Charly García fue operado con éxito en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Ayer, el músico de 74 años atravesó una nefrectomía parcial, una intervención en la que los cirujanos extirparon una porción de su riñón y sigue internado. Su entorno confirmó el resultado positivo a través de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito: “Salió todo bien”, afirmó el mánager del artista en un mensaje enviado a la producción del programa televisivo.

Charly García fue operado Gentileza Festival Medio y Medio

Operaron a Charly García: qué se sabe del estado de salud del músico argentino

Tras la cirugía, que fue exitosa, el referente del rock argentino permanece en una habitación común bajo observación médica. Con el fin de monitorear su estado y facilitar la recuperación, el equipo de especialistas que lo asiste inició un proceso de diálisis. La intervención fue programada con antelación, lo que permitió organizar el procedimiento dentro de los estándares habituales de atención para el músico.

Por ahora, el entorno del músico solicita tranquilidad mientras transcurre el período de internación y cuidado postoperatorio en el centro médico donde se encuentra alojado. Los profesionales esperan una evolución favorable del paciente en los próximos días tras completar el protocolo de diálisis establecido por el equipo tratante en este contexto clínico.

Las últimas semanas: la vida pública de Charly García

El artista mantiene una vida activa a pesar de los desafíos de salud. En semanas recientes, Fabián “Zorrito” Quintiero compartió en redes sociales un video donde se vio a García durante uno de los shows de la banda AC/DC en el estadio de River. Asimismo, en enero, Rosario Ortega retrató al músico en una salida cotidiana por Buenos Aires. La cantante, hija de Palito Ortega, publicó en su cuenta de Instagram imágenes donde García comía hamburguesas en un autoservicio. “Una salida por Buenos Aires con el jefe”, escribió la artista al difundir la escena musicalizada con un tema de Steely Dan.

"Una salida por Buenos Aires con el jefe", escribió Rosario Ortega a la hora de mostrar su paseo junto a Charly García

La trayectoria de García suma hitos constantes. El músico recibió el título de Doctor Honoris Causa por la UBA, asistió a un encuentro con Lionel Messi y celebró los 50 años de Porsuigieco en un reencuentro con sus antiguos compañeros. También estuvo presente en conciertos de figuras internacionales como Rod Stewart y la banda brasileña Paralamas.

La foto de Charly García con Messi

Su figura sigue presente en murales, playlists y esquinas porteñas, consolidado como un símbolo cultural que trasciende generaciones. La noticia de esta intervención despertó interés en el público, que sigue de cerca cada novedad sobre el estado del creador de obras fundamentales para la música nacional.