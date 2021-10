Charly García cumple 70: cómo fueron los festejos de sus cumpleaños desde que comenzó el nuevo siglo

Los pormenores de la vida de Charly García (entre ellos, la salud y sus internaciones) se pueden contar a través de sus cumpleaños, al menos los de las dos últimas décadas. Desde trasnochadas fiestas privadas hasta un mes entero de festejos muy formales, todo cabe en la vida del gran astro del rock argentino. Y este año es especial porque cumple 70 y porque hay mucho preparativo detrás. A la vez, una gran cuota de sorpresa marcada por su propia impronta: ¿Participará en alguno de los homenajes que le realizarán esta noche?

Y no faltará el análisis político, como delgada entrelinea que se contemporiza en la grieta argentina para quienes deseen pensar que la decisión de Charly tendrá que ver con optar entre un homenaje realizado en el ámbito de cultura de la Ciudad de Buenos Aires (como el Teatro Colón) o el de la Nación (como el Centro Cultural Kirchner o Tecnópolis). La música, en cambio, en su rol social, tiende más al consenso. Que una de las actividades centrales para celebrar los 70 de Charly sea un concierto de Fito Páez en el Teatro Colón dice mucho de esto (también dice mucho el hecho de que Fito no aceptara cobrar un cachet por esa actuación organizada por el gobierno porteño). Y dentro del contexto social y político actual, hay cosas de hoy que son como las de ayer (más allá de cualquier grieta): habrá que esperar a ver cómo amanece el astro en el día de su cumpleaños. Solo él sabe a cuál festejo asistirá (si asiste). Aunque difícilmente se quiera perder la posibilidad de tocar en el día de su cumple. Lo ha hecho todas las veces que pudo.

Hoy como ayer

23 de octubre de 2000. Apenas apareció la limusina blanca frente al local de The Roxy Buenos Aires, en Los Arcos (para el comienzo del milenio ya no estaba en Rivadavia y Combate de los Pozos), los movileros, con micrófonos y cámaras, se lanzaron detrás del vehículo porque sabían que de allí bajaría Charly. Y los fans también. Todo duró un instante, a Charly se lo llevaron prácticamente en andas para que pudiera ingresar al boliche. De fondo se escuchaba el feliz cumpleaños. Un rato después estaba cenando con amigos (a ese cumpleaños, el número 49, lo fue a visitar Gustavo Cerati). Era la previa de la zapada de trasnoche.

20 de octubre de 2021. Faltaban tres días para el cumple 70 y una multitud llevaba horas de espera para conseguir entradas para alguno de los varios homenajes previstos en el CCK. En las escalinatas, cientos de fans. En el segundo piso, El “Zorrito Von” Quintiero ensayaba con su banda dos de los bloques principales del homenaje. Cuando las puertas se abrieron para la entrega de tickets, se escuchó el “feliz cumpleaños”, como en 2000, como cada año.

Desde 2000, con ese Charly que estrenaba nuevo milenio, hubo festejos que, a estas alturas, podrían considerarse clásicos (en la vida de García). Y también otros en los que apenas pudo festejar estar vivo. Pero sobrevivió a todo. Y lo sigue haciendo.

El de los 50 podía ser más especial que una de sus típicas zapadas a puertas cerradas. La Argentina de 2001 estaba en llamas, a punto de explotar. ¿Y Charly? También, aunque su proceso fue más largo. La celebración no fue el 23 de octubre de ese año sino el 27, porque ese fue el día que consiguió libre la sala del Teatro Coliseo para dar un recital. El horario era a las 22, él llegó casi una hora después. Los responsables de la sala “dieron puerta” recién cuando lo vieron llegar, porque temían que no llegara y con la gente adentro todo se convirtiera en un caos. Conclusión: comenzó a tocar 23.30.

La primera década del nuevo siglo coincidió con una Argentina devastada que intentaba reconstruirse y un Charly cincuentón que exhalaba una rebeldía adolescente y egocéntrica, seguramente extemporánea. Algunas crónicas de esos días podían dar cuenta del momento. Esto se podía leer en las páginas de LA NACION del 25 octubre de 2003. “La medianoche lo encuentra con la exaltación que tantas veces le provoca el escenario, y provisto de esa naturalidad con la que sólo unos pocos pueden caminar por las cornisas del rock. Y con esa facilidad (o empecinamiento) para actualizar gestos: patear teclados y micrófonos, lanzar una botella de whisky tamaño extra large para que un asistente la ataje en el aire o destrozar una guitarra y revolearla hacia el público. Como él mismo lo hizo hace muchos años, como Pete Townshend lo hacía, hace muchos más. Hoy son pocos los músicos que se dejan llevar por ese antojo. Quienes se animan, saben que eso tiene que ver con una actitud más evocativa que novedosa. Pero esto es parte del folklore -si el término es aceptable para esta crónica- de un show de Charly García, que, además, está matizado por acoples en diversas frecuencias y un sonido general que nunca llega a acomodarse”.

