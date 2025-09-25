Charly García recibirá el Konex de Brillante

El jurado de los Premios Konex (este año están dedicados a la música popular) anunció los nombres de quienes recibirán las mayores distinciones de esta edición. El Konex de Brillante será para Charly García . El resto de los galardonados, a los que se les otorga el Konex de Platino, surgió de las veinte categorías para las que fueron seleccionados 100 artistas y grupos, que recibieron semanas atrás los “Diplomas de Honor”.

Con un formato que es similar a otras premiaciones, primero se realizó una ronda “clasificatoria” de entre más de 1000 nombres. De allí surgieron los cinco postulantes de cada categoría. Todos ellos recibieron sus diplomas durante una ceremonia que se realizó a principios de este mes en Ciudad Cultural Konex, y habrá otra, en la misma sede, programada el 11 de noviembre, donde se entregarán las estatuillas a los ganadores de cada terna y el Konex de Brillante al gran Charly.

Tiempos de cosecha para García; en agosto pasado, la Facultad de Filosofía y Letras le entregó el título de Doctor Honoris Causa Rodrigo Nespolo

Estos son los ganadores de cada categoría, que el Gran Jurado eligió por “ostentar la trayectoria más significativa de la última década (2015-2024)”.

Solista de Tango: José “Pepe” Colángelo. Conjunto de Tango: Orquesta del Tango de Buenos Aires. Solista de Folklore: Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi. Conjunto de Folklore: Los Manseros Santiagueños. Solista de Jazz: Ricardo Lew. Conjunto de Jazz: Escalandrum. Solista de Rock: David Lebón.

Lali recibirá un premio Konex de Platino Juan Naharro Gimenez - WireImage

Conjunto de Rock: Divididos. Solista de Pop: Lali Espósito. Conjunto de Pop: Babasonicos y Miranda! Tropical: La Delio Valdez. Urbano: Wos. Alternativo Nuevo: CA7RIEL & Paco Amoroso. DJ / Electrónica: Hernán Cattaneo. Melódico Romántico: Abel Pintos. Infantil: Canticuénticos. Solista Instrumental: Pablo Agri. Autor / Compositor: Fito Páez. Productor Artístico: Fabián “Tweety” González. Arreglador / Orquestador: Leo Sujatovich y Lito Vitale.

Ricardo Mollo, de Divididos; la banda recibirá un Konex en el rubro artista de rock Agustín Dusserre - RollingStone

Este año también se distinguió con los Konex de Honor a dos figuras sobresalientes fallecidas en la última década: Javier Martínez y Mariano Mores. Y las menciones especiales fueron para Pimpinela, Charly García, Los Auténticos Decadentes y Trombonanza.

En cuando al Konex de Brillante, Charly García se suma al firmamento de figuras que lo recibieron en las ediciones anteriores: Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015).