nueva fase para la banda. El álbum, compuesto de diez temas, incluye colaboraciones con destacados artistas y, a pocos días de su lanzamiento, ya superó los 12 millones de reproducciones en plataformas digitales y colocó todo su repertorio dentro del Top 50 de Spotify Argentina.

Entre los temas más destacados del disco figuran composiciones como “Tus Cosas”, junto a Airbag; “Boquitas Pintadas”, con Nicki Nicole; “Mi Vida”, junto a Andrés Calamaro, y la canción “El Problema del Amor”.

Los conciertos en Vélez del 27 y 28 de marzo de 2026 serán la oportunidad para escuchar en vivo los temas de este nuevo trabajo, junto a los himnos que marcaron la historia de la banda, como “Ciudad Mágica”, “La melodía de Dios” y “Obsesionario en La Mayor”.

Según destaca la producción, la banda prepara un espectáculo de gran producción con proyección de visuales, un gran despliegue de escenografía y sonido de última generación.

La venta de entradas para la nueva fecha ya está disponible a través de la plataforma EnigmaTickets.com, y con la posibilidad de pagar los tickets en seis cuotas sin interés si se utilizan ciertas billeteras virtuales.

“El show en Vélez será una celebración completa. Un encuentro entre quienes crecieron con las canciones de Tan Biónica y quienes las descubran por primera vez, con los clásicos que nos marcaron, los nuevos temas que ya se sienten como parte de su historia y la misma fuerza que la convirtió en una de las bandas más queridas del país”, destacan los organizadores.

El grupo que encabezan los hermanos Moreno Charpentier constituye una de las agrupaciones más representativas del pop-rock argentino de las últimas dos décadas. Nacido en Buenos Aires, supo transformarse en un fenómeno musical y cultural que dejó una huella profunda en toda una generación.

Con un estilo que combina pop, rock y electrónica, la banda logró una conexión inmediata con el público. Entre 2010 y 2015 alcanzó su mayor popularidad con los discos Obsesionario (2010) y Destinología (2013), trabajos que incluyeron clásicos que se convirtieron en verdaderos himnos de la música nacional contemporánea.

Después de un receso iniciado en 2016, Tan Biónica volvió a los escenarios en 2023 con la gira La Última Noche Mágica, un reencuentro que agotó en tiempo récord una seguidilla de fechas y que la llevó por Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España.

A lo largo de su trayectoria, la formación obtuvo tres Discos de Oro y tres de Platino otorgados por CAPIF por Obsesionario, Destinología y Hola mundo, y fue nominada al Latin Grammy 2013 en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por uno de estos trabajos. En 2025, tras su esperado regreso, sumó dos Premios Gardel: Mejor Álbum en Vivo por La Última Noche Mágica-Estadio River Plate y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, en colaboración con Airbag.