Charly García en su departamento de la calle Coronel Díaz FABIAN MARELLI

Tres años después, la escena se repetía pero de manera exacerbada. Charly quiso festejar sus 55 años con un concierto en el Teatro Gran Rex que sólo se podría escuchar por radio. Todos aquellos que compraron la entrada debían llevar auriculares y radios FM para sintonizar en el 100.1 del dial (la frecuencia “Say No More”). Pero nada de todo ese sistema funcionó. Técnicos abrumados y un cumpleañero fuera de sí, que rompió algunos instrumentos antes de llegar al último tema de su accidentada actuación, fueron algunas postales de aquella noche.

El festejo de 2007 fue más sobrio pero al menos se pudo concretar tal como se había planeado, con un recital para fans en The Roxy del barrio de Colegiales y con invitados que fueron a saludar (Cerati y Leo García, entre muchos otros). Salió airoso de aquel escenario, luego de que, un mes antes, lo echaran de La Trastienda. En cambio, en 2008 Charly tocó fondo. Fue internado por orden judicial en la clínica de rehabilitación Avril para ser tratado por sus adicciones. Días antes de su cumpleaños 57 pudo salir y se instaló en el campo de Palito Ortega, en la localidad de Luján. La jueza María Rosa Bossio sólo permitió por esos días la visita de seis personas; una lista selecta en la que figuraban León Gieco, Pedro Aznar, Nito Mestre y, obviamente, Palito.

Concierto subacuático

Al menos para sus fans, el festejo de los 58 años de Charly es el que mejor recuerdos ha dejado. Podría llevar varios títulos. Porque fue el de su resurrección. Después de casi un año en rehabilitación su cumpleaños de 2008 hoy es recordado como el Concierto subacuático. Dio un recital en el estadio de Vélez que quedó atravesado por una fuerte tormenta. Pero nadie se movió de allí; ni el público, ni Charly, ni sus músicos. Y más allá de que desde ese momento es otro Charly, aquel show tiene un lugar muy especial dentro de su extensa vida artística.

Puertas adentro

Para los 59 hizo un festejo íntimo, con 59 invitados, entre los que figuraron famosos como Diego Maradona. Para los 60, lejos de hacer un gran despliegue, también optó por el recato y de ese modo inauguró una década de celebraciones que, en su mayoría, fueron puertas adentro. Sin embargo, él no quiso que sus 60 octubres pasaran inadvertidos, por eso, una semana después de cumplirlos comenzó una serie de tres conciertos en el Gran Rex que tituló “La Vanguardia es así”, “Detrás de las Paredes” y “El Ángel Vigía”, con su banda The Prostitution. Ese proyecto derivó en una producción discográfica llamada 60 x 60.

Los 61 llegaron con una cena en un restaurante de Costanera Norte, que duró hasta las tres de la mañana, y tuvo como consigna que los regalos debían ser vinilos. Los 62 llegaron en otro restaurante, esta vez de San Telmo. Durante los últimos años, siempre que fue posible los cumples de García se hicieron a puertas cerradas y con amigos. Hay nombres que se repiten, que están en cada festejo como en la misa pascual de cada año: Zorrito Quintiero y Juanse.

Charly, en su nueva vida MARCELO GOMEZ

Tarde de covers

En 2014, el regalo para sus 63 años llegó por anticipado. Unos días antes se realizó un homenaje en el marco del Movistar Fri Music en el que Fito Páez, Massacre y Virus, entre otras bandas, tocaron covers de Charly. En junio de 2015 Charly había sido operado por una fisura de cadera, pero tres meses después hizo su gran fiesta en el hotel Faena. La escena se repitió al año siguiente, cuando celebró los 65, en el mismo hotel. Además de tocar con su banda, a la que se sumaron muchos invitados, también se asomaron fans a la puerta y en rol de paparazzi indagaron a los invitados sobre los regalos. León Gieco le llevó desde remeras hasta “tres slip diseñados especialmente por una artesana”.

Los saludos para Charly en cada cumpleaños son un capítulo aparte. Algunos son convencionales, pero no por eso menos cariñosos que el resto. La mayoría, especialmente los de quienes compartieron algo de sus vidas con el astro, manifiestan un franco agradecimiento, y hasta una devoción que traspasa los límites de la música y del afecto. En el cumple 66 de Charly, la actriz Julieta Ortega posteó una foto en la que se la ve con el músico en una posición que recuerda a la más famosa de John Lennon y Yoko Ono (pero en este caso los dos vestidos). “En un lunes sin mucho para festejar, hoy cumple 66 años el gran Charly García. Y yo le agradezco por tanta belleza”, escribió Ortega.

Una sala palermitana fue el escenario para el festejo privado de 2018, al que el bicolor llegó a bordo de un Peugeot 403 de colección. Hubo recital, en el sentido formal del término, para amigos famosos (Fito Paéz, Sebastián Ortega, Juanse, Andrea Rincón, Mike Amigorena, Roberto Pettinato, Claudio Paul Caniggia) y otros no tanto.

Volver a las fuentes. En 2019 comenzó la jornada de su cumpleaños con el alquiler de una limusina customizada (como en las épocas de la pizza con champán). Y otra vez, como en viejas épocas, tuvo su fiesta privada, con amigos músicos. Juanse, Pedro Aznar, Zorrito Von Quintiero, entre otros. Y el productor José Palazzo, que dejaba registro de lo acontecido en su cuenta de Twitter, con videos de temas de Serú Girán, como “La grasa de las capitales”.

En las redes también se vivía el festejo. “Feliz cumple hermanito! El universo te ama y te agradece tu entrega total de amor y lucidez implacable de todos estos años. Tu risa alumbra todos los caminos y nos hace más libres. Gracias Charly!”, escribió Fito Páez.

Saludos de pandemia

Un mal paso y una caída lo dejaron fuera de la grilla de Cosquín Rock. Su regreso al festival cordobés no pudo ser. Y luego llegó la pandemia. Tras varios meses de encierro se asomó por el balcón de su departamento para agradecer a los fans que lo saludaron en el día de su cumpleaños. Barbijos, brazaletes Say No More, tatuajes y hasta máscaras con la cara de Charly se vieron ese octubre pandémico, en la avenida Coronel Díaz. Por el lado de los artistas, también hubo mensajes de cariño. En un video realizado por la compañía discográfica con la que Charly tiene contrato, quedaron condensados los de un amplio arco estético. De Pedro Aznar y David Lebón a Soledad Pastorutti, de los Miranda! y Lali a Kevin Johansen, Carlos Vives, Fito Páez y Juanse.

La agenda de hoy

Charly Cumple, el nombre de las tres actividades que se realizarán hoy en el CCK, y para las que se entregaron 7000 entradas. Los que no puedan ir tendrán la posibilidad de ver el homenaje a Charly, dividido en cuatro bloques, en vivo, por la transmisión en directo a través del canal de YouTube del CCK, su página de Facebook y por las plataformas Contar y Latir! Además, en el edificio de la calle Sarmiento habrá un espectáculo llamado Trip, especie de performance de 20 minutos (se realizará a las 19, con repeticiones a las 19.40, 20.20 y 21) con imágenes y canciones, a cargo de la fotógrafa Nora Lezano, la cantante Lidia Borda y el pianista Daniel Godfrid. Y en el Salón de Honor se realizarán dos “Conversatorios”, a las 15 y a las 17, titulados Nuestras vidas García, donde participarán Lisa Di Cione, Victoria Gandini y Diego Madoery (en el primero); Karin Idelson, Sergio Pujol y Martín Rodríguez (en el segundo).

Dentro del gran ciclo CharlyBA que homenajea al astro del rock vernáculo durante todo el mes, hoy se realizará uno de las actividades más importantes, el concierto de tributo que encabezará Fito Páez en el Teatro Colón. Ayer se habilitaron las entradas, a las que se podía acceder desde el bot de la Ciudad (+54 9 11 5050-0147). Aquellos que no tengan posibilidad de conseguir tickets podrán seguir el concierto desde la web de Vivamos Cultura.

En Tecnópolis, el festejo será doble: sábado y domingo. El predio tiene prevista una muestras de fotografías y afiches con sus frases más célebres denominada Estación García. El sábado, el evento central será el concierto Nuevos trapos, que alude a las nuevas generaciones de músicos, con la participación de Axel Fiks, Sofía Viola, Marki, An Espil, Joaquín Vitola, Cruz Hunkeler, Agua Florida, DILLOM, Mora Navarro, Julián Baglietto, El Príncipe Idiota y Abril Olivera, entre otros. El domingo, a las 18, habrá un espectáculo sorpresa